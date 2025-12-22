Crimen y Justicia

Golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente en un boliche clandestino en Mar del Plata

Desde hace meses, los vecinos denuncian este local nocturno no autorizado, ya que se producen peleas y se sospecha que es un punto de venta de drogas

Denuncian la existencia de un boliche clandestino en Mar del Plata: golpearon a un hombre hasta desmayarlo (Video: 0223)

El funcionamiento de un boliche clandestino en el barrio Belgrano de Mar del Plata generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron ante en reiteradas ocasiones la realización de shows en vivo hasta las 9 de la mañana, peleas recurrentes y un clima de inseguridad creciente. La preocupación se intensificó este fin de semana luego de un episodio de violencia que se registró durante la madrugada del domingo, cuando un hombre resultó desmayado a golpes en las inmediaciones del local.

El establecimiento funciona en una vivienda ubicada en San Salvador y Benito Quinquela Martín, donde se vendía alcohol y se organizaban espectáculos musicales con bandas de música tropical y cumbia. Una vecina, que intentó frenar la situación durante tres años, expresó su desconcierto: “Es una casa y les dieron el papel de habilitación. Estamos todos locos”, comentó en diálogo con el medio local.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder el medio local 0223, los residentes detallaron que cada fin de semana se producían peleas tanto dentro como fuera del local bailable. Sobre el incidente más reciente, indicaron que “en la madrugada de este domingo desmayaron a un hombre a los golpes”.

Las imágenes del hecho, que encabezan esta nota, mostraron el momento en que la víctima cayó al suelo, mientras los agresores escaparon sin que nadie interviniera.

El malestar vecinal se agravó por la falta de respuestas a las denuncias previas. “Cansados de denunciar”, los habitantes del barrio también señalaron la existencia de “un punto de drogas enfrente del espacio”.

Este fin de semana también hubo una pelea entre un grupo de personas y el personal de seguridad del boliche La Casona de La Plata terminó a los piedrazos y con autos dañados. Parte de la escena quedó filmada.

El violento episodio se desató en la puerta de un boliche de La Plata. Según testigos, un hombre borracho se acercó con una piedra y se enfrentó a patovicas.

El conflicto se desencadenó cuando un hombre en estado de ebriedad se aproximó a la puerta del local bailable, ubicado sobre calle 44, entre 10 y 11, blandiendo una piedra y profiriendo insultos hacia los empleados del local.

El hombre, visiblemente alterado, retó en voz alta: “Vengan, plántense ustedes que le pegan a los guachos y a las mujeres”, según narraron testigos al portal platense 0221.

En un primer momento, los patovicas permanecieron al margen, pero tras una seguidilla de insultos y amenazas, la tensión escaló cuando el mismo individuo arrojó la piedra, que impactó de lleno sobre un Volkswagen New Beetle estacionado, provocando daños considerables.

En ese instante, uno de los miembros de la seguridad intervino de manera directa, lo sujetó por detrás y, en medio de forcejeos, otro empleado aprovechó la ocasión para asestarle un golpe. Los incidentes se trasladaron hasta la avenida 44, en medio de los gritos de quienes insistían en que la disputa cesara.

Lejos de calmarse, el hombre que había desatado el conflicto se quitó la remera y desafió al personal de seguridad. Otro joven, también ebrio, se sumó al enfrentamiento y lanzó una baldosa.

El patovica, ya con un palo en la mano, esquivó el proyectil. La situación volvió a tensarse cuando el agresor tomó la baldosa y la arrojó nuevamente, en esta ocasión contra otro vehículo aparcado en la puerta del boliche, destrozando partes de la carrocería.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos graves pese a la magnitud de los hechos y, al menos, dos autos resultaron afectados por el enfrentamiento a piedrazos en pleno centro de La Plata.

Otra pelea callejera, pero en Córdoba

Una pelea violenta entre cinco hombres en la ciudad de Córdoba quedó registrada en video durante la madrugada del lunes pasado, cuando el grupo se enfrentó a golpes y arrojó objetos en la vía pública.

El incidente, que se extendió por un minuto y medio, terminó con los agresores huyendo del lugar a pie. Las imágenes, captadas por un vecino y difundidas en redes sociales, muestran cómo tres de los involucrados increparon a los otros dos, quienes estaban junto a un automóvil estacionado en la calle San Lorenzo al 150 e intentaban subirse al vehículo. Un trabajador conocido como “naranjita” intentó intervenir para evitar la escalada de violencia, pero no logró impedir la agresión.

Durante el enfrentamiento, uno de los hombres lanzó un objeto contundente que impactó en la cabeza de un joven parado junto al auto. Según reportó ElDoce, uno de los agresores gritó: “somos de Villa El Libertador, otario”, mientras continuaban los ataques físicos y verbales.

La policía de Córdoba informó que tomó conocimiento del hecho tras un llamado al 911 y abrió una investigación basada en los videos y testimonios obtenidos. El propietario del vehículo afectado presentó una denuncia por los daños sufridos. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni heridos de gravedad, de acuerdo con el parte oficial.

