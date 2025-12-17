“Matalo, matalo”: motochorros robaron y amenazaron a un joven cuando volvía del gimnasio en Mar del Plata

Dos motochorros le apuntaron en la cabeza a un joven en Mar del Plata y lo amenazaron para robarle: “Matalo, matalo” (Video: Cronos Noticias)

Un joven fue víctima de un robo en el barrio Zacagnini, en la zona norte de Mar del Plata, cuando dos motochorros lo interceptaron mientras regresaba a su domicilio tras salir del gimnasio.

El ataque, que ocurrió cerca de las 21:15 del lunes, incluyó amenazas de muerte explícitas y el uso de un arma de fuego, lo que generó alarma entre los vecinos, según informó Infocronos.

Este episodio se produjo en la intersección de las calles Chapeaurouge y Pasteur, cuando los delincuentes, que se desplazaban en una motocicleta, le cerraron el paso al joven.

Durante el robo, uno de los agresores apuntó a la cabeza de la víctima a corta distancia, mientras su cómplice lo instigaba a disparar, gritando en repetidas ocasiones: “Matalo, matalo”.

La víctima fue interceptada por dos delincuentes cuando regresaba a su vivienda tras salir de un gimnasio

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, el acompañante descendió de la moto empuñando una pistola y exigió al joven que entregara sus pertenencias.

La víctima, sin oponer resistencia, arrojó su bolso con ropa y entregó su teléfono celular. Mientras tanto, el conductor de la moto rodeó la escena para intimidar aún más, repitiendo la amenaza de muerte.

Tras apoderarse de los objetos, el asaltante armado revisó los bolsillos del joven en busca de otros elementos de valor. En ese momento, un vecino que presenció la situación desde su domicilio insultó a los delincuentes, lo que precipitó la huida de los motochorros a gran velocidad en dirección a la Avenida Camet.

Hasta el cierre de la información, los autores del robo permanecen prófugos y sin identificar.

La golpiza de un grupo de vecinos a dos motochorros que quisieron robarle a una mujer

La reacción de vecinos de San Martín ante un intento de robo a una mujer se convirtió en el centro de atención tras la difusión de un video que muestra cómo lograron frustrar el asalto, aunque los sospechosos escaparon antes de la llegada de la policía. El caso, que ya está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 a cargo del fiscal Favio Alberto Cardigonde, se apoya principalmente en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, que se viralizaron en redes sociales y medios, y constituyen la principal evidencia para identificar a los responsables.

La golpiza de un grupo de vecinos a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la calle Benedetti, a pocos metros del Camino del Buen Ayre, cuando dos hombres a bordo de una moto interceptaron a una mujer que se encontraba parada en una esquina e intentaron arrebatarle la cartera. Ante la resistencia de la víctima, los asaltantes la arrastraron desde la puerta de una vivienda hasta dejarla tendida en la calle.

En un intento de huir, los delincuentes realizaron una maniobra en U con la motocicleta, pero chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. A pesar del accidente, lograron ponerse de pie y trataron de escapar corriendo.

En el tramo final de la secuencia, se observa cómo los vecinos, alertados por los gritos y la violencia del ataque, salieron de sus casas y utilizaron objetos cotidianos para enfrentar a los ladrones. Un hombre empleó un secador de piso para bloquear a uno de los sospechosos, mientras otro utilizó una escoba para golpear e inmovilizar al segundo asaltante. Incluso, los residentes retiraron el asiento de la moto para impedir que los delincuentes pudieran huir nuevamente en el vehículo.

El momento del ataque a los motochorros

Durante esos momentos, algunos vecinos asistieron a la mujer agredida, que permanecía sobre el asfalto visiblemente afectada, mientras otros forcejeaban con los agresores. Testigos relataron que se escucharon gritos y pedidos de ayuda a lo largo de todo el episodio.

La intervención de los vecinos permitió retener a los ladrones por algunos segundos, aunque finalmente ambos lograron escapar antes de que llegara la policía.

Desde el municipio informaron que no se radicó la denuncia correspondiente, aunque el hecho fue comunicado a la fiscalía, que dispuso la apertura de la investigación y el análisis del material fílmico extraído de las cámaras de seguridad. La fiscalía tomó declaración a testigos, recabó grabaciones y ordenó una serie de medidas para tratar de identificar a los responsables del intento de robo.