Crimen y Justicia

“Impecable Bamby”: los increíbles posteos del hombre detenido por vender animales exóticos por redes sociales

Gabriel Hernán Cano fue arrestado por orden de la Justicia Federal, tras una investigación de la DDI de La Matanza. El rescate de 200 especies en peligro de extinción

Los posteos del hombre que vendía especies exóticas por redes sociales

“Impecable”, “hermosos”, “una belleza”, “máquina”. Con esos adjetivos, Gustavo Hernán Cano, de 48 años, buscaba captar la atención de potenciales compradores en redes sociales, como podría hacerlo cualquier otro usuario. Aunque los “productos” que ofrecía al público, sin ningún tipo de reparo, eran especies exóticas en peligro de extinción, desde su casa en González Catán.

Cano, empleado ferroviario, sostuvo el negocio hasta este jueves, cuando fue aprehendido por detectives de la DDI de La Matanza, por orden del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y tras una investigación que comenzó con un dato que llegó a los uniformados: un hombre, de nombre “Walter”, detrás de la venta ilegal de animales silvestres, sobre todo, aves, a través de la aplicación Marketplace de la red social Facebook.

Un agente encubierto logró obtener más información sobre la actividad que desplegaba el imputado y, así, bucear en sus redes. Al acceder a su número de celular, notó que también ofrecía a sus clientes fijos animales que tenía a la venta y otros que podía conseguir, a través de sus estados de WhatsApp como un “Faisan Lady”.

“Antílopes hay para elegir”. La frase acompaña una fotografía de cinco ejemplares de esa especie, acurrucados sobre una lona, en evidente mal estado; que publicó en su estado de la red social. En un usuario de Facebook, que cuenta con 2500 amigos, posteó la imagen de un “pichón de yacaré de 20 centímetros”, al que sostenía con su mano. Lo mismo con un “pica hueso” y otros animales como una iguana a la que describe como “belleza mansa”.

“Impecable Bamby” (en referencia a “Bambi”, el pequeño ciervo animado que protagoniza una de las películas insignia de Disney) es una de las publicaciones más escalofriantes. En la foto aparece el animal tomando de una mamadera.

Otras imágenes muestran a “Loros Barranqueros”, “Pichones de Tucán, una belleza”; “Guacamayos impecables” como así también “Gecko leopardos impecables” y “Monitos Titi solo para encargue” y “Urracas paraguayas”, entre otras. Cano también subió videos en los que explica algunas cuestiones y en las que se pueden escuchar a las aves.

De esta manera, los investigadores consiguió las pruebas suficientes para solicitar el allanamiento que avaló el juez Rodríguez, en la propiedad donde almacenaba fauna autóctona y exótica, entre ellos, serpientes, que tenía como fachada la venta de artículos de pesca. Encontraron más de 200 especies.

Con la aprehensión del vendedor, ahora los investigadores buscan al proveedor, identidad que podría revelarse a través del análisis del celular secuestrado a Cano.

El rescate

Los animales se encontraban con signos de hacinamiento, el plumaje dañado, lesiones por golpes y padecían pododermatitis (NdeR: inflamación de la piel de las patas), según constataron los agentes y veterinarios presentes en el procedimiento.

Una vez concretado el operativo, se convocó a la Fundación Temaiken, que prestó colaboración especializada para el traslado, cuarentena y tratamiento de los animales incautados. Personal de la entidad, reconocido por sus tareas en conservación y reinserción, intervino en el secuestro de los ejemplares y planificó un esquema de recuperación para aquellos que puedan ser reintegrados a su hábitat natural y atención veterinaria para los que requieran tratamientos especiales.

Hubo una especial preocupación por el hallazgo de cuatro ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), una especie en peligro crítico de extinción cuyos registros recientes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires contabilizan menos de 2.000 en todo el territorio que comparten Argentina, Brasil y Paraguay.

El detenido quedó imputado por infracción a la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. En el caso intervino el fiscal federal Sebastián Basso.

Qué especies de aves se encontraron

  • Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris): 6 ejemplares
  • Rey del bosque (Pheucticus aureoventris): 3 ejemplares
  • Reinamora grande (Cyanoloxia brissonii): 16 ejemplares
  • Naranjero (Thraupis bonariensis): 4 ejemplares
  • Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus): 5 ejemplares
  • Corbatita dominó (Sporophila collaris): 2 ejemplares
  • Jilguero dorado (Sicalis flaveola): 13 ejemplares
  • Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata): 4 ejemplares
  • Siete vestidos (Poospiza nigrorufa): 1 ejemplar
  • Negrillo boliviano (Sicalis luteola): 2 ejemplares
  • Cardenal copete rojo (Paroaria coronata): 22 ejemplares
  • Cardenilla (Spinus cucullatus): 2 ejemplares
  • Cabecita negra (Spinus magellanicus): 15 ejemplares
  • Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis): 6 ejemplares
  • Corbatita negra (Sporophila melanogaster): 2 ejemplares
  • Chiguanco (Turdus chiguanco): 1 ejemplar
  • Aves exóticas de diversas especies: 120 ejemplares

