Crimen y Justicia

Horror en Caleta Olivia: un hombre encontró una mano humana en avanzado estado de descomposición

El hombre avisó a las autoridades y comenzaron un rastrillaje en el que encontraron más restos humanos. La investigación está en curso

La intervención policial y de efectivos de Criminalística permitió aislar la escena y preservar posibles evidencias forenses del hallazgo

Un hallazgo inesperado alteró la rutina matutina en Caleta Olivia este miércoles, cuando un corredor local reportó la aparición de restos humanos en una zona descampada detrás del barrio 13 de Diciembre.

Según informó ADN Sur, el testigo divisó una mano humana en avanzado estado de descomposición, lo que motivó una rápida intervención policial cerca de las 10 de la mañana.

La noticia movilizó a las fuerzas de seguridad y a efectivos de Criminalística, quienes llegaron al lugar para aislar el área y garantizar la preservación de la escena. De acuerdo con lo detallado por ADN Sur, la denuncia activó un operativo que incluyó la presencia de autoridades judiciales y personal de la Morgue Judicial.

El operativo desplegado por autoridades judiciales y policiales recolectó más restos durante el rastrillaje en el mismo sector

Estos últimos se encargaron de levantar el resto humano y trasladarlo a dependencias forenses, donde se buscará determinar el origen del hallazgo, el tiempo de permanencia en el lugar y si corresponde a una persona denunciada como desaparecida.

El medio Canal 2 - Caleta Video Cable aportó que la investigación se encuentra en manos de la Justicia, la cual no descarta ninguna hipótesis respecto a las circunstancias que rodean el hecho.

Durante las primeras diligencias, el procedimiento incluyó la aplicación de protocolos de preservación y peritaje, con la finalidad de recolectar toda evidencia disponible y evitar posibles contaminaciones.

Incluso, se realizaron tareas para establecer si existían otros restos humanos en la zona o si se trataba de un caso aislado. Luego, Canal 2 - Caleta Video Cable confirmó que en el área descampada próxima al barrio 13 de Diciembre, agentes policiales y de criminalística hallaron más restos humanos durante el operativo de búsqueda, el cual aún se mantiene activo.

Encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura en Mar del Plata

Un vecino que transitaba por la zona frente al Golf de Playa Grande, en la localidad bonaerense de Mar del Plata, realizó un hallazgo inesperado días atrás por la mañana cuando, al mirar dentro de un contenedor, advirtió entre los desechos y escombros la presencia de un cráneo humano.

Personal de Policía Científica realizó peritajes y documentación fotográfica del cráneo hallado en Mar del Plata para investigar su procedencia

El descubrimiento generó preocupación y motivó la intervención de las autoridades, quienes se desplazaron rápidamente hasta el lugar para iniciar los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por el portal local La Capital, tras el aviso a la Central de Emergencias, personal del Comando de Patrullas se movilizó hasta la avenida Alem al 4900, donde se encontraba el recipiente con el resto óseo. Los efectivos delimitaron la zona de acuerdo a los protocolos que rigen para hechos de estas características, con el objetivo de resguardar posibles pruebas y evitar la alteración de la escena.

A pocos minutos de iniciado el operativo, integrantes de Policía Científica se presentaron en el lugar. Los peritos comenzaron con las tareas de recolección de indicios y efectuaron una documentación fotográfica detallada, tanto del cráneo como de los elementos que lo rodeaban dentro del volquete.

También realizaron un primer examen sobre el hueso hallado para evaluar su estado de conservación y detectar indicios que pudieran aportar datos sobre su origen o antigüedad.

La investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal Carlos Russo, quien instruyó a los agentes para llevar a cabo las diligencias de rigor e intentar establecer tanto la procedencia del cráneo como las circunstancias en las que fue depositado en ese sitio.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y barajan varias posibilidades, entre ellas que el cráneo haya sido utilizado con fines educativos antes de ser descartado.

Por el momento, tanto las autoridades judiciales como policiales permanecen a la espera de los resultados que arrojarán los estudios forenses. Estos análisis serán fundamentales para determinar de manera fehaciente el origen del cráneo y aportar elementos clave a la causa en curso.

Habla el ex interno de

Villa Urquiza: dos hombres disfrazados

“Robate el cielo”: los mensajes

El drama de un jubilado

Robo piraña en La Matanza:
