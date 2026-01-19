Crimen y Justicia

Cómo sigue la situación de la joven argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas

Agostina Páez todavía no se colocó la tobillera electrónica y tiene cinco días para cumplir con la medida dispuesta por la justicia brasileña. También iba a ser recibida en el consulado argentino en Río de Janeiro

Guardar
La turista fue denunciada por empleados de un bar

La abogada argentina Agostina Páez continúa a la espera de esclarecer su situación luego de hacer gestos racistas a un grupo de hombres que trabajan en un bar de la zona de Ipanema, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

La mujer de 29 años fue retenida en los últimos días después de protagonizar un episodio de racismo. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y los miembros del bar radicaron la denuncia en la Comisaría 11 de Rocinha, lo que permitió a las autoridades cariocas avanzar en las medidas judiciales.

En ese sentido, según informó el diario O Globo, la mujer todavía no se colocó la tobillera electrónica y tiene un lapso de cinco días para cumplir con lo dispuesto por la Justicia de este país. La decisión tiene que ver con que viajó al país vecino sin el pasaporte y únicamente con el Documento Nacional de Identidad, por lo que el juzgado solicitó a la Policía Federal que se tomen medidas para impedir que la joven abandone el territorio brasileño utilizando su documento de identidad.

De acuerdo con el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11, Páez dispone de cinco días hábiles para someterse a la colocación del grillete electrónico. El investigador detalló al medio brasileño que la pesquisa debería concluirse y remitirse al Ministerio Público a mitad de semana. Además, el funcionario indicó que este lunes se prevé una nueva ronda de declaraciones, tanto a la víctima como a testigos directos del episodio, incluyendo al encargado del establecimiento, que estuvo presente durante el incidente.

Agostina Páez, la abogada retenida
Agostina Páez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas

A todo esto, el abogado defensor de la joven adelantó esta mañana que la joven iba a tener una reunión en el consulado argentino en territorio carioca. “Ahí va a tener una charla para defensa técnica en Brasil. Estamos en comunicación con defensas privadas, pero esperamos hablar con alguien del consulado”, expresó el letrado a Infobae al referirse a la representación ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro. El dispositivo electrónico, según su explicación, podría ser colocado tras esa reunión, una vez que se defina si la defensa será asumida por un abogado privado o uno público.

En tanto, el defensor consideró que la resolución que restringe la circulación de la ciudadana argentina es rigurosa. “Con la familia nos parece muy severa la medida. La idea es que ella pueda asistir hoy o mañana al juzgado para que pueda declarar y esa medida se morigere, que pueda regresar y realizar las audiencias de forma virtual. Ella tiene arraigo en Argentina, tiene una profesión. Ella tiene su DNI por eso es que le quieren poner la tobillera electrónica”, argumentó el abogado durante el contacto con los medios. La posibilidad de que la joven pueda regresar a su país y enfrentar el proceso en modalidad remota será evaluada por el magistrado a cargo.

La joven de 29 años
La joven de 29 años todavía no se colocó la tobillera electrónica

La abogada permanece actualmente en territorio brasileño, imposibilitada de salir del país por las restricciones judiciales. Según se supo, se aloja junto a un grupo de amigas en el departamento alquilado para sus vacaciones, aunque el plazo de estadía en ese inmueble finaliza el martes. A partir de ese momento, la joven podría dirigirse a un hotel de Río de Janeiro para esperar la resolución de su situación.

El caso

Todo comenzó durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro. Páez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba junto a un grupo de amigas en un boliche cuando, según su propio relato, surgió una discusión al momento de retirarse del lugar. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, aseguró la joven en diálogo con el diario El Liberal.

De acuerdo con su versión, la situación se tornó tensa cuando ella y sus amigas comenzaron a reclamar lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, relató.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Páez sostuvo que, al salir del local, empleados del bar comenzaron a seguirlas por las escaleras y a realizar gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.

Investigan a una argentina por
Investigan a una argentina por gestos racistas en Brasil

“Estoy muerta de miedo”

Páez reconoció el impacto que esta exposición tuvo en su vida cotidiana. “Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre”, confesó.

La abogada también aseguró estar atravesando una situación de extrema angustia. “Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal”, afirmó.

Más allá de su defensa de los hechos previos al incidente, Páez expresó arrepentimiento. “Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción”, admitió. No obstante, insistió en que no tuvo la intención de dirigir los gestos al personal del bar. “No debería haber reaccionado así. No quise hacerles las señas a ellos directamente. Era por la euforia, por el momento vivido, y era para mis amigas”, remarcó.

Temas Relacionados

Agostina PáezBrasilRacismoúltimas noticias

Últimas Noticias

El vínculo con ladrones colombianos de una argentina en la lista de “los peores” del ICE en EEUU

Marlene Eliana Santaella fue señalada por casos de hurto en la ciudad de Portland. En CABA, acumuló varias causas por delitos como robo en banda

El vínculo con ladrones colombianos

Fue atacado a golpes por una patota a la salida de un boliche en Tigre y murió tras 20 días de agonía

Alan Ismael Bordón, de 20 años, estaba internado en el Hospital de Pacheco. Falleció durante el último aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

Fue atacado a golpes por

Video: la brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Un encuentro eliminatorio de la “Copa Potrero” dejó heridos leves y motivó la intervención policial, mientras videos viralizados exhibieron escenas de violencia hacia la referí y entre los jugadores

Video: la brutal agresión a

Le dieron prisión domiciliaria al empleado de hotel acusado de venderle cocaína a Liam Payne

Ezequiel David Pereyra, ex trabajador del hotel CasaSur donde falleció el cantante en octubre de 2024, recibió el beneficio tras más de un año de encierro en el penal de Marcos Paz

Le dieron prisión domiciliaria al

Quiénes son los 9 argentinos en la lista del ICE de Estados Unidos: “Lo peor de lo peor”

El gobierno de Donald Trump lanzó un sitio web que expone a los extranjeros con antecedentes penales perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Quiénes son los 9 argentinos
DEPORTES
Chelsea declaró transferible a Enzo

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y pide una impactante cifra por su pase: los dos gigantes de Europa que lo buscan

Inter Miami confirmó la compra de uno de los mejores socios de Lionel Messi

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

TELESHOW
La reconciliación de Wanda Nara

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Influenza y neumonía marcan el

Influenza y neumonía marcan el cierre sanitario de 2025 en Panamá

La Corte Penal Internacional advirtió sobre los asesinatos en masa y las fosas comunes en Sudán

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Egipto detiene a dos personas por robar 53 reliquias del Imperio Antiguo