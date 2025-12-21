Rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran vendidas por redes sociales: un detenido

Rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran vendidas por redes sociales: detuvieron a un sospechoso

Con un amplio operativo, en las últimas horas se logró secuestrar y rescatar a más de 200 especies que están en peligro de extinción en el partido de La Matanza. Hay un detenido: es quien se encargaba de la comercialización de los animales a través de redes sociales, por plataformas como WhatsApp o Marketplace.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el allanamiento realizado por la Policía Bonaerense se concretó en la localidad de González Catán, a pocas cuadras de la estación de tren Belgrano Sur.

Allí, los policías detuvieron a un hombre de 48 años, identificado con las iniciales G.H.C., quien era el dueño de una casa de venta de artículos de pesca que funcionaba como fachada para la comercialización de las especies.

La investigación fue llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza (DDI), tras varios meses de seguimiento e inteligencia, en una causa del fiscal federal de Morón Sebastián Basso.

Hay un detenido tras el allanamiento

Según fuentes del caso, los policías detectaron a comienzos de año que distintos perfiles de redes sociales ofrecían fauna autóctona y exótica de manera ilegal, utilizando plataformas digitales como Facebook Marketplace. Además, promocionaban animales a través de estados en la aplicación WhatsApp dirigidos directamente a potenciales clientes.

En el lugar fueron rescatados ejemplares de distintas especies. Los animales se encontraban con signos de hacinamiento, el plumaje dañado, lesiones por golpes y padecían pododermatitis (NdeR: inflamación de la piel de las patas), según constataron los agentes y veterinarios presentes en el procedimiento.

Las autoridades lograron dar con el sospechoso tras la intervención de un agente que se hizo pasar como comprador

Algunas especies se ofrecían por estados de WhatsApp

Las pesquisas revelaron que el acusado utilizaba la casa de pesca como punto de entrega de animales capturados en entornos silvestres, los cuales ofrecía a una red de clientes mediante publicaciones efímeras en redes sociales y mensajes privados.

Un agente encubierto consiguió contactarse con el sospechoso, que lo invitó al domicilio, instancia en la que se concretó la compra pactada, lo que permitió reunir pruebas directas del delito.

Más de 200 especies pudieron ser rescatadas

Algunos animales estaban con signos de hacinamiento y problemas físicos

Una vez concretado el operativo, se convocó a la Fundación Temaiken, que prestó colaboración especializada para el traslado, cuarentena y tratamiento de los animales incautados. Personal de la entidad, reconocido por sus tareas en conservación y reinserción, intervino en el secuestro de los ejemplares y planificó un esquema de recuperación para aquellos que puedan ser reintegrados a su hábitat natural y atención veterinaria para los que requieran tratamientos especiales.

Hubo una especial preocupación por el hallazgo de cuatro ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), una especie en peligro crítico de extinción cuyos registros recientes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires contabilizan menos de 2.000 en todo el territorio que comparten Argentina, Brasil y Paraguay.

Todas las especies fueron controladas por especialistas que ayudarán a su recuperación

El procedimiento contó con el aval y la directiva del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, con la actuación de la Secretaría N° 11 de María Lourdes San Juan.

El detenido quedó imputado por infracción a la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. Durante las primeras actuaciones, además, se dispuso el análisis del contenido secuestrado en los dispositivos electrónicos para localizar a posibles cómplices y proveedores de la red.

Qué especies de aves se encontraron

Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris): 6 ejemplares

Rey del bosque (Pheucticus aureoventris): 3 ejemplares

Reinamora grande (Cyanoloxia brissonii): 16 ejemplares

Naranjero (Thraupis bonariensis): 4 ejemplares

Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus): 5 ejemplares

Corbatita dominó (Sporophila collaris): 2 ejemplares

Jilguero dorado (Sicalis flaveola): 13 ejemplares

Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata): 4 ejemplares

Siete vestidos (Poospiza nigrorufa): 1 ejemplar

Negrillo boliviano (Sicalis luteola): 2 ejemplares

Cardenal copete rojo (Paroaria coronata): 22 ejemplares

Cardenilla (Spinus cucullatus): 2 ejemplares

Cabecita negra (Spinus magellanicus): 15 ejemplares

Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis): 6 ejemplares

Corbatita negra (Sporophila melanogaster): 2 ejemplares

Chiguanco (Turdus chiguanco): 1 ejemplar

Aves exóticas de diversas especies: 120 ejemplares