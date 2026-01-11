Macabro hallazgo en Florencio Varela de un cuerpo en avanzado estado de descomposición y con 6 balazos

La zona en la que fue encontrado el cadáver

Las inmediaciones de la esquina de la calle Paysandú y la avenida Eduardo Holmberg, una zona semi rural de la localidad bonaerense de Florencio Varela, fueron escenario del macabro hallazgo de un cadáver de un hombre con al menos seis balazos y en un avanzado estado de descomposición.

Según indicaron fuentes de con acceso a la investigación a Infobae, el cuerpo fue encontrado este sábado en horas de la tarde, luego de un aviso que alertó a las autoridades por olores nauseabundos en la zona.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constataron la presencia del cadáver, cuyo estado de putrefacción sugiere que llevaba varios días sin vida.

Las pericias iniciales determinaron que la víctima tenía seis orificios de entrada de arma de fuego en la espalda y no se detectaron orificios de salida, un dato que deberá ser ratificado mediante la autopsia.

“Era de aproximadamente unos cincuenta años de edad, bien vestido, pelo teñido y tenía un aro. No lo pudieron identificar en el momento, además, porque en el barrio no es conocido”, señaló la fuente consultada por este medio.

El cuerpo de la víctima estaba debajo de unos arbustos, en un lugar de difícil acceso. En ese sentido, las fuentes reiteraron que hasta ahora no pudo ser identificado y que estaban en proceso de hacerlo, porque tuvieron que tomarle huellas para poder avanzar en ese proceso. “Por ahora no hay nada”, agregó

“Se chequearon paraderos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown y nada, razón por la cual no había nadie que lo estuviera buscando”, explicó.

La causa fue calificada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº1 descentralizada de Florencio Varela con intervención de la Comisaría Primera de la misma localidad bonaerense.

Al costado del cuerpo fue encontrado un puñal, que aparentemente pertenecería a la víctima. “En principio es un homicidio y el fiscal está tratando de saber de dónde es y quién es el hombre”, agregó el investigador consultado por Infobae.

En el sitio se llevaron a cabo las primeras pericias y la escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica.

Salvaje muerte en Florencio Varela

En los últimos días de 2025, Andrés Alberto Greco (40) murió atropellado en medio de una violenta discusión con su ex mujer en la ruta 53, a la altura de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Según los primeros datos de la investigación, la víctima se subió al capot de la camioneta de la que había sido su pareja en medio de la pelea, ella aceleró y él cayó al asfalto. Otro vehículo que circulaba por esa arteria lo embistió y lo mató.

La ex mujer de la víctima aceleró y escapó, pero luego fue detenida. Fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante la fiscal Roxana Giménez indicaron a Infobae que todo ocurrió sobre la ruta provincial 53, a la altura de las calles 1478 y 1480, después de la medianoche del domingo pasado.

Allí, la acusada, identificada como Silvina Griselda Sánchez, conducía una Citroën Berlingo de color blanco. A bordo viajaba, además de Greco, otra persona que todavía no pudo ser identificada.

Un testigo, cuyo relato ya se incorporó al expediente, contó que, mientras se encontraba dentro de una iglesia evangélica para festejar una fiesta de 15 años, escuchó un fuerte golpe que provino de la ruta.

Al salir observó cómo la camioneta utilitaria blanca se estacionaba en la banquina de la Ruta Provincial 53 en sentido Norte-Sur y del vehículo descendió una persona -presumiblemente Sánchez- que se dirigió al bulevar central de la arteria y, desde allí, gritó “pará pará” a viva voz.

Con el avance de la investigación, suponen que habría sido un intento desesperado de la mujer por evitar que su ex fuera embestido. No lo logró.

En ese momento -siempre de acuerdo con el testigo-, un Volkswagen Gol Trend de color oscuro que circulaba por la Ruta Provincial 53 impactó contra el hombre que se encontraba tendido en el asfalto. Al acercarse, el testigo vio que se trataba de la víctima (Greco), quien a esa altura ya estaba muerto sobre la cinta asfáltica.

El testigo agregó que, tras la colisión, la persona que se hallaba en el bulevar regresó a la camioneta utilitaria blanca y se alejó del sitio, conduciendo en contramano. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el testigo después habló con otro hombre que le dijo haber observado cómo comenzó todo.