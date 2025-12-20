Le quiso comprar el celular a un vecino y encontró material de abuso sexual infantil: también aparecía su hija

La mujer logró tomar capturas y denunciar, tras haberse recuperado de una descompensación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 34 años denunció haber encontrado material de abuso sexual infantil en un teléfono que intentaba comprarle a un vecino en el barrio Textil de La Banda, Santiago del Estero. Entre los archivos halló un video de su hija de 11 años, pero el sospechoso le quitó el celular y huyó a pie.

Todo ocurrió cuando el acusado se acercó hacia la casa de la denunciante, para mostrarle el dispositivo que estaba a la venta. En ese momento, la vecina comenzó a revisar el funcionamiento del mismo, pero al momento de ingresar a la galería encontró el contenido.

Al no saber cómo reaccionar, la mujer aseguró haber tomado una serie de capturas del material que estaba almacenado en el teléfono. Fue así que logró identificar a su propia hija y también a la hija de una vecina, que se trataría de una adolescente de 14 años.

El hombre, al notar que la posible compradora había encontrado el material, le arrebató el celular y huyó a pie. Horas después, un grupo de vecinos incendió la vivienda del acusado, destruyendo por completo el interior, según informó Nuevo Diario Web. La Comisaría Nº 15 y los Bomberos Voluntarios de La Banda intervinieron para controlar el siniestro.

El personal policial intervino, luego de que vecinos incendiaran la casa del acusado

Después de haber visto las imágenes, la mujer que realizó el descubrimiento sufrió una descompensación y tuvo que recibir atención médica. Una vez estabilizada, acudió a la comisaría junto a la madre de la adolescente de 14 años para formalizar la denuncia. Ambas presentaron la acusación ante las autoridades.

En el caso del acusado, luego de que se constatara que no se encontraba en la casa al momento de ser incendiada, este se presentó voluntariamente en la dependencia policial. Al pedir hablar con las autoridades, ofreció una versión distinta de los hechos.

Aunque afirmó que había vendido el celular a su vecina dos días antes, con un acuerdo de pago diario de 5.000 pesos, acusó que al acudir a cobrar fue acusado de pedofilia y amenazado. Por esto, negó que el dispositivo contuviera material ilegal y denunció amenazas y la destrucción de su vivienda. El caso permanece bajo investigación policial.

Desarticularon una red internacional de pedofilia que operaba desde la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

La denominada “Operación Dori”, coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI) y dirigida por la fiscal Daniela Dupuy, culminó con la detención preventiva de tres personas y el secuestro de dispositivos electrónicos y soportes informáticos empleados para el intercambio y la comercialización de material de abuso sexual infantil a nivel internacional.

Por el momento, hay tres detenidos y no se descartan futuros arrestos

Frente a esto, la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 2, resolvió mantener a los acusados bajo custodia. Como fundamento, señaló la gravedad de los hechos, la cantidad y el carácter de la evidencia recolectada, así como el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga.

El análisis preliminar de los dispositivos incautados permitió identificar una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil, así como pruebas de la participación de los investigados en varios grupos activos de la aplicación Signal.

Entre los nombres de estos grupos figuran “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2”, lo que confirma la existencia de chats coordinados a nivel global donde, según fuentes de la investigación, diariamente se intercambian y venden miles de archivos de explotación y abuso sexual de menores.

La investigación se inició tras un reporte del Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España, que alertó sobre el funcionamiento de varios grupos organizados en Signal dedicados a la distribución internacional de material de explotación sexual de menores. La oficina de enlace española en el AC3 de Ameripol Buenos Aires contactó a la UFEDyCI en Argentina, lo que permitió focalizar la pesquisa en los objetivos locales.

Los dispositivos se encuentran en proceso de peritaje

De la misma manera, las pesquisas revelaron que los investigados distribuían de forma reiterada archivos de imágenes y videos que registran abusos sexuales contra niñas, niños y bebés, valiéndose de las herramientas de cifrado de Signal para dificultar el rastreo policial y el acceso judicial a las conversaciones y al material compartido.

Con base en la evidencia recabada, la fiscalía especializada solicitó la intervención judicial para avanzar con los allanamientos. La jueza Moramarco Terrarosa autorizó la medida, lo que permitió ingresar de manera simultánea en nueve domicilios donde residían personas identificadas como presuntos partícipes de la red.

Durante los procedimientos, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aseguraron numerosos dispositivos electrónicos y soportes destinados a peritaje forense. El análisis técnico de todos los elementos secuestrados continúa bajo instrucción de la Fiscalía, que busca identificar a otros miembros de la red y profundizar la desarticulación de estos circuitos de explotación sexual digital.