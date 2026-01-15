Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer por negarse a que su bebé reciba atención médica e investigan un caso de maltrato infantil

Luego de que la madre del pequeño intentara llevárselo a la fuerza, forcejeó con una médica, que intentaba detenerla. También descubrieron que se trataba de una conducta reincidente en ella

Guardar
El menor de edad continúa
El menor de edad continúa internado, luego de que su madre fuera detenida

Una mujer de La Banda, provincia de Santiago del Estero, fue detenida este miércoles, luego de que resistiera a que su bebé recibiera la atención médica que necesitaba. Según constataron las autoridades, el pequeño estuvo hospitalizado recientemente, al igual que sus demás hermanos. A raíz de esto, se ordenó la apertura de una investigación por presunto maltrato infantil.

Todo comenzó cuando el menor de edad ingresó con convulsiones al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. La acusada, de 29 años, fue quien lo llevó hasta el centro de salud, pero la situación se tornó violenta, después de que una médica le informara que su hijo debía recibir oxigenación y permanecer internado por tiempo indefinido.

Fue así que durante el episodio, se produjo un forcejeo entre la mujer y una de las profesionales de la salud. En ese momento, la médica intentaba evitar la salida del niño sin que recibiera la asistencia requerida.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, el hecho motivó la intervención policial y de la Justicia local por el riesgo inmediato para la salud del menor. Luego de que se presentaran en el centro de salud, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la madre y ordenó la atención médica urgente para el menor de edad.

Por el momento, no hubo
Por el momento, no hubo actualizaciones sobre el estado de salud del bebé

De inmediato, se dio intervención al fiscal Mariano Gómez, quien constató que la mujer contaba con antecedentes médicos. Tras acceder al historial clínico, las autoridades confirmaron que la madre había retirado anteriormente a otros cuatro hijos de las instituciones CIS Banda y CEPSI sin completar los tratamientos ni recibir el alta médica. Incluso, no era la primera vez que sucedía algo similar con el bebé afectado.

Por este motivo, se dio intervención a Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para asegurar medidas de protección para los otros cuatro menores. En paralelo, se ordenaron medidas judiciales mientras se investigan tanto el estado de salud de los menores como la situación legal de la familia.

Internaron a una recién nacida que dio positivo en cocaína en Córdoba

El hallazgo de cocaína en una recién nacida en el Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville activó de inmediato los protocolos de emergencia tanto médicos como judiciales en la provincia de Córdoba. Según informó El Doce TV, la menor permanece internada en el área de neonatología, donde los profesionales mantienen un monitoreo estricto para anticipar y tratar posibles complicaciones derivadas de la exposición prenatal a sustancias psicoactivas.

El seguimiento de la bebé es constante. José María Ruíz, director del hospital, advirtió a Cadena 3 sobre las consecuencias potenciales: “El seguimiento es permanente. Hay que evaluar posibles consecuencias como daño neurológico, problemas respiratorios o renales. La cocaína es una sustancia que provoca efectos graves en adultos; en un recién nacido, sin defensas, el impacto puede ser mayor”. Los médicos recalcan que la sustancia atraviesa la placenta y expone al feto durante el embarazo, lo que puede amplificar los riesgos.

El caso fue notificado de inmediato a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que ya interviene para garantizar la protección integral de los derechos de la menor. Esta participación institucional es clave para definir el futuro familiar de la niña una vez que reciba el alta médica.

Los controles toxicológicos a la madre, realizados tras el parto, resultaron positivos y llevaron a la decisión de aplicar los mismos exámenes a la recién nacida. El resultado confirmó la presencia de la misma sustancia, lo que reforzó la necesidad de intensificar los controles médicos y sociales en ambos casos.

Al revisar la historia clínica de la madre, los profesionales constataron antecedentes de consumo de drogas. Este dato, considerado clave por el equipo sanitario, orienta tanto la estrategia médica como el abordaje social y legal. “Nuestro compromiso es ayudar tanto al bebé como a la mamá”, remarcó Ruíz en Cadena 3, subrayando que el acompañamiento no se limita al plano médico.

El hospital dispuso la intervención de psicólogos y psiquiatras para la madre y su entorno, reflejando la aplicación de un protocolo integral que busca abordar tanto las adicciones como sus efectos en el núcleo familiar.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroLa BandaBebéMaltrato infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por datos sobre un joven desaparecido en Chaco

El hombre desapareció en septiembre de 2025 y la investigación se lleva a cabo, bajo la hipótesis de un posible homicidio o de trata de personas con fines de explotación laboral

Ofrecieron una recompensa de 5

Encontraron el celular de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia: cómo sigue la causa

Su hermana salió a buscarla luego de que perdiera contacto con ella. La hallaron sin vida en un barranco durante la madrugada del miércoles. Hasta el momento, no hay detenidos

Encontraron el celular de la

Balearon a un repartidor en Rosario para robarle la moto mientras trabajaba

La víctima fue auxiliada por personal médico del SIES tras recibir un disparo en una pierna, mientras los autores del hecho escaparon llevándose el vehículo

Balearon a un repartidor en

Buscan a una adolescente que desapareció en Córdoba: la última imagen de ella fue captada a 100 km de su casa

Se trata de Constanza Alexia Baravalle Vidal. Su familia dejó de tener contacto con ella en la medianoche del domingo cuando salió de su domicilio

Buscan a una adolescente que

Un adolescente de 13 años recibió un disparo en medio de un tiroteo con la Policía tras robar una camioneta

El menor junto a otros cómplices había sustraído una camioneta en Caseros y otra en El Palomar

Un adolescente de 13 años
DEPORTES
La impensada interna gastronómica que

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | El ex

EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania