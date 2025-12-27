Se conoció el resultado preliminar de la autopsia al hombre que murió tras enfrentarse a la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

El enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecino en Villa Lugano donde murió un hombre

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Juan Gabriel González, que murió en Villa Lugano tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad, determinó que el hombre de 45 años falleció a causa de heridas producidas por un disparo de munición múltiple, es decir, cartuchos como los que se usan en escopetas, que afectan varias zonas del cuerpo al mismo tiempo.

“Lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa”, dice concretamente el documento oficial al que accedió Infobae. El resultado fue comunicado a las autoridades judiciales en horas del mediodía de este sábado.

Más temprano, desde el Ministerio de Seguridad porteño habían adelantado el pase a disponibilidad de un oficial primero de la comisaría 8 A, “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos”, según un comunicado.

El hecho ocurrió el jueves pasado cerca de las 13, en la intersección de Chilavert y Araujo, donde efectivos de la Policía porteña intervinieron ante un llamado que alertó sobre disturbios en el Barrio 20.

En medio de ese operativo, González intentó entrar al pasillo donde está su casa, pero uno de los policías se lo habría impedido, lo que derivó en una discusión y luego en una pelea.

Un video que circuló en redes sociales muestra cómo el hombre, sin remera y descalzo, se enfrenta físicamente con los agentes y después cae tras un disparo.

Juan Gabriel tenía 45 años y murió por un balazo policial

La Justicia investiga el caso bajo la calificación de homicidio. La jueza Laura Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, delegó las actuaciones en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

En el lugar trabajaron peritos que hicieron relevamientos balísticos -cuyo resultado fue negativo- y de cámaras de seguridad. También se tomaron testimonios a vecinos del barrio, quienes indicaron que habían “lavado y limpiado” la calle.

Siete efectivos están implicados en el episodio: tres de la Comisaría Vecinal 8-A y cuatro de la División Unidad Táctica de Pacificación VI. Solo uno, identificado como L.D.G., quedó imputado inicialmente por encubrimiento. La investigación busca determinar cuál de los agentes efectuó el disparo que ocasionó la muerte.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para evaluar el accionar policial. Al margen de ello, fuentes oficiales de la Ciudad aclararon que las armas utilizadas no fueron de fuego, sino “material antidisturbios”.

El lugar del hecho

Mientras tanto, familiares y allegados de González mantuvieron desde el inicio que la muerte fue producto de un balazo policial.

Previo a que se conociera el resultado preliminar de la autopsia, la abogada de la familia, Romina Ávila, sostenía que la lesión mortal fue “un agujero enorme en la zona del tórax, en el pulmón derecho”.

Además, denunció golpes y amenazas contra otros integrantes de la familia y vecinos, algunos de los cuales permanecen detenidos.

Por otra parte, la letrada negó la versión de que todo se originó por un conflicto vecinal. Según dijo, desde temprano ese día, varios agentes de la Policía de la Ciudad ya estaban en la zona del Barrio 20. “Esa es una modalidad que tienen de patrullaje del barrio. Son sumamente molestos, sumamente prepotentes, son sumamente violentos, sumamente agresivos”, dijo la abogada.

Los motivos por los que el foco de los agentes fue sobre Gabriel los desconoce. Ávila cree que como en el lugar estaba Dante, el hijo de la víctima, el hombre quiso defenderlo del accionar de la Policía y fue ahí cuando se originó todo.

Nelly Portillo, esposa del hombre que murió en Villa Lugano

En la misma secuencia fueron detenidos Nelly Portillo, la esposa de Gabriel, así como O., un amigo, y un vecino de identificado como N.C. Todos -dicen- fueron golpeados y amenazados por la Policía.

“Todavía resta que declare en la causa O., Nelly y N.C., que fue el otro vecino que estuvo en todo momento, que se ve en el video y que saben bien lo que pasó, pero que están en este momento sumamente shockeados. Están muy asustados, sobre todo Néstor, porque él en la comisaría, cuando fue recibido por el personal policial, fue golpeado brutalmente. Dante también. Y en el caso de Néstor, fue amenazado”, denunció la abogada Ávila.

González vivía desde hacía años en el barrio junto a su pareja Nelly y sus dos hijos. Era pintor y trabajaba en la construcción. Este viernes, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para pedir justicia y exigir avances en la investigación.