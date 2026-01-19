La abogada retenida en Brasil por hacer gestos racistas será recibida en el consulado argentino

La turista fue denunciada por empleados de un bar

Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que quedó retenida en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo ocurrido en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, el pasado 14 de enero, será recibida hoy en el consulado argentino, según confirmó su abogado, Sebastián Robles, a Infobae.

“A las 10 tiene que ir al consulado. Ahí va a tener una charla para defensa técnica en Brasil. Estamos en comunicación con defensas privadas, pero esperamos hablar con alguien del consulado”, indicó el defensor a este medio sobre su representación ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro, a cargo de la causa.

Al mismo tiempo, Robles -ex fiscal de Santiago del Estero- señaló: “Con la familia nos parece muy severa la medida. La idea es que ella pueda asistir hoy o mañana al juzgado para que pueda declarar y esa medida se morigere, que pueda regresar y realizar las audiencias de forma virtual. Ella tiene arraigo en Argentina, tiene una profesión. Ella tiene su DNI por eso es que le quieren poner la tobillera electrónica". El dispositivo sería colocado hoy tras esa reunión.

Agostina Páez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por gestos racistas

“Hay que ver cuáles son los tiempos de la Justicia brasilera. Hay que decidir si asume una defensa pública o privada”, cerró el letrado.

Mientras tanto, Páez permanece inhabilitada para salir de Brasil y se aloja junto a sus amigas en el departamento que alquilaron para pasar sus vacaciones. Ese alojamiento está disponible hasta ese martes. Luego, es probable que, ya en soledad, se traslade a un hotel de la ciudad hasta que se defina su situación judicial.

El caso

Todo comenzó durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro. Páez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba junto a un grupo de amigas en un boliche cuando, según su propio relato, surgió una discusión al momento de retirarse del lugar. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, aseguró la joven en diálogo con el diario El Liberal.

De acuerdo con su versión, la situación se tornó tensa cuando ella y sus amigas comenzaron a reclamar lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, relató.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Páez sostuvo que, al salir del local, empleados del bar comenzaron a seguirlas por las escaleras y a realizar gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.

Los gestos fueron registrados por una cámara

Ese momento fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y luego denunciado por el personal del bar. Según la reconstrucción realizada por medios brasileños como O’Globo y G1, los gestos y expresiones de la joven fueron interpretados como racistas.

En particular, se le atribuye haber utilizado la palabra “mono”, considerada un insulto de fuerte carga discriminatoria en el contexto brasileño. Ante esta situación, el gerente del local pidió a Páez que permaneciera en el establecimiento mientras revisaban las imágenes, y posteriormente radicó la denuncia ante la policía.

La intervención de la Justicia fue rápida. El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación. Como consecuencia, a la abogada argentina le fue retenido el pasaporte y se ordenó la colocación de una tobillera electrónica, medida que deberá cumplir mientras dure el proceso. Además, se le prohibió abandonar el país.

Desde la óptica judicial, el caso se inscribe dentro de la política detolerancia cero que Brasil aplica frente a actos de racismo y discriminación.La legislación local considera estos comportamientos como delitos graves, con sanciones que pueden incluir penas de prisión.

“Estoy muerta de miedo”

Páez reconoció el impacto que esta exposición tuvo en su vida cotidiana. “Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre”, confesó.

Agostina Páez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil

La abogada también aseguró estar atravesando una situación de extrema angustia. “Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal”, afirmó.

Más allá de su defensa de los hechos previos al incidente, Páez expresó arrepentimiento por su reacción. “Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción”, admitió. No obstante, insistió en que no tuvo la intención de dirigir los gestos al personal del bar. “No debería haber reaccionado así. No quise hacerles las señas a ellos directamente. Era por la euforia, por el momento vivido, y era para mis amigas”, remarcó.