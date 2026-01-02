Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

El lugar del accidente (Google Maps)

El primer día de 2026 comenzó con una tragedia en la provincia de Río Negro, donde un bebé de un año murió tras caer a un canal de riego en medio de un accidente de tránsito. El niño viajaba junto a sus padres, una pareja de adolescentes de 16 y 17 años.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió ayer en la localidad de Chimpay, en el departamento de Avellaneda. Minutos después de las seis de la mañana, la joven pareja circulaba con su hijo a bordo de un Renault Sandero por la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal de riego. Los adolescentes lograron salir del auto por sus propios medios, pero el bebé quedó atrapado en el interior.

Efectivos policiales arribaron al lugar e intentaron rescatar al niño, aunque en un primer momento no lograron hallarlo. Luego se sumaron bomberos voluntarios, quienes dieron vuelta el vehículo y rompieron una de las ventanas laterales para inspeccionar el auto, sin resultados.

Más tarde, una vecina alertó a las autoridades tras divisar un “bulto” flotando en el canal, a unos 300 metros del lugar del vuelco, según consignó Diario Río Negro. El bebé fue rescatado del agua y se le practicaron maniobras de reanimación, a la vez que fue trasladado de urgencia al hospital en un móvil policial. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal médico confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien investiga el hecho bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Ambos padres del bebé se encuentran vinculados a la investigación.

En ese marco, al padre —de 17 años— se le extrajo una muestra de sangre para determinar si, al momento del siniestro, había consumido alcohol o drogas. Además, el vehículo involucrado fue secuestrado y la Brigada de Investigaciones inició el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para reconstruir la mecánica del accidente.

El hotel donde se ahogó una niña en un jacuzzi, en Córdoba

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Una niña de 9 años falleció este miércoles en la zona rural de Oncativo, provincia de Córdoba, tras sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel. La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres, quienes presenciaron el incidente ocurrido cerca de las 20.10 horas en un establecimiento del departamento Río Segundo.

De acuerdo con información oficial brindada por la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo), el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. Según detalló Cadena 3 en sus reportes, la niña fue asistida por personal médico tras un llamado de emergencia.

Una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo, donde el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. La menor no logró ser estabilizada y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del hotel. Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y la causa judicial fue caratulada como muerte dudosa.

La familia de la víctima, integrada por sus padres de 40 y 39 años, recibió contención profesional en medio del proceso de duelo. Las fuerzas de seguridad tomaron intervención para esclarecer el contexto y los posibles factores que intervinieron en el fallecimiento.