Accidente en Pinamar: sigue grave el niño de 8 años herido tras el choque múltiple entre dos UTV y una camioneta

El nene de 8 años herido en el choque múltiple de La Frontera.

El nene de ocho años que resultó herido en el choque múltiple ocurrido este lunes en La Frontera, Pinamar, continúa grave. Según informaron desde el Municipio, el menor permanece internado en terapia intensiva y podría ser sometido a una nueva cirugía en las próximas horas.

La víctima está en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde fue trasladada en estado crítico tras el siniestro, que involucró a una camioneta Amarok y dos UTV, en uno de los cuales se desplazaba el niño. En el mismo hecho, otras dos nenas sufrieron lesiones leves y una fractura maxilar.

Una vez ingresado al centro de salud, el menor fue intervenido quirúrgicamente y luego alojado en una sala de terapia intensiva con un seguimiento permanente del equipo médico. “Según la evolución clínica, podría requerir una nueva intervención en los próximos días”, aclararon las autoridades.

El posteo en redes sociales de la familia del menor.

El episodio se produjo este lunes, alrededor de las 20 horas. Según pudo reconstruir este medio, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

(Crédito: Pablo Kauffer)

El menor estaba inconsciente tras haber sido parte de un choque entre la UTV negro y rojo CAN-AM y una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, en apenas segundos arribó otro conductor, acompañado por dos niñas de 7 y 9 años que también sufrieron traumatismos y que fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local. Una de ellas sufrió lesiones leves, mientras que la segunda presentó traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que debió ser derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada.

El niño de 8 años, por su parte, fue asistido en el lugar. “Desde el primer momento, en el lugar estaban desplegados operativos preventivos y se activó la asistencia de emergencia para ordenar la zona, garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de salud. El personal interviniente realizó la primera asistencia y se dispuso el traslado inmediato de los heridos al sistema sanitario”, indicaron desde el Municipio en un comunicado publicado en redes sociales.

Sobre el menor gravemente herido señalaron: “Se le realizaron tareas de reanimación y fue derivado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”.

El lugar del choque quedó preservado y se llevaron adelante las pericias y evaluaciones de rigor para establecer cómo se produjo el siniestro y determinar responsabilidades, que se investigan bajo la carátula de lesiones culposas.

En este sentido, desde el Municipio advirtieron que la secuencia se produjo dentro de un predio privado, es decir, “fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado”. Específicamente, ocurrió aproximadamente a 1,5 km hacia el interior desde el límite del área pública, en un sector conocido como “la tercera olla”.

Acerca de las pericias realizadas en el lugar, señalaron:“Estas diligencias incluyen, entre otros aspectos, la verificación de condiciones de conducción, posibles controles de alcoholemia, y el cumplimiento de medidas de seguridad como el uso del cinturón, sistemas de retención infantil y demás elementos obligatorios”.

Todas las áreas de seguridad y tránsito participaron en las tareas posteriores al incidente, coordinando el traslado de los heridos y asegurando la preservación de la escena para las pericias correspondientes.