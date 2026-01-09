Crimen y Justicia

Se confirmó la causa de muerte de la mujer hallada asesinada en un basural de Tucumán

El cuerpo fue hallado por dos trabajadoras y la víctima fue reconocida por familiares. La investigación continúa para revelar cómo ocurrió el crimen

La Unidad Fiscal de Homicidios
La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, dirigida por María del Carmen Reuter, encabeza la investigación por homicidio (ElTucumano)

La autopsia realizada al cuerpo de Erika Antonella Álvarez aportó un dato clave en la causa judicial que investiga su muerte. El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense confirmó que la joven de 25 años falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian una agresión de notable violencia. El cadáver fue hallado este jueves en un basural del barrio Manantial sur, en San Miguel de Tucumán.

Esta información, comunicada a la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria encabezada por María del Carmen Reuter, guiará el rumbo de la pesquisa y refuerza la hipótesis de un homicidio.

De acuerdo con el reporte de La Gaceta, los resultados forenses indicaron que la víctima sufrió severos golpes en la cabeza y el rostro, junto con una lesión letal en las vértebras del cuello. Este diagnóstico fue entregado formalmente a la fiscalía, que ahora concentra los esfuerzos en el análisis de muestras recuperadas en el lugar del hallazgo.

La data estimada de muerte
La data estimada de muerte se situó entre 36 y 40 horas antes del hallazgo según las primeras pericias forenses

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio en un basural de la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la zona de Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán.

El hallazgo se dio cuando un grupo de mujeres que realizaba tareas de recolección de objetos advirtió la presencia de un bulto sospechoso. De inmediato, dieron aviso a las autoridades policiales, que se acercaron al sitio y solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria.

Tras la notificación, se activó el protocolo de intervención y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense para trabajar en la escena.

El cuerpo de Álvarez fue reconocido en el lugar por su padre y una hermana, quienes identificaron a la víctima a través de señas particulares y tatuajes, detalló ElTucumano. Familiares relataron a las autoridades judiciales que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas, aunque no habían radicado una denuncia formal por desaparición, ya que, según señalaron, la víctima acostumbraba ausentarse de su domicilio.

La data de muerte estimada se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, de acuerdo con las primeras deducciones forenses hechas en el terreno. Este dato resulta relevante para la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven y para delimitar el tiempo en que se produjo el homicidio.

Para preservar los elementos de interés, los especialistas levantaron muestras biológicas, recolectaron evidencias y documentaron fotográficamente la escena. Cada paso del procedimiento fue supervisado por la fiscal Reuter, quien ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia.

La funcionaria judicial dispuso que se procesen todas las pruebas recogidas y se avancen con estudios complementarios indispensables para el esclarecimiento del hecho.

Cortaba el pasto en las canchas de un club y encontró un cadáver

En Misiones, un empleado halló
En Misiones, un empleado halló un cadáver en avanzado estado de descomposición durante tareas de mantenimiento en el club Crucero del Norte

Un trabajador de Crucero del Norte halló un cadáver en estado avanzado de descomposición en las canchas auxiliares del club, situadas en Garupá, provincia de Misiones, según confirmaron fuentes oficiales.

El descubrimiento ocurrió días atrás en la cancha auxiliar número 3 del predio, localizado en el paraje Santa Inés, mientras el empleado efectuaba trabajos de mantenimiento.

Tal como publicó el portal El Territorio, el cuerpo apareció en una zona que suele utilizarse para los entrenamientos del plantel, que este año participará en la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, luego de haber descendido del Torneo Federal A en 2025. No obstante, el cadáver se ubicaba en un sector poco transitado y con el pasto crecido.

El operario que cortaba el césped y se topó con el cuerpo notificó rápidamente al presidente del club, quien estaba en el predio, y este a su vez avisó a la Policía de Misiones.

Al arribar al lugar, agentes de la comisaría correspondiente aseguraron la zona y dieron intervención al fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. Además, solicitaron el apoyo de la Policía Científica y un médico policial para las primeras tareas periciales y forenses.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo médico forense para su identificación y para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Medios locales, como Canal 12, indicaron en las últimas horas que se trataría de una persona en situación de calle y que no habría signos de una muerte violenta, pero sí de posible exposición al fuego. Aún no se logró dar con su identidad.

