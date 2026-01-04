Encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura en Mar del Plata e investigan su procedencia

La zona donde encontraron el cráneo (Captura Google Maps)

Un cráneo humano fue hallado este sábado por la mañana dentro de un contenedor ubicado frente al Golf de Playa Grande, en Mar del Plata. El dato se conoció luego de que un vecino pasara por el lugar y observara el interior del recipiente donde advirtió la presencia del hueso entre los residuos y escombros acumulados.

De acuerdo al portal La Capital, tras el aviso a la Central de Emergencias, personal del Comando de Patrullas se dirigió hasta la avenida Alem al 4900 y preservó la escena siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

El área fue perimetrada y, poco después, intervino personal de Policía Científica. Los peritos realizaron las primeras tareas de recolección de pruebas y documentación fotográfica del cráneo, así como de los elementos que lo rodeaban en el volquete. El procedimiento incluyó un examen preliminar del resto óseo para definir su estado de conservación y posibles características asociadas a su origen.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Carlos Russo, quien ordenó las actuaciones de rigor con el objetivo de determinar la procedencia del cráneo y las circunstancias en que fue descartado en ese lugar. Los investigadores analizan todas las opciones, incluso la posibilidad de que haya sido utilizado con fines educativos.

El hueso encontrado en la basura (Foto: La Capital)

No obstante, las autoridades judiciales y policiales aguardan los resultados de los exámenes forenses, que permitirán confirmar su procedencia.

Antecedentes

A mediados de octubre, un descubrimiento similar tuvo lugar en la misma ciudad balnearia, cerca de la villa deportiva del Club Atlético General Urquiza. El hallazgo demandó la presencia policial y de efectivos de la Policía Científica, en las inmediaciones de Rufino Inda entre Mario Bravo y García Lorca.

El hallazgo se produjo a través de un vecino que transitaba por la zona plagada de pastizales y de difícil acceso. Tras el aviso a las autoridades, el perímetro fue acordonado y se inició el relevamiento de la escena. Según los primeros informes de los especialistas, los restos presentaban un avanzado estado de deterioro óseo. En este sentido, apuntaron a que el cráneo pudo haber estado expuesto a las condiciones ambientales por varios meses o incluso años.

Otro episodio ocurrió recientemente en la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde un hombre de 50 años encontró restos óseos en el patio de su casa mientras realizaba tareas de jardinería. El vecino, inquilino de la propiedad ubicada sobre la calle 150, entre 57 y 58, desde hace aproximadamente un año, informó que descubrió un cráneo parcialmente expuesto en la superficie mientras cortaba el pasto. Inmediatamente, se comunicó con el 911 para alertar a las autoridades.

Los especialistas extrajeron el cráneo y otros huesos hallados en el patio, los cuales iban a ser remitidos a un laboratorio para un estudio detallado. El procedimiento se realizó bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de la capital bonaerense.

La Policía Científica trabaja en el lugar

El hombre señaló que desconocía cualquier antecedente similar en el lugar. Los agentes constataron a través de la documentación que la propiedad había sido alquilada anteriormente por estudiantes de Medicina, lo que abrió una línea de investigación sobre la posible procedencia de los restos.

En esta etapa, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que los huesos podrían haber sido abandonados por los inquilinos anteriores, quienes los habrían utilizado con fines académicos. Mientras tanto, se mantienen abiertas otras líneas para descartar cualquier vínculo con hechos delictivos pasados. Los peritos forenses buscaban determinar la antigüedad de los restos y si presentan algún tipo de tratamiento químico, lo que permitiría confirmar o descartar su uso en prácticas educativas.

Los trabajos en el lugar se extendieron durante varias horas e incluyó la recolección de muestras y un relevamiento fotográfico para documentar el procedimiento.