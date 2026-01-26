El caso Bastian: este lunes se realizará la pericia toxicológica clave

Bastian fue operado seis veces

Este lunes al mediodía está previsto que se realice la pericia toxicológica clave en la investigación del choque entre una Amarok y una UTV en Pinamar que dejó a Bastian, de 8 años, en estado muy grave: el nene fue operado por sexta vez este sábado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

La pericia toxicológico-química tendrá lugar en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores, desde las 12, y se centrará en el análisis de muestras biológicas recolectadas tras el accidente que se investiga como lesiones culposas agravadas.

Hay que recordar que la defensa de Maximiliano Jerez, padre del menor e imputado por lesiones culposas, formalizó en las últimas horas la designación de un perito de parte para participar activamente en la pericia. La representación legal, encabezada por el abogado Matías Morla, propuso al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola, quien fue habilitado para presenciar el procedimiento y verificar cada paso del análisis.

Durante la pericia se buscará determinar si alguno de los imputados había consumido alcohol o drogas ese día. Por ello, la estrategia de la defensa del papá de Bastian apunta a garantizar la transparencia y el control durante una de las etapas más sensibles del expediente. Entre los puntos requeridos, se solicitó enfáticamente un seguimiento riguroso de la cadena de custodia, con énfasis en el estado de los precintos, condiciones de conservación y el tiempo transcurrido desde la extracción hasta el análisis de las muestras.

Imágenes exclusivas del accidente de Bastian en Pinamar

Asimismo, la defensa exigió que el laboratorio practique un screening toxicológico de amplio espectro, orientado a detectar tanto alcohol como estupefacientes y psicofármacos (como benzodiacepinas o hipnóticos). El pedido incluyó la obligación de informar los límites de detección y la metodología empleada, además de la utilización de técnicas analíticas modernas como la cromatografía de gases o líquida acoplada a espectrometría de masas.

Un punto central en la solicitud de la defensa fue la “reserva de muestra y remanente”. En este sentido, el pedido estableció que el laboratorio utilice únicamente la cantidad mínima indispensable de muestra para los análisis oficiales y resguarde el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, la defensa busca asegurar el derecho a realizar una contrapericia independiente si surgieran dudas respecto de los primeros resultados.

El UTV involucrado en el siniestro

Mientras se espera el desarrollo de la pericia, el estado de Bastian Jerez continúa siendo motivo de preocupación. El niño permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, adonde fue trasladado en helicóptero luego del accidente.

Según informaron en el parte médico oficial difundido este sábado por la tarde, la sexta cirugía —que había comenzado temprano— resultó exitosa. “Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía”, indicaron desde el centro de salud. Y agregaron: “El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”.

La operación se llevó a cabo horas después de que se confirmara que Bastian sufrió lesiones severas en el cerebro y la columna cervical. Los resultados surgieron de unos estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical realizados esta semana.

Así quedó la camioneta

Es por eso que el equipo médico del centro de salud había decidido mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un control estricto, a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Además, el niño fue puesto bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía.

La intervención quirúrgica de este sábado fue anunciada por su madre Macarena Collantes a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que decía: “Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 horas (por hoy) ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”. Según indicaron allegados a Bastian, desde ayer se encontraban esperando la llegada de unas placas necesarias para la cirugía.

El texto, que es una captura de un estado de WhatsApp, siguió: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.