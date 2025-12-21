Un vecino de La Plata encontró huesos humanos en el patio de su casa mientras cortaba el pasto

La Policía Científica trabajó en el lugar (Imagen de archivo)

Un vecino de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, encontró este sábado restos óseos en el patio de su casa. Conmocionado por el hallazgo, llamó inmediatamente al 911 y ahora la Policía Bonaerense busca esclarecer lo ocurrido.

El incidente se produjo en un domicilio de la calle 150, entre 57 y 58. La propiedad es alquilada por un hombre de 50 años.

En horas de la tarde el inquilino estaba cortando el pasto del patio y fue entonces cuando vio un cráneo que salía de la superficie, según contó al personal de la Policía Bonaerense que tomó intervención en el caso.

Además, el vecino explicó que vive en el lugar hace aproximadamente un año. Luego de constatar las escrituras de la propiedad, los uniformados también pudieron saber que el domicilio había sido alquilado anteriormente por estudiantes de Medicina.

Es así que, al menos de momento, se está contemplando la hipótesis de que los huesos hayan sido abandonados por los anteriores inquilinos. Mientras tanto, la Policía Científica trabajó en la zona del hallazgo y pudo retirar tanto el cráneo como otros huesos que deberán ser analizados en el laboratorio.

Todo el procedimiento se dio bajo las instrucciones de la UFI N° 2 de La Plata.

¿Qué pasó con la causa de Cristian Graf?

Desde principios de diciembre, la Justicia volvió a investigar a Cristian Graf por el encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, quien había sido su compañero de escuela, tal como lo dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Diego Fernández Lima y Cristian Graf

Los huesos de la víctima fueron hallados en el terreno que es propiedad de la familia Graf en el barrio porteño de Núñez, más de 40 años después de su desaparición.

“Según surge de la declaración indagatoria, se atribuyen a Norberto Cristian Graf los sucesos ocurridos con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de quien fuera en vida Diego Fernández el 20 de mayo de 2025, en las que llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, dijeron los jueces de alzada al ordenar la reapertura de la causa.

Esa conducta que le achacaron a Graf la observaron en “la generación de explicaciones inverosímiles, concretamente la ‘existencia de una iglesia’, ‘un establo’, o ‘un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos’, con la finalidad de restar significación al hallazgo”, también en “una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades, con intención de desviar la investigación”, “el silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo”, “la pasividad demostrada ante tal hallazgo que llevó a que ni siquiera llamara a las autoridades policiales” y, por último, “la absoluta prescindencia de participación a posteriori de este, ya que durante los dos primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo, interés que sí se disparó ferozmente en cuanto se supo quién era el occiso”.

Graf había sido sobreseído por el juez Alejandro Litvack a fines de octubre. El magistrado tomó esa determinación al considerar que la acción penal por el homicidio precedente está prescripta y que las conductas atribuidas no configuran delito.

Diego Fernández Lima estaba desaparecido desde 1984

La resolución puntualiza que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos hallados pertenecían a Diego, quien desapareció en 1984, a sus 16 años. Es decir, hace 40 años.

El informe forense acreditó la muerte traumática por apuñalamiento y posterior intento de desmembramiento y enterramiento en el domicilio de la familia Graf.

Litvack consideró que el plazo de prescripción para el delito de homicidio (12 o 15 años según el tipo) se encuentra ampliamente superado, sin que existan causales de interrupción o suspensión. La prescripción impide la persecución penal tanto del delito principal (homicidio) como del supuesto encubrimiento posterior, indica la resolución.