Crimen y Justicia

El gobierno porteño acordó la entrega de la nueva cárcel de Marcos Paz y anunció el desalojo de la prisión de Devoto

La obra en la localidad bonaerense comenzó hace ocho años y está a cargo de CABA. Una vez finalizada, pasará a la órbita de Nación

El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron la entrega de la nueva cárcel federal que se está construyendo en Marcos Paz para el primer cuatrimestre de este año. Esta prisión, una vez finalizada, será transferida a la órbita de la Nación, como parte de una estrategia conjunta destinada a incrementar la capacidad de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas.

La nueva cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para albergar a 2.240 detenidos. Según indicaron desde el gobierno porteño, con la entrega de este establecimiento, se avanzará en el cierre de la cárcel de Villa Devoto, en línea con lo dispuesto en los convenios firmados entre ambas jurisdicciones en 2018.

El acuerdo, firmado entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, prevé además la posibilidad de ampliar las plazas del Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19 en Ezeiza.

Estos espacios permitirán sumar alojamiento permanente para hasta 400 detenidos, lo que contribuirá a fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario y a descongestionar la situación en las dependencias policiales de la Ciudad.

Cómo será la nueva cárcel

El nuevo complejo penitenciario contará con cuatro unidades, un edificio de administración, un sector destinado a programas y servicios para el comando de seguridad interna, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas para visitas, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además, dispondrá de un espacio para la distribución de raciones alimentarias y un campus conformado por módulos de alojamiento divididos en cinco sectores independientes, que contarán con canchas de fútbol y espacios para huertas.

Según especificaron, el complejo fue diseñado de acuerdo con los estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad previstos por la normativa vigente a nivel nacional e internacional.

Este martes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII y destacó que la cárcel está en su etapa final de construcción. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, dijo el alcalde porteño.

Y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”.

Las obras en Marcos Paz permanecieron paralizadas durante cinco años y fueron reactivadas en diciembre de 2024, bajo la actual gestión porteña. Con la inauguración de este complejo y la implementación de los módulos adicionales en Ezeiza, se apunta a mejorar la infraestructura penitenciaria federal y dar respuesta a la creciente demanda de plazas, respetando los estándares técnicos y de seguridad.

La entrega de la nueva cárcel forma parte de un plan integral para ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad y garantizar condiciones adecuadas en los lugares de detención, al tiempo que se avanza en la modernización y ampliación del sistema penitenciario federal.

