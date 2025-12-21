Crimen y Justicia

Un vecino de La Plata encontró huesos humanos en el patio de su casa mientras cortaba el pasto

Luego del hallazgo dio aviso a la Policía, que ya investiga la procedencia de los restos óseos

Guardar
La Policía Científica trabajó en
La Policía Científica trabajó en el lugar (Imagen de archivo)

Un vecino de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, encontró este sábado restos óseos en el patio de su casa. Conmocionado por el hallazgo, llamó inmediatamente al 911 y ahora la Policía Bonaerense busca esclarecer lo ocurrido.

El incidente se produjo en un domicilio de la calle 150, entre 57 y 58. La propiedad es alquilada por un hombre de 50 años.

En horas de la tarde el inquilino estaba cortando el pasto del patio y fue entonces cuando vio un cráneo que salía de la superficie, según contó al personal de la Policía Bonaerense que tomó intervención en el caso.

Además, el vecino explicó que vive en el lugar hace aproximadamente un año. Luego de constatar las escrituras de la propiedad, los uniformados también pudieron saber que el domicilio había sido alquilado anteriormente por estudiantes de Medicina.

Es así que, al menos de momento, se está contemplando la hipótesis de que los huesos hayan sido abandonados por los anteriores inquilinos. Mientras tanto, la Policía Científica trabajó en la zona del hallazgo y pudo retirar tanto el cráneo como otros huesos que deberán ser analizados en el laboratorio.

Todo el procedimiento se dio bajo las instrucciones de la UFI N° 2 de La Plata.

¿Qué pasó con la causa de Cristian Graf?

Desde principios de diciembre, la Justicia volvió a investigar a Cristian Graf por el encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, quien había sido su compañero de escuela, tal como lo dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Diego Fernández Lima y Cristian
Diego Fernández Lima y Cristian Graf

Los huesos de la víctima fueron hallados en el terreno que es propiedad de la familia Graf en el barrio porteño de Núñez, más de 40 años después de su desaparición.

“Según surge de la declaración indagatoria, se atribuyen a Norberto Cristian Graf los sucesos ocurridos con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de quien fuera en vida Diego Fernández el 20 de mayo de 2025, en las que llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, dijeron los jueces de alzada al ordenar la reapertura de la causa.

Esa conducta que le achacaron a Graf la observaron en “la generación de explicaciones inverosímiles, concretamente la ‘existencia de una iglesia’, ‘un establo’, o ‘un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos’, con la finalidad de restar significación al hallazgo”, también en “una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades, con intención de desviar la investigación”, “el silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo”, “la pasividad demostrada ante tal hallazgo que llevó a que ni siquiera llamara a las autoridades policiales” y, por último, “la absoluta prescindencia de participación a posteriori de este, ya que durante los dos primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo, interés que sí se disparó ferozmente en cuanto se supo quién era el occiso”.

Graf había sido sobreseído por el juez Alejandro Litvack a fines de octubre. El magistrado tomó esa determinación al considerar que la acción penal por el homicidio precedente está prescripta y que las conductas atribuidas no configuran delito.

Diego Fernández Lima estaba desaparecido
Diego Fernández Lima estaba desaparecido desde 1984

La resolución puntualiza que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos hallados pertenecían a Diego, quien desapareció en 1984, a sus 16 años. Es decir, hace 40 años.

El informe forense acreditó la muerte traumática por apuñalamiento y posterior intento de desmembramiento y enterramiento en el domicilio de la familia Graf.

Litvack consideró que el plazo de prescripción para el delito de homicidio (12 o 15 años según el tipo) se encuentra ampliamente superado, sin que existan causales de interrupción o suspensión. La prescripción impide la persecución penal tanto del delito principal (homicidio) como del supuesto encubrimiento posterior, indica la resolución.

Temas Relacionados

La PlataLos HornosProvincia de Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

“De sol a sol”, el curioso video de la Policía Bonaerense para lanzar el operativo verano

El audiovisual se enmarca dentro de la presentación que en la localidad de Mar Chiquita hizo el gobernador Axel Kicillof de la iniciativa que contempla un despliegue de seguridad, salud y transporte para los principales destinos turísticos

“De sol a sol”, el

Detuvieron a un chileno por una entradera en Moreno a un empresario y a su pareja: tiene antecedentes desde hace 20 años

Actuó con varios cómplices que aún siguen prófugos. La Policía Bonaerense secuestró un auto, dinero en efectivo y cuatro celulares

Detuvieron a un chileno por

Rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran vendidas por redes sociales: un detenido

El operativo se llevó a cabo en La Matanza, donde se encontraron aves y otros animales, que eran ofrecidos a través de WhtasApp y Marketplace. La Fundación Temaiken actuó en el secuestro de las especies para su tratamiento y posterior liberación

Rescataron más de 200 especies

Siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN del caso del asesino serial de Jujuy: le extendieron la preventiva

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti acusado de cinco homicidios. Ahora, le ampliaron el arresto por cuatro meses más. Está aislado del resto de la población carcelaria

Siguen sin poder identificar dos

Tenía sexo en el auto con una mujer y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Ocurrió en Mar del Plata. El herido debió ser trasladado al hospital zonal

Tenía sexo en el auto
DEPORTES
Histórico: Acassuso le ganó a

Histórico: Acassuso le ganó a Armenio la final del Reducido y ascendió a la Primera Nacional tras 79 años

Atento Boca Juniors: el poderoso equipo que puja por Marino Hinestroza y la llamativa frase del presidente de Atlético Nacional

River Plate confirmó a Aníbal Moreno como su segundo refuerzo: “Es la decisión correcta”

Alerta por Mastantuono: tras otro partido sin minutos en el Real Madrid, se dispararon los rumores sobre su futuro

El “factor diferenciador” en las carreras de la Fórmula 1 que podría revolucionar la próxima temporada: “Tendrás más peligro”

TELESHOW
Beto Casella relató su última

Beto Casella relató su última charla con Edith Hermida tras su despedida de Bendita después de 20 años

Flavio Mendoza contó por qué le dijo no a una importante propuesta de Disney para su hijo Dionisio

El radical cambio de look de Nancy Pazos inspirado en sus comienzos en la TV

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

INFOBAE AMÉRICA

La mayor central sindical de

La mayor central sindical de Bolivia confirmó la huelga contra el fin de la subvención a los combustibles

Hollywood pierde relevancia: cómo pasó de ser una fábrica de sueños a encontrar sus estudios vacíos

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial