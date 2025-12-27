Qué se sabe del caso del hombre que murió tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Así fue el enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y Juan Gabriel González en Villa Lugano

La Navidad en el barrio porteño de Villa Lugano se tiñó de tragedia. Juan Gabriel González, un vecino de 45 años, murió en medio de un violento enfrentamiento con varios efectivos de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con testigos y según un video que trascendió, la víctima fue presuntamente asesinada de un disparo policial que recibió en la zona del tórax. Por ahora, el resultado de la autopsia se desconoce y la investigación recién comienza. Mientras tanto, su familia, amigos y vecinos del barrio piden Justicia.

Según las primeras informaciones policiales, el hecho ocurrió cerca de las 13 del jueves pasado en la intersección de Chilavert y Araujo, donde intervino personal de la División Unidad Táctica de Pacificación ante un llamado que alertó sobre supuestos disturbios en la zona del Barrio 20.

El caso quedó a cargo de la jueza Laura Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, quien delegó las actuaciones en la División Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA).

Fuentes oficiales revelaron a Infobae algunos datos que ya pudieron obtener los detectives de la División Unidad Búsqueda de Evidencias (DUBE) de la fuerza de seguridad que estuvieron en el lugar.

En primera instancia, tomaron contacto con los vecinos, quienes indicaron que habían “lavado y limpiado” la calle. La jueza ordenó sacar fotos, filmar el lugar y realizar un relevamiento balístico, cuyo resultado fue negativo.

Asimismo, se realizó un relevamiento de cámaras privadas y testigos. Así, obtuvieron un dispositivo que podría ser clave que está ubicado en un domicilio de Chilavert 4600, cuyo propietario se encuentra fuera del país. La PFA intenta tomar contacto con dueño para acceder a la filmación.

En base a los testimonios, los investigadores determinaron por qué habría iniciado el conflicto que derivó en la muerte de Juan Gabriel. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio señalaron que el desplazamiento inicial de la Policía de la Ciudad se produjo por una pelea entre vecinos.

En medio de ese procedimiento, González quiso ingresar al pasillo donde está su casa, pero un efectivo policial se lo habría impedido, lo que inició la discusión que terminó en la tragedia.

De acuerdo con el video del hecho que trascendió y que es uno de los elementos clave en la investigación, se puede observar cómo el hombre de 45 años -sin remera y descalzo- primero se enfrenta a golpes y patadas con la Policía, y luego recibe palazos.

Después, de un momento a otro, uno de los efectivos, armado, irrumpió y disparó su arma. De inmediato -siempre de acuerdo con la filmación- Juan Gabriel cayó de espaldas.

“Esta discusión derivó en una pelea a golpes, en cuyo marco, según el testimonio de una vecina, el fallecido cayó al piso luego de recibir un escopetazo”, explicaron.

Juan Gabriel tenía 45 años y murió presuntamente por un balazo policial

Fuentes oficiales de la Ciudad aclararon que las armas utilizadas no fueron de fuego, sino “material antidisturbios”. Según supo Infobae, la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y todo lo utilizado durante el procedimiento para que sean peritados en la investigación judicial.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para determinar la actuación del personal policial.

Por orden del juzgado, se ordenó que se remitan todas las actuaciones hechas en el lugar el próximo lunes. Para entonces, se espera que los exámenes forenses confirmen las causas de la muerte.

De igual forma, las fuentes consultadas por Infobae, señalaron que son siete los efectivos involucrados en el episodio. Tres se desempeñan en la Comisaría Vecinal 8-A de la Policía de la Ciudad y cuatro pertenecen a la División Unidad Táctica de Pacificación VI.

Solo uno, identificado con las iniciales L.D.G., de la Comisaría 8-A, fue imputado del delito de encubrimiento. Se desconoce si el agente fue quien disparó o lo hizo alguno de los otros involucrados. La calificación de todo el expediente es por ahora por “homicidio”.

La denuncia de la familia

Infobae dialogó con Romina Ávila, abogada que representa a la familia de Juan Gabriel, quien dijo que la autopsia se realizará este sábado, aunque aclaró que para ellos no hay dudas de que la víctima murió por el balazo de la Policía.

“Los únicos informes que tenemos, que son del SAME, no tienen ningún tipo de dato concreto, porque hablan de múltiples lesiones cortantes, que ya las vimos y que tienen que ver con la inmensa violencia que recibió Gabriel en su cuerpo. Fueron palazos y golpes de puño, pero que no tienen nada que ver con la causal del fallecimiento de Gabriel”, dijo la letrada.

“La lesión que le dio muerte a Gabriel, que se generó en la zona del tórax, en la zona del pulmón derecho, es un agujero. Es un agujero, es un orificio enorme. Lamentablemente, tuve que acceder a esa fotografía y no, no murió por un corte”, señaló Ávila.

“La causal de fallecimiento queda muy clara cuando se ve en el video que baja un efectivo de la Policía de la Ciudad con su escopeta en mano y va directamente a tirar contra Gabriel. Inclusive, se puede ver en el video el gesto que hace Gabriel con su cuerpo cuando escucha el disparo y se corre, intenta así protegerse, obviamente en vano, porque ese es un acto reflejo, un acto instintivo que no logró evitar el disparo”, añadió.

El lugar del hecho

La versión de que todo se originó por un conflicto vecinal fue negada por la abogada. Según dijo, desde temprano ese día, varios agentes de la Policía de la Ciudad ya estaban en la zona del Barrio 20. “Esa es una modalidad que tienen de patrullaje del barrio. Son sumamente molestos, sumamente prepotentes, son sumamente violentos, sumamente agresivos”, dijo la abogada.

Los motivos por los que el foco de los agentes fue sobre Gabriel los desconoce. La letrada cree que como en el lugar estaba Dante, el hijo de la víctima, el hombre quiso defenderlo del accionar de la Policía y fue ahí cuando se originó todo.

En la misma secuencia fueron detenidos Nelly Portillo, la esposa de Gabriel, así como O., un amigo, y un vecino de identificado como N.C. Todos -dicen- fueron golpeados y amenazados por la Policía.

“Todavía resta que declare en la causa O., Nelly y N.C., que fue el otro vecino que estuvo en todo momento, que se ve en el video y que saben bien lo que pasó, pero que están en este momento sumamente shockeados. Están muy asustados, sobre todo Néstor, porque él en la comisaría, cuando fue recibido por el personal policial, fue golpeado brutalmente. Dante también. Y en el caso de Néstor, fue amenazado”, denunció la abogada Ávila.

La querella también aportará el testimonio de una vecina, que fue quien auxilió a la víctima, apenas recibió el supuesto disparo. De acuerdo con lo que comentó la testigo, los efectivos habrían querido limpiar la escena del hecho.

“Ella lo que nos contó fue que el personal policial estaba levantando casquillos del piso, levantaban evidencias del piso. En ese momento, a ella le dijeron que lave todo porque era al frente de su casa. Ella tiene una casa con comercio que está ahí, al pie de donde pasó todo esto. Lo que ella dice es absolutamente coincidente y tiene sentido con lo que se ve en las imágenes, porque en las imágenes se ven disparos. Y es absolutamente inverosímil que no haya ningún tipo de casquillo, ningún tipo de vaina o rastro”, insistió la abogada.

Quién era Juan Gabriel y la búsqueda de Justicia

Finalmente, la letrada admitió que el camino será largo y que la investigación recién comienza. Dijo que si hay un imputado por encubrimiento, quiere decir que “está encubriendo un delito mayor o más grave”. En ese sentido, destacó que la jueza se maneja con prudencia al esperar el resultado de la autopsia y que cree que en poco tiempo, uno de los agentes involucrados será imputado por el homicidio.

Juan Gabriel vivía hace muchos años en el barrio y estaba en pareja con Nelly desde hace 25. Además de su hijo Dante (de 14), era padre de otro joven de 24. Era pintor y se dedicaba a la construcción, de acuerdo con registros previsionales.

Nelly Portillo, esposa del hombre que murió en Villa Lugano

“Nunca tuvo problemas con nadie, era muy buen compañero, muy buen amigo, muy buen vecino, muy familiero y trabajador. Iba de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Tenía dos hijos, uno prácticamente adolescente, que lo necesita muchísimo porque es un pibe que está viviendo en un barrio muy peligroso y su papá siempre estaba ahí para protegerlo, para cuidarlo, junto con su mamá”, contó la abogada.

Ayer, en horas de la tarde, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para reclamar justicia. La movilización estuvo liderada por la propia Nelly, pese a que por las heridas no podía estar de pie. Pese a eso, brindó algunas declaraciones, en las que contó el dramático momento que vivió.

“Los policías incitaban, pegaban, hasta que se escuchó la detonación. También me hirieron, no me dejaban a acercar a Gabriel, a nadie para asistirlo y la ambulancia se demoró. Quedé herida y detenida por resistir a la autoridad, me dijeron, yo solo intenté separar”, relató Nelly a ANred.