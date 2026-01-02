Crimen y Justicia

Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

Ocurrió en la localidad de Chimay. Los jóvenes de 16 y 17 años salieron por su cuenta del vehículo, pero el hijo quedó atrapado. Qué se sabe de la investigación

Guardar
El lugar del accidente (Google
El lugar del accidente (Google Maps)

El primer día de 2026 comenzó con una tragedia en la provincia de Río Negro, donde un bebé de un año murió tras caer a un canal de riego en medio de un accidente de tránsito. El niño viajaba junto a sus padres, una pareja de adolescentes de 16 y 17 años.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió ayer en la localidad de Chimpay, en el departamento de Avellaneda. Minutos después de las seis de la mañana, la joven pareja circulaba con su hijo a bordo de un Renault Sandero por la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal de riego. Los adolescentes lograron salir del auto por sus propios medios, pero el bebé quedó atrapado en el interior.

Efectivos policiales arribaron al lugar e intentaron rescatar al niño, aunque en un primer momento no lograron hallarlo. Luego se sumaron bomberos voluntarios, quienes dieron vuelta el vehículo y rompieron una de las ventanas laterales para inspeccionar el auto, sin resultados.

Más tarde, una vecina alertó a las autoridades tras divisar un “bulto” flotando en el canal, a unos 300 metros del lugar del vuelco, según consignó Diario Río Negro. El bebé fue rescatado del agua y se le practicaron maniobras de reanimación, a la vez que fue trasladado de urgencia al hospital en un móvil policial. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal médico confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien investiga el hecho bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Ambos padres del bebé se encuentran vinculados a la investigación.

En ese marco, al padre —de 17 años— se le extrajo una muestra de sangre para determinar si, al momento del siniestro, había consumido alcohol o drogas. Además, el vehículo involucrado fue secuestrado y la Brigada de Investigaciones inició el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para reconstruir la mecánica del accidente.

El hotel donde se ahogó
El hotel donde se ahogó una niña en un jacuzzi, en Córdoba

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Una niña de 9 años falleció este miércoles en la zona rural de Oncativo, provincia de Córdoba, tras sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel. La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres, quienes presenciaron el incidente ocurrido cerca de las 20.10 horas en un establecimiento del departamento Río Segundo.

De acuerdo con información oficial brindada por la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo), el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. Según detalló Cadena 3 en sus reportes, la niña fue asistida por personal médico tras un llamado de emergencia.

Una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo, donde el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. La menor no logró ser estabilizada y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del hotel. Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y la causa judicial fue caratulada como muerte dudosa.

La familia de la víctima, integrada por sus padres de 40 y 39 años, recibió contención profesional en medio del proceso de duelo. Las fuerzas de seguridad tomaron intervención para esclarecer el contexto y los posibles factores que intervinieron en el fallecimiento.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAccidenteRío NegroBebéAdolescente

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja, amenazar a su hija y atacar a la Policía cuando intentó detenerlo

Ocurrió en la calle Falucho y 25 de mayo de la localidad de en General Pirán. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron heridas de gravedad

Detuvieron a un hombre por

Encontraron un cuerpo en un campo de Córdoba y sospechan que podría tratarse de un femicidio

La identidad de la víctima todavía no fue esclarecida. Además, confirmaron que el cadáver presentaba signos de violencia

Encontraron un cuerpo en un

Desarticularon una fiesta con más de 400 personas en Mar del Plata e incautaron varias dosis de droga

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de la ciudad balnearia

Desarticularon una fiesta con más

Mataron de una puñalada a un joven tras una pelea en San Martín de los Andes durante la madrugada de Año Nuevo

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Chacra 32 de esa localidad neuquina. No hay detenidos y tampoco se conoce cómo comenzó el conflicto

Mataron de una puñalada a

Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha que navegaba a la deriva en el Río Coronda

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles. Las víctimas aún no fueron identificadas. Una hipótesis apunta al robo de animales

Santa Fe: encontraron a dos
DEPORTES
Las dos referencias a la

Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Preocupación por la salud del futbolista del Metz de Francia que salió herido del trágico incendio en un bar de Suiza

La promesa italiana del golf de 16 años que murió en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

El amor y la amistad

El amor y la amistad triunfan sobre la mitología en el emotivo final de ‘Stranger Things’

La era del Gran Desapego

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa