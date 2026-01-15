Crimen y Justicia

Trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a un venezolano vinculado al Tren de Aragua

El sospechoso había sido detenido el 20 de diciembre en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes. Aseguran que ingresó al país de manera ilegal

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, dispuso el traslado de José Félix Peñalver Veliz, ciudadano venezolano vinculado al Tren de Aragua, a una cárcel federal de máxima seguridad en Buenos Aires.

El operativo se realizó este martes en el Aeropuerto de San Fernando y respondió a la calificación de alta peligrosidad asignada por la Justicia argentina al detenido. Según indicaron, formó parte de una estrategia para reforzar el control sobre personas relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.

Peñalver Veliz fue arrestado el 20 de diciembre de 2025 en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, tras una serie de controles fronterizos implementados por el Ministerio de Seguridad Nacional. La investigación judicial sostiene que ingresó al país de manera ilegal por un paso no habilitado en la provincia de Salta y que mantenía presuntos vínculos con la estructura delictiva del Tren de Aragua, organización criminal venezolana con fuerte presencia en la región.

El traslado se concretó en un operativo coordinado por fuerzas federales especializadas, entre ellas la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El dispositivo comenzó a las 16:30, cuando Peñalver Veliz llegó vía aérea desde Corrientes.

En la plataforma de la PNA se dispuso un anillo de seguridad preventiva y se sumó el apoyo táctico del Grupo Especial de Protección de la PSA, encargado de asegurar la llegada, permanencia y egreso de la comitiva.

El sospechoso venezolano aislado por orden del Ministerio de Seguridad

La detención de Peñalver Veliz fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, a cargo de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, por pedido de la fiscal Tamara Ahumada Pourcel, titular de la Unidad Fiscal Corrientes. Las autoridades dispusieron la prisión preventiva por 45 días en el marco de una causa por ingreso irregular al territorio nacional.

Debido a su perfil de alta peligrosidad y a sus presuntos lazos con el Tren de Aragua, se resolvió alojar al detenido en el Complejo Penitenciario Federal N.º 2 bajo un régimen de alto riesgo. Según fuentes oficiales, la custodia y vigilancia sobre Peñalver Veliz se mantendrán reforzadas mientras avancen las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a su eventual expulsión del país.

El despliegue de las fuerzas federales incluyó la coordinación permanente durante el arribo, el traslado interno y el ingreso al penal. El Ministerio de Seguridad Nacional indicó que la presencia de la PNA, la PSA y el SPF fue clave para garantizar la seguridad de los involucrados y el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La causa sigue bajo investigación y las autoridades anunciaron que continuarán fortaleciendo los controles en los principales pasos fronterizos y puntos estratégicos del país.

Peñalver Veliz permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el 26 de febrero por orden del juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda. El 23 de diciembre, tres días después de su detención en el Puerto de Ituzaingó, Migraciones dispuso su expulsión del país y le prohibió -con carácter permanente- el reingreso. Mientras este trámite se sustancia, estará preso.

La pesquisa en Argentina contra el venezolano está a cargo de la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel. Colaboran con ella los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich. En estos momentos, siguen reuniendo información sobre el acusado, sus intenciones y sus vínculos

Peñalver Veliz tiene un prontuario frondoso. Era integrante del Ejército venezolano, pero desertó de su país en 2017. Era tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea). Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

En su tierra natal, registraba antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013, y por “porte, detención u ocultación de arma”, en enero de 2012.

