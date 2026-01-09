Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas de consorcio en un descampado de Tucumán

Lo encontraron en un basural y su familia la reconoció por los tatuajes. Hacía días que no sabían nada de ella

El basural donde encontraron el cuerpo de la joven está ubicado al sur de la ciudad Capital

Un grupo de mujeres que recolectaba objetos en un basural del barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán, encontró envuelto en bolsas de consorcio el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para comenzar la investigación y poder identificar el cuerppo.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía en la zona situada en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por la fiscal María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y, tras la notificación al Ministerio Público Fiscal, se activó el protocolo de intervención.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó al predio a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense. Los especialistas trabajaron en la escena para el levantamiento de muestras biológicas, recolección de evidencias y documentación fotográfica, con el objetivo de preservar los elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el medio local Eltucumano, minutos después arribaron los familiares de la víctima, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo por ciertas características particulares y tatuajes. A raíz de estos datos se estableció que la fallecida era una joven de 25 años, identificada como Erika Antonella Álvarez, domiciliada en las inmediaciones del basural, donde se produjo el hallazgo.

Las autoridades del MPF trabajando en el lugar donde encontraron a Érika álvarez (Foto: Eltucumano)

Sus allegados manifestaron que no la veían desde hacía dos días, aunque no habían realizado ninguna denuncia por desaparición, dado que la víctima solía ausentarse de su hogar de manera habitual.

Según las primeras estimaciones forenses efectuadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al momento de ser encontrado. Sobre esta información, los investigadores intentaban reconstruir cómo habían sido las últimas horas de Álvarez. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la autopsia correspondiente, para determinar la causa de la muerte.

Otro cuerpo hallado a la vera de la ruta

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de la Ruta Nacional 16, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, generó la intervención de las autoridades provinciales durante la tarde del domingo. El descubrimiento se produjo en el kilómetro 28,5, cerca del Camping Policial, cuando dos ciclistas que recorrían la zona advirtieron la presencia de un fuerte olor y, al acercarse, divisaron lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada.

La zona donde encontraron el cuerpo

Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría Puerto Tirol acudieron al lugar, mientras que la Fiscalía en turno N° 6, a cargo de Marina Echarri, coordinó las primeras actuaciones judiciales. La División Medicina Legal se sumó a las tareas para la recolección de indicios, el relevamiento fotográfico y el análisis preliminar de la escena.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo correspondería a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Los médicos forenses señalaron que el estado de descomposición indicaba que el fallecimiento se habría producido al menos siete días antes del hallazgo, aunque no se descarta que el período pueda extenderse hasta diez días. En el lugar no encontraron documentos ni elementos que permitieran identificar a la víctima.

Durante la inspección inicial, los forenses no lograron determinar las causas de la muerte debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Por este motivo, el caso fue caratulado de manera provisoria como “muerte dudosa” y se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia.

La Fiscalía y la Policía continúan con la investigación, incluyendo la consulta de registros de personas desaparecidas en la zona y el relevamiento de posibles testigos que hayan circulado por el sector en los días previos.

