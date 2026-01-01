Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un adolescente en Rosario en la previa de Año Nuevo

El joven era conocido en la zona por estar vinculado a la delincuencia en el barrio Tablado. Lo apodaban “Pirañita”

Guardar
La zona en donde ocurrió
Un adolescente de 16 años, conocido en la zona como “Pirañita”, fue asesinado de al menos siete disparos en la tarde del miércoles en el barrio Tablada de Rosario, provincia de Santa Fe. Hasta el momento, hay tres detenidos.

La víctima fue identificada como Valentino Yandel Ramírez. Según lograron reconstruir las autoridades, el menor estaba vinculado con diversos episodios de delincuencia barrial.

El ataque sucedió cerca de las 14.30, cuando el adolescente caminaba por Esmeralda y, al girar en Biedma, se encontró con los tres atacantes que lo estaban esperando. De inmediato, abrieron fuego contra él.

Personal de la Policía Motorizada acudió tras un aviso al 911 y halló a Ramírez tendido en el suelo, herido de gravedad, frente a la puerta de una vivienda. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña, recibiendo asistencia policial en el trayecto. No logró sobrevivir a las heridas.

Los tres ddetenidos
Minutos después del homicidio, efectivos de la fuerza arrestaron a tres sospechosos de 23, 25 y 33 años en el pasaje Guerrico al 3600, a pocas cuadras del lugar del ataque.

Si bien las circunstancias precisas del hecho permanecen bajo averiguación, en el operativo posterior a la agresión también se incautó un vehículo Nissan que reviste interés para la causa, de acuerdo con la información provista por el Ministerio de Seguridad.

Balearon a una nena de 7 años en un ataque a tiros

Días antes, una nena de 7 años fue baleada en la zona noroeste de Rosario, en un ataque a tiros que fue perpetrado por dos gatilleros desde una moto negra, tal como indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros, donde dos personas en una moto dispararon nueve veces, hiriendo a P.I.T., de 7 años, quien fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Niños Zona Norte y permanece estable con una herida de bala en el abdomen.

Según los primeros datos de la Policía, un familiar de la niña herida había cumplido condena por extorsiones y estaría vinculado a la venta de drogas en la zona, por lo que los investigadores presumen que el ataque guarda relación con ese contexto. Los peritos incautaron nueve vainas calibre 9 milímetros en la escena.

Según relataron los testigos, los atacantes se desplazaban en una moto negra con detalles grises; el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo cerrojo y, en la intersección de San Cayetano y Cabal, un sospechoso abandonó una Dominar Bajaj 250cc. negra y gris, que tenía pedido de secuestro activo, e ingresó a un pasillo de viviendas precarias.

En la propiedad de pasillo donde terminó la persecución a pie, la Policía detuvo a Aníbal Jorge B. (51), Emanuel Mauricio A. (22), Abigail Ludmila B. (20) y D. M. P. (16), y secuestró una pistola calibre 9 milímetros –coincidente con la utilizada en el ataque– junto con dos escopetas, una calibre 16 y otra calibre 12.

En el barrio Empalme Graneros se dieron varios episodios de violencia en las últimas horas. El mismo lunes por la madrugada balearon a un hombre de 38 años en el pecho en Barra al 1600 bis. En la misma cuadra, pero a la noche, hirieron en la mano derecha a una mujer de 43 años.

En el mismo sector, el pasado domingo un adolescente de 16 años fue baleado en el brazo derecho en la esquina de Ottone y La República y dijo ante la Policía que había sido atacado en el marco de la resistencia a un presunto intento de robo.

