Robó una verdulería en Berazategui, mató al padre de un policía y lo atraparon en San Clemente, cuatro meses después

La Policía bonaerense capturó a Claudio Andrés Ruiz, prófugo de la Justicia, luego de un intenso operativo de inteligencia en la Costa Atlántica

El operativo policial que dio con Ruiz en San Clemente del Tuyú

Las fuerzas de seguridad de la ciudad de San Clemente del Tuyú lograron detener a un prófugo que desde el 20 de septiembre de 2025 era intensamente buscado por asaltar una verdulería en Berazategui y, en su raid delictivo, asesinar al padre de un agente policial.

Claudio Andrés Ruiz (36), quien tenía un pedido de captura activo en una causa por homicidio agravado criminis causa y robo agravado con arma de fuego, resultó interceptado a través de un operativo de inteligencia implementado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el GTO (Servicio de Calle) de la Comisaría La Costa III, coordinadas con el Instituto de Policía y vinculado al Operativo de Verano Sol a Sol 2025/2026.

La ficha de antecedentes del criminal apresado

El origen del caso se remontó al 20 de septiembre de 2025, cuando un robo a mano armada protagonizado por Ruiz, y un cómplice, en una verdulería de Berazategui desencadenó en un tiroteo durante la huida de los autores.

Como consecuencia del enfrentamiento, el padre de un efectivo policial resultó gravemente herido y falleció poco después. “Tras estos hechos, la causa fue recaratulada, y se emitió una orden de detención labrada el 30 de septiembre de 2025, por requerimiento del Juzgado de Garantías N° 04 de Berazategui, Departamento Judicial Quilmes.”

La detención del prófugo en la Comisaría de San Clemente del Tuyú

La investigación, encabezada por la DDI Quilmes – SubDDI Berazategui, previamente había permitido apresar a uno de los autores, mientras el ahora detenido, domiciliado en Florencio Varela, permanecía evadido de la Justicia.

Millonario escruche en Pinamar

Una familia de Rosario sufrió un robo tipo escruche en la vivienda que alquiló para vacacionar en el norte de Pinamar, con un perjuicio calculado en unos 20 millones de pesos, entre dinero y objetos de alto valor.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado pasado mientras el inmueble permanecía deshabitado en una zona boscosa con baja densidad de chalets y abundantes espacios verdes.

Al regresar a la propiedad, ubicada en la calle Del Sauce 400, la familia descubrió que los ladrones habían forzado la puerta balcón de una habitación para ingresar.

Entre los elementos sustraídos, detallaron la pérdida de USD 5.000, 4.000.000 de pesos, una Nintendo Switch, dos consolas (PlayStation 4 y PlayStation 5), una computadora portátil Dell, una barra de sonido JBL, dos parlantes JBL Beatbox, una mochila Jansport, una mochila Puma BMW, un bolso de viaje verde militar y lentes de sol Dolce & Gabbana.

La zona de Pinamar donde ocurrió el escruche

La familia declaró ante la policía: “El valor total de lo robado podría rondar los 20 millones de pesos, considerando tanto el dinero como el equipamiento”.

La DDI de Pinamar investigó el acto delictivo escruche mientras los ocupantes vacacionaban en el balneario bonaerense.

En paralelo, el 30 de diciembre último, la inseguridad también alcanzó el barrio Peralta Ramos Oeste de Mar del Plata, donde una cámara de seguridad captó un intento de robo en la puerta de una vivienda sobre la calle Casildo Villar cerca de Magallanes y Ayolas.

Dos motochorros le quisieron robar el auto a una mujer y su pareja los echó a las trompadas en Mar del plata

Dos motochorros interceptaron a una mujer tras su llegada al domicilio. Mientras uno de los asaltantes aguardaba en la motocicleta, el otro forcejeó con la víctima, arrebató las llaves y subió al vehículo.

El sonido de la alarma, los ladridos de los perros y los gritos activaron la reacción del marido de la víctima, quien salió de la casa y enfrentó al delincuente con golpes de puño hasta que este decidió abandonar el auto y sumarse a la fuga junto a su cómplice.

