Quisieron robarle la recaudación del día a una empleada de un frigorífico y otros trabajadores lo impidieron

Dos delincuentes en moto asaltaron a una empleada de un frigorífico en Mar del Plata (Video: 0223)

Una mujer de 82 años fue víctima de un robo a mano armada en el barrio Coronel Dorrego de Mar del Plata durante la mañana del lunes, mientras transportaba dinero de la recaudación hacia un frigorífico donde trabaja.

Luego de que la víctima arribara al establecimiento situado en Arturo Alió al 1500, dos delincuentes a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 blanca la interceptaron.

El acompañante descendió, exhibió un arma de fuego y trató de arrebatarle el dinero. La acción fue interrumpida por un grupo de empleados del frigorífico que socorrió a la mujer.

Uno de los asaltantes logró escapar, mientras que el otro, de 21 años, fue reducido y retenido por los trabajadores. Poco después, la Policía lo detuvo y secuestró la motocicleta sin patente que fue utilizada en el robo.

De acuerdo con la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, la causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada en grado de tentativa” e instruyó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La investigación continúa para dar con el cómplice que permanece prófugo, según consignó la policía a La Capital de Mar del Plata.

Días atrás y también en la ciudad de Mar del Plata, un joven fue víctima de un robo en el barrio Zacagnini, en la zona norte, cuando dos motochorros lo interceptaron mientras regresaba a su domicilio tras salir del gimnasio.

El ataque incluyó amenazas de muerte explícitas y el uso de un arma de fuego, lo que generó alarma entre los vecinos.

Este episodio se produjo en la intersección de las calles Chapeaurouge y Pasteur, cuando los delincuentes, que se desplazaban en una motocicleta, le cerraron el paso al joven.

Durante el robo, uno de los agresores apuntó a la cabeza de la víctima a corta distancia, mientras su cómplice lo instigaba a disparar, gritando en repetidas ocasiones: “Matalo, matalo”. El acompañante descendió de la moto empuñando una pistola y exigió al joven que entregara sus pertenencias.

La víctima, sin oponer resistencia, arrojó su bolso con ropa y entregó su teléfono celular. Mientras tanto, el conductor de la moto rodeó la escena para intimidar aún más, repitiendo la amenaza de muerte.

Tras apoderarse de los objetos, el asaltante armado revisó los bolsillos del joven en busca de otros elementos de valor. En ese momento, un vecino que presenció la situación desde su domicilio insultó a los delincuentes, lo que precipitó la huida de los motochorros a gran velocidad en dirección a la Avenida Camet. Los autores del robo permanecen prófugos y sin identificar.

Impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria

Una salidera bancaria en La Plata derivó en una escena de alta tensión y persecución tras el robo de una mochila con una suma millonaria de dinero.

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, que acababa de retirar una importante cantidad de efectivo de una sucursal privada ubicada en 44 y 23, se detuvo en una gomería de diagonal 73 y 24 debido a un neumático pinchado.

Fue en ese momento cuando cuatro individuos le sustrajeron la mochila del interior del vehículo y huyeron utilizando una camioneta Citroën Berlingo.

Según pudo averiguar 0221, con la descripción del vehículo utilizado por los autores, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo junto a la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) y la Motorizada FBA 5.

La camioneta fue localizada poco después en la intersección de 19 y 527, momento en el que los ocupantes, al advertir la presencia policial, iniciaron una fuga a alta velocidad “por varias cuadras”.

Durante la persecución, dos de los sospechosos se arrojaron del rodado en movimiento al llegar a 17 y 518 para ingresar a un campo y lograron escapar.

Por otro lado, los otros dos continuaron la huida hasta que finalmente fueron interceptados y detenidos en Camino Centenario y 509. En ese punto, los efectivos detuvieron a los dos sospechosos restantes y recuperaron la mochila con el dinero.

En la requisa del vehículo, la Policía incautó un par de guantes negros, un binocular rojo de larga vista, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.

La causa quedó caratulada como “robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria” y se encuentra en manos de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.

El personal policial, junto al Comando de Patrullas, continuó el rastreo en la zona para localizar a los dos prófugos, aunque hasta el momento continúan sin resultados positivos.