Un joven salió a un boliche por primera vez y fue atacado a golpes por un grupo de personas en Santa Fe

Agredieron brutalmente a un joven de 18 años a la salida de un boliche en Santa Fe (Video: Aire de Santa Fe)

Un joven de 18 años permanece internado en el Hospital José María Cullen con un traumatismo de cráneo tras sufrir una agresión durante la madrugada de Navidad, en la zona de boliches de la Ruta Nacional 168. El hecho es materia de investigación policial. Era la primera vez que salía a un local bailable.

La madre del joven, Alicia, relató que su hijo acudió al lugar junto con un amigo, ambos oriundos de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, y de la misma edad.

“Supuestamente, le pusieron una traba, cayó y lo golpearon. Hay testimonios de que lo agarraron a patadas. Mi hijo no se acuerda de nada, quedó inconsciente”, expresó la mujer a Aire de Santa Fe sobre el incidente.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos arribaron al lugar frente al boliche cerca de las 7:20, tras un llamado del 911, que alertaba sobre un joven lesionado. El adolescente, que se encontraba desorientado y bajo los efectos del alcohol, indicó en ese momento haber perdido el equilibrio y caído al asfalto. Una ambulancia lo trasladó al hospital para una revisión más precisa.

La víctima ingresó al Hospital José María Cullen con un traumatismo de cráneo

Según Alicia, los estudios médicos descartaron lesiones graves, pero confirmaron “un golpe en la cabeza”, heridas en las rodillas y la necesidad de puntos de sutura. “Estaba todo vendado, estaba todo sucio. Yo siento como que lo arrastraron, como que lo revolcaron”, detalló la madre.

El amigo del agredido también resultó afectado emocionalmente tras presenciar la escena. “El amigo lloraba, se culpa por no haber podido ayudarlo, por verlo tirado todo golpeado. Son chicos que no saben pelear, no saben lo que es la calle. Esta gente anda con armas, con cuchillos, te apuñalan, te matan”, afirmó la madre.

Pese a que el joven evoluciona favorablemente y permanece bajo observación médica, la familia instó a testigos a aportar datos que permitan esclarecer el ataque.

Más hechos violentos en Navidad

En Providencia, un barrio de Córdoba, otra confrontación vinculada al uso de pirotecnia derivó en lesiones para dos niñas. Un artefacto lanzado desde una propiedad vecina cayó en el patio donde se encontraban, provocándoles quemaduras superficiales en las piernas. Un servicio médico atendió a las menores en el lugar. Según precisaron fuentes policiales, “la atención se realizó en el domicilio y no fue necesario su traslado a un hospital”. La riña posterior entre los padres de las damnificadas y el vecino responsable terminó con este último también herido, aunque el parte médico determinó que “no necesitó ser derivado a un centro de salud”.

La violencia escaló en Villa Urquiza, también en Córdoba, donde un hombre de 48 años recibió un disparo en la cadera durante una pelea con el actual novio de su ex pareja. El operativo policial ocurrió en la intersección de Campichuelo y Costanera Mestre. “El hombre herido fue trasladado primero al Instituto Modelo de Cardiología y luego al Hospital de Urgencias”, donde se le brindó atención médica especializada por la gravedad de la lesión. El sospechoso, de 28 años, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía del Distrito 4, turno 2, bajo la supervisión de Horacio Vázquez.

Mar del Plata también registró incidentes. Un joven de 25 años resultó gravemente herido tras recibir una puñalada en el cuello dentro de una vivienda ubicada en Reforma Universitaria al 2800, en el barrio de Las Heras. Según consignó La Capital, “la agresión fue perpetrada por una de las personas que acompañaban a la víctima, en un contexto de viejas diferencias personales”.

El barrio Las Heras de Mar del Plata, un joven fue herido con un arma blanca

La investigación está a cargo de la comisaría 16ª y la fiscal Romina Díaz. El herido, por otro lado, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención inmediata por la herida cortante en el cuello.

En Bahía Blanca, la violencia adquirió otra escala. Un enfrentamiento involucró a unas 20 personas armadas con palos y machetes en la intersección de Pampa Central y Gorriti. Un llamado al 911 movilizó a agentes del Comando de Patrullas y efectivos de la comisaría 5ª. La Nueva informó que “A.S.A., de 22 años, permaneció en el lugar y, lejos de acatar la orden policial, arrojó piedras contra el personal”. Tras ignorar las advertencias, huyó e ingresó a una vivienda, donde finalmente fue detenido. El procedimiento también finalizó con la reducción de su hermano, T. G. A., de 20 años, quien enfrentó cargos de atentado y resistencia a la autoridad. Según confirmaron fuentes policiales a La Nueva, ambos hermanos quedaron “a disposición de la Justicia, mientras la investigación sigue su curso”.

En el barrio San Carlos de La Plata, un nuevo episodio vinculado al uso de pirotecnia agravó el clima de tensión. Un vecino decidió enfrentar a un grupo de personas de su barrio que utilizaban pirotecnia y los ruidos afectaban a su mascota.

El hombre argumentó que el sonido de los estruendos le hacían daño a su perro

El hombre salió armado con un machete y, entre insultos, increpó a quienes manipulaban los artefactos. Finalmente, el incidente no dejó heridos ni daños materiales, aunque “la tensión en el barrio aumentó a raíz del enfrentamiento”.