Crimen y Justicia

Otra vez, violencia en el fútbol amateur de Neuquén: un árbitro golpeó a un hombre durante los festejos por un gol

El agresor alegó que se trataba de una persona de la tribuna que lo amenazó durante todo el partido

Guardar
El acusado aseguró que el agredido no era un jugador, sino un hincha que lo habría amenazado durante todo el partido

Un violento incidente protagonizado por un árbitro durante un partido de fútbol amateur en el oeste de Neuquén reavivó el debate sobre la seguridad en los torneos barriales de la ciudad, luego de que el video fuera difundido en las redes sociales. A pesar de la gravedad de los hechos, no se habría radicado una denuncia formal en contra del acusado.

El conflicto tuvo lugar el pasado fin de semana en una cancha de Villa Ceferino, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, durante un enfrentamiento entre los equipos de La Cuadra y La Jarrita. Aparentemente, el episodio se precipitó tras el cobro de un penal.

Según reconstruyó LM Neuquén, el árbitro había pedido repetir el remate, luego de que el arquero lograra atajar la pelota. Así, la segunda ejecución resultó en gol, por lo que se desató la tensión entre los presentes y varios hinchas se habrían metido a la cancha para reclamar.

De acuerdo con los videos que registraron toda la secuencia, se mostró cómo existió una discusión posterior a la ejecución de un penal, derivó en una pelea colectiva, con empujones y golpes en el campo de juego ante la mirada de los presentes. Estas imágenes volvieron a poner en tela de juicio los mecanismos de control y protección en eventos deportivos barriales de la capital neuquina, donde la violencia ha sido motivo de preocupación reiterada.

La situación se descontroló después
La situación se descontroló después de que se repitiera el penal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de la conversión, varios jugadores y allegados ingresaron a la cancha para festejar el tanto. En ese contexto, las cámaras registraron el momento en que el árbitro agredió físicamente a una persona, hecho que encendió todavía más los ánimos y motivó una reacción generalizada.

El propio involucrado optó por ofrecer su versión a través de las redes sociales de su pareja. En ese espacio, defendió su accionar con una declaración contundente: “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía ‘te voy a cagar a piñas cuando termine’. Me iba a pegar si yo no le pegaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba con ropa de jugador”.

Otra versión difundida aportó un elemento central para comprender el origen de la disputa: el penal revivió el clima de hostilidad porque el primer disparo, que había sido atajado, fue anulado por el árbitro, quien ordenó su repetición y permitió el gol en la segunda oportunidad.

Suspendieron los torneos de fútbol amateur en Junín de los Andes por los reiterados hechos de violencia

La suspensión inmediata del fútbol local en Junín de los Andes marcó un punto de inflexión en la vida social de esta ciudad neuquina, según informó el gobierno municipal. El motivo central de la medida radicó en la escalada de hechos de violencia ocurridos en partidos recientes, una problemática que afecta tanto a jugadores como a espectadores, y que ha encendido la alarma entre las autoridades por su reiteración y gravedad.

En el último año, hubo
En el último año, hubo un incremento en casos de violencia deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial, difundido en octubre por la Secretaría de Deportes y Recreación y la Secretaría de Gobierno de la localidad, enfatizó que “toda manifestación violenta deja huellas, no solo en quienes la protagonizan, sino también en quienes la presencian o la naturalizan”. Esta resolución fue enviada a los referentes de todas las ligas de fútbol de la ciudad y circuló ampliamente en los medios.

Para el Gobierno local, la medida está lejos de ser solo punitiva: “La suspensión no es un castigo, sino un llamado urgente a la conciencia colectiva. Revisar nuestras actitudes, repensar nuestros vínculos y comprometernos con una convivencia pacífica es el primer paso para que los eventos deportivos puedan desarrollarse con normalidad”.

La decisión fue adoptada por Florencia Gutiérrez, secretaria de Deportes y Recreación, y por Carlos Eduardo Madueño, secretario de Gobierno. Ambos mencionaron el pesar con el que resolvieron interrumpir toda la actividad futbolística, argumentando que responde a un compromiso institucional de rechazar cualquier forma de violencia y garantizar “espacios deportivos seguros, respetuosos y formativos para quienes participan, especialmente niños, niñas y jóvenes”.

“Los adultos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo, de construir entornos donde el deporte sea sinónimo de encuentro, respeto y crecimiento. Lamentablemente, los hechos recientes vulneran ese espíritu y nos llevan a actuar“, subrayaron en el comunicado.

Finalmente, el gobierno municipal, encabezado por Luis Madueño, cerró el mensaje reafirmando el valor del fútbol como herramienta de inclusión y de construcción de comunidad, y llama a no naturalizar episodios violentos en un ámbito que debería inspirar aprendizaje, salud y cohesión social.

