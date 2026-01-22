Crimen y Justicia

Un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo atemorizó a los vecinos de Palermo

El agresor fue arrestado por la Policía de la Ciudad cuando intentaba ingresar a un auto estacionado

un hombre armado fue detenido en Palermo

La Policía de la Ciudad detuvo esta mañana a un hombre armado en el barrio de Palermo, tras recibir una alerta al 911 que informaba la presencia de una persona con el torso desnudo portando un arma de fuego en la vía pública. El operativo comenzó luego del aviso que ubicaba al sospechoso en Fitz Roy al 2000, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El sospechoso, identificado como Gastón Morales Mendez, de 32 años y nacionalidad uruguaya, fue localizado cuando intentaba acceder a un Ford EcoSport estacionado en la intersección de Nicaragua y Fitz Roy.

El arma que tenía el detenido

En el asiento del acompañante del vehículo, los efectivos hallaron un revólver calibre 32, con la inscripción “Sew Long CTG” con siete municiones. Testigos consultados por las autoridades señalaron que el hombre se desplazaba por la zona exhibiendo el arma, descalzo y con el torso desnudo, lo que motivó la rápida intervención policial.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría Vecinal 14 B, la secuencia se desarrolló en horas de la mañana y no se registraron heridos durante el operativo. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El hombre al momento de su detención

“Dicen que era una venganza, que iba hacia un boliche. Encima, todos iban a trabajar y podía pasar cualquier cosa, estaba alcoholizado”, remarcó un comerciante y testigo del hecho en Radio Mitre. En este sentido, desde Policía de la Ciudad determinaron que el detenido carecía de papeles sobre la titularidad del arma.

La Unidad de Flagrancia Norte, bajo la dirección del Dr. Juan Pablo Iglesias, dispuso la detención del acusado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, así como el secuestro del arma y del vehículo involucrados.

El caso de Villa Crespo

El carnet del detenido, identificado como Cabo de la Policía Federal Argentina

Hace dos días, y a pocas cuadras, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue arrestado en Villa Crespo, luego de descender de su vehículo y efectuar disparos con su arma reglamentaria en la vía pública. El incidente, que ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna. Según informó Infobae en base a fuentes oficiales, el agente detenido se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias al momento de los hechos.

El episodio se desencadenó tras un llamado de alerta por disparos en la zona. Al arribar al lugar, personal policial encontró a un hombre armado que intentó huir por la calle Fitz Roy y descartó el arma en su trayecto. Los oficiales lograron reducirlo a pocos metros y procedieron a su detención. En el sitio, fueron halladas 14 vainas servidas, lo que evidencia la cantidad de disparos realizados por el agente de la PFA.

La víctima, identificada como un trabajador de una empresa distribuidora de alimentos, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al herido al Hospital Durand. En comunicación con TN, empleados de la misma empresa detallaron que se encontraban cerca cuando ocurrieron los disparos, y uno de los testigos relató: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”.

El agente de PFA, detenido

Además confirmaron que el policía no vestía uniforme, se encontraba desorientado y, tras quedarse sin municiones, continuó amenazando a los presentes. Uno de ellos narró a A24: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”. La víctima del disparo, identificada como Walter, afirmó en declaraciones televisivas: “No conocía al cabo, estaba escondido, salió de la nada y salió a los tiros limpios”.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Juan Pablo Iglesias, dispuso la detención del cabo, el secuestro del vehículo y del arma, una pistola Pietro Beretta 9 milímetros, además de las vainas servidas y la realización de dermotest al imputado.

Se conoció el quinto diseño de un equipo de Fórmula 1: Mercedes presentó su coche para el 2026 en medio de una gran expectativa

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

Brasil corre el riesgo de perder la carrera por convertirse en un polo global de centro de datos y tecnología

