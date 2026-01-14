Crimen y Justicia

Cómo sigue el estado de salud del nene de 8 años herido tras el choque en La Frontera de Pinamar

El niño permanece estable, en el área de Terapia Intensiva. Por ahora no podrá ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. El dato positivo del último parte médico

Bastian tiene 8 años y pelea por su vida desde el lunes

Bastian, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar, sigue grave e internado en la Unidad de Terapia Intensiva, aunque sin nuevas complicaciones. Según informaron desde el Municipio a Infobae, permanece estable.

Este martes, el menor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”. Durante el procedimiento, se realizó el recambio del packing de contención hepática.

En ese sentido, desde Pinamar comunicaron esta mañana que “desde su regreso de quirófano en el día de ayer no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado”. Además, señalaron que “el resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas”.

“En continuidad con los informes previos sobre el paciente masculino de 8 años, se informa que al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica", indica el comunicado oficial.

De igual manera, las autoridades de la localidad balenaria señalaron que “se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica”. “Se continuará informando por canales oficiales ante novedades relevantes”, finalizaron.

Bettiana, su abuela, dialogó esta mañana con Telefe, poco antes de darse a conocer el último parte médico. Dijo que “mucha gente se acercó a donar sangre” y pidió una cadena de oración por la recuperación del chico.

“Anoche salió un médico a hablar con nosotros. Nos dijo que Bastian tenía algunas cosas positivas y algunas cosas que seguían iguales, que seguía con fiebre, que teníamos que seguir esperando, rezando y, y viendo minuto a minuto la evolución, que hasta el momento el estado es crítico y reservado", dijo la mujer.

Asimismo, explicó cómo fue el accidente y aseguró que el padre del niño, quien manejaba el vehículo al momento del choque, no tuvo responsabilidad en lo que ocurrió.

“Era su último día de vacaciones. Salieron a dar una vuelta, no estaban corriendo picadas, no estaban haciendo nada. Ellos tenían puesto el cinturón de seguridad, estaba sentado atrás con su papá. Desde mi punto de vista, no considero que haya hecho nada para poner en riesgo la vida de su hijo. Es un papá muy presente con Bastian, un papá que está constantemente al lado de su hijo”, aseguró la abuela.

“Tienen una tenencia compartida con mi hija. En este momento están los dos destrozados. No tienen fuerzas para nada, más que para estar en la puerta del quirófano y de la terapia intensiva apoyando la lucha de su hijo”, añadió.

Bastian “se golpeó la cabeza y el impacto con el cinturón, al andar, le pega en su pancita. Es lo que provoca la lesión que le hoy tiene en el hígado”, explicó.

Finalmente confirmó que por ahora el menor no podrás ser trasladado a un sanatorio de mayor complejidad debido a su estado de salud.

“No lo pueden trasladar a ningún otro lugar donde le puedan dar un poco más de alta complejidad por su estado crítico. Hay que esperar que él esté estable. Confiamos muchísimo en Dios, no dejamos de rezar un segundo. Estamos haciendo una campaña de oración, enviándole luz, energía y pensamientos positivos para él”, remarcó.

Una de las publicaciones de Bettiana, la abuela del menor

El accidente

La víctima está en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde fue trasladada en estado crítico tras el siniestro, que involucró a una camioneta Amarok y dos UTV, en uno de los cuales se desplazaba el niño. En el mismo hecho, otras dos nenas sufrieron lesiones leves y una fractura maxilar.

Una vez ingresado al centro de salud, el menor fue sometido a una cirugía y luego alojado en una sala de terapia intensiva con un seguimiento permanente del equipo médico.

Los profesionales que lo asisten esperan “la mínima estabilidad” para trasladarlo a un centro de salud de mayor complejidad.

El episodio se produjo este lunes, alrededor de las 20 horas. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos,llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

El menor estaba inconsciente tras haber sido parte de un choque entre la UTV negro y rojo CAN-AM y una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, en apenas segundos arribó otro conductor, acompañado por dos niñas de 7 y 9 años que también sufrieron traumatismos y que fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local.

Una de ellas sufrió lesiones leves, mientras que la segunda presentó traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que debió ser derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada. El niño de 8 años, por su parte, fue asistido en el lugar.

Temas Relacionados

PinamarLa forontera de PinamaraccidentechoqueLa Fronteraúltimas noticias

