Identificaron al hombre hallado asesinado en Florencio Varela: era “El Francés” Viarnes, un célebre pesado del hampa

Juan Francisco Viarnes, el hombre hallado asesinado en Florencio Varela, en su viaje alerta de Interpol

La Justicia esclareció en las últimas horas la identidad del hombre hallado asesinado de seis tiros en un descampado de Florencio Varela el sábado último. La respuesta, sin embargo, profundiza aún más el misterio.

El fiscal Darío Provisionato descubrió que se trata de Juan Francisco Viarnes, de 66 años, alias “El Francés”, un célebre pesado del hampa, que enfrentó diversas causas un pedido de captura internacional en su contra, un escurridizo con domicilios en Córdoba, Paraguay y Chubut que supo manejarse con credenciales falsas que lo presentaban como un coronel retirado del Ejército, entre otros roles. La sospecha histórica es que Viarnes operaba como un agente encubierto.

Según pudo descubrir el fiscal, “El Francés” había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado, cuando le pidió a una serie de viejos contactos de su tiempo en la cárcel que le faciliten una dirección para tramitar un nuevo registro de conducir. Los ocupantes de esta casa fueron los primeros testigos en declarar en el caso. Aseguraron que, básicamente, Viarnes solo les había pedido prestada la dirección y que nunca vivió en el domicilio.

Así, la hipótesis de la muerte se vuelve clara: una clásica ejecución del hampa. Quién mató a semejante personaje del submundo del delito para arrojar su cuerpo en un baldío, y por qué, es otra historia.

La zona del hallazgo del cuerpo

Qué dijo la autopsia y el caso clave de “El Francés”

Provisionato llegó a la escena del hallazgo del cadáver el sábado pasado por la tarde; el reporte inicial indicó que un hombre había fallecido por una descompensación. Sorprendía el lugar: se trataba del cruce de Paysandú y Holmberg, una zona de campo en el límite de Florencio Varela con Almirante Brown, poblada por unos pocos quinteros. Tambíen, sorprendía la ropa que vestía “El Francés” al morir, de cara al contexto que lo rodeaba: un jean, pelo teñido, un arito, camisa lila, zapatillas deportivas. Los disparos eran evidentes. El avanzado estado de descomposición, también.

“El Francés” llevaba un puñal, pero no había recibido puñalada alguna. La autopsia al cuerpo reveló que Viarnes falleció a causa de un tiro en la aorta, a pesar de la notable cantidad de disparos que recibió. El caso continúa con la búsqueda de testigos que puedan explicar la muerte de Viarnes; su pareja aún no fue ubicada.

La causa que catapultó a Viarnes a la fama delictiva comenzó en 2013, el llamado “narcoescándalo” que manchó a la Policía cordobesa. La Justicia federal lo acusó ´de encubrimiento agravado y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público agravado, luego de que supuestamente pagara tres autos con 42 mil dólares truchos supuestamente provistos por una banda rosarina. Al caer detenido con otros 347 mil dólares falsos, reveló su rol de supuesto buchón de la Policía. Así, arrastró al barro judicial a los jefes de la vieja División Drogas Peligrosas; varios de ellos terminaron condenados. Uno de los policías señalados fue hallado muerto en medio del caso.