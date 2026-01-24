Tras confirmar las lesiones cerebrales y cervicales, volverán a operar a Bastián

El niño se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

A lo largo de esta mañana, Bastián Jerez será sometido a una nueva operación en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde continúa internado por las graves heridas que sufrió en el choque entre una Amarok y una UTV en Pinamar.

Así lo confirmó su madre Macarena Collantes a través de sus redes sociales: en una historia de Instagram contó que el niño ingresaría nuevamente al quirófano este sábado por la mañana.

“Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 horas (por hoy) ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”, anunció el mensaje que compartió la mujer en su cuenta. Según indicaron allegados a Bastian, desde ayer se encontraban esperando la llegada de unas placas necesarias para la cirugía.

El mensaje que compartió la madre de Bastián (captura Instagram)

El texto, que es una captura de un estado de WhatsApp, siguió: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.

La noticia de la nueva operación se da horas después de que se confirmara que Bastian sufrió lesiones severas en el cerebro y la columna cervical. Los resultados surgieron de unos estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical realizados esta semana.

Es por eso que el equipo médico del centro de salud decidió mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un control estricto, a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Además, el niño fue puesto bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el menor continuaba bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, e internado en la unidad de terapia intensiva.

El relato de la joven que iba en la Amarok que chocó a Bastian

La novia del empresario Manuel Molinari, quien conducía la camioneta Amarok que chocó contra el UTV en el que viajaba Bastián , declaró ante la Justicia y detalló cómo se produjo el accidente en la zona de “La Frontera”, en Pinamar.

La joven relató que el miércoles 7 de enero arribó a la localidad balnearia junto a su novio y que ese día, cerca de las 19:50, intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. En ese momento, según su declaración, “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Los estudios por resonancia magnética confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas.

Brisa agregó que Manuel Molinari “frena el rodado en un acto reflejo” al advertir el vehículo acercándose de frente y aclaró que el choque “sucedió muy rápido”. Dijo que pudo ver que al mando del UTV iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El niño al que hace referencia es Bastian.

Tras el impacto, la testigo narró que ambos descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene —que estaba inconsciente— en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó calmarlo advirtiéndole que revisara el estado de Bastian que no reaccionaba.

En su declaración, la joven también explicó que al lugar arribó un amigo de Molinari a bordo de otro UTV para auxiliar. Este hombre subió al padre y al niño herido y los trasladó hacia la entrada del predio para pedir ayuda. Minutos después, otro conocido de la familia de las víctimas trasladó a las otras dos nenas al hospital.

Antes de concluir, Brisa precisó que, tras el accidente, ella, su novio y la conductora del UTV permanecieron en el lugar aguardando a la policía. Asimismo aseguró que, al observar la escena, ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.