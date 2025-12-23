Condenaron a 4 años de prisión a un joven por distribuir material de abuso sexual infantil en Córdoba

El detenido es escoltado por efectivos de la Policía de Córdoba (El Doce.tv)

Un joven de 33 años de San Francisco, provincia de Córdoba, recibió una condena de 4 años de prisión por distribuir y poseer material de abuso sexual infantil, tras un juicio abreviado que contó con acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La investigación se inició a partir de las alertas del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organización estadounidense dedicada a la lucha contra la explotación y desaparición de niños.

El arresto se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Jerónimo del Barco, en el barrio Sarmiento de San Francisco. En ese operativo, los agentes secuestraron distintos dispositivos electrónicos y recolectaron pruebas que resultaron fundamentales para la causa judicial.

El caso salió a la luz cuando el NCMEC reportó la detección de imágenes y videos de abuso sexual infantil que se compartían desde una dirección IP radicada en Argentina. El organismo estadounidense, que colabora con fuerzas policiales y fiscales de todo el mundo, derivó la información a sus pares en el país.

La investigación local quedó en manos del fiscal Emilio Drazile, quien coordinó las tareas de análisis digital y localización del sospechoso. El rastreo permitió identificar a un hombre de 33 años, residente en el barrio Sarmiento, como responsable del almacenamiento y distribución del material.

El operativo de detención se desarrolló en la vivienda del hombre, donde los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos móviles y soportes de almacenamiento digital. En el análisis forense de los dispositivos, se hallaron archivos que contenían imágenes y videos de abuso sexual infantil, muchos de ellos con víctimas menores de 13 años.

Los peritajes comprobaron la existencia de archivos que habían sido compartidos en distintas plataformas digitales, así como la utilización de servicios de mensajería y redes sociales como canales para la distribución del material ilegal. Los elementos reunidos por los peritos informáticos resultaron determinantes para la acusación.

El imputado, según informó el portal El Doce.tv, fue llevado a juicio bajo un proceso abreviado, mecanismo que permite acordar una condena entre la Fiscalía y la defensa, evitando la realización de un debate oral y público.

De esta manera, el acusado aceptó su responsabilidad y el tribunal terminó por declararlo culpable de los delitos de distribución reiterada y tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas.

Quiso comprar el celular de un vecino y encontró material de abuso sexual infantil donde aparecía su hija

Días atrás, una mujer de 34 años denunció haber encontrado material de abuso sexual infantil en un teléfono que intentaba comprarle a un vecino en el barrio Textil de La Banda, Santiago del Estero. Entre los archivos halló un video de su hija de 11 años, pero el sospechoso le quitó el celular y huyó a pie.

Todo ocurrió cuando el acusado se acercó hacia la casa de la denunciante, para mostrarle el dispositivo que estaba a la venta. En ese momento, la vecina comenzó a revisar el funcionamiento del mismo, pero al momento de ingresar a la galería encontró el contenido.

Al no saber cómo reaccionar, la mujer aseguró haber tomado una serie de capturas del material que estaba almacenado en el teléfono. Fue así que logró identificar a su propia hija y también a la hija de una vecina, que se trataría de una adolescente de 14 años.

El hombre, al notar que la posible compradora había encontrado el material, le arrebató el celular y huyó a pie. Horas después, un grupo de vecinos incendió la vivienda del acusado, destruyendo por completo el interior. La Comisaría Nº 15 y los Bomberos Voluntarios de La Banda intervinieron para controlar el siniestro.

Después de haber visto las imágenes, la mujer que realizó el descubrimiento sufrió una descompensación y tuvo que recibir atención médica. Una vez estabilizada, acudió a la comisaría junto a la madre de la adolescente de 14 años para formalizar la denuncia. Ambas presentaron la acusación ante las autoridades.

El personal policial intervino, luego de que vecinos incendiaran la casa del acusado. En el caso del acusado, luego de que se constatara que no se encontraba en la casa al momento de ser incendiada, este se presentó voluntariamente en la dependencia policial. Al pedir hablar con las autoridades, ofreció una versión distinta de los hechos.

Y aunque afirmó que había vendido el celular a su vecina dos días antes, con un acuerdo de pago diario de 5.000 pesos, acusó que al acudir a cobrar fue acusado de pedofilia y amenazado. Por esto, negó que el dispositivo contuviera material ilegal y denunció amenazas y la destrucción de su vivienda. El caso permanece bajo investigación policial.