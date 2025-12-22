Crimen y Justicia

Doble crimen en San Luis: la sospechosa se había ido de su casa el 10 de diciembre

Las autoridades lograron interceptar a dos sospechosos en una ruta nacional después de que una denuncia por desaparición de una joven vinculara su paradero con el escenario del homicidio de Vanesa Zanni y su hija de 13 años

Las víctimas se encontraban en su domicilio, en una zona de terrenos baldíos y casas precarias cerca del Río Quinto

El doble crimen que estremeció a San Luis en las últimas horas dio un inesperado giro tras conocerse que Dayana Macarena Peralta, una de las principales sospechosas, había sido buscada por su familia días antes del hallazgo de los cuerpos. Las víctimas, identificadas como Vanesa Zanni y su hija de 13 años, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, fueron encontradas sin vida el sábado por la mañana en su domicilio.

El caso empezó a tomar forma el pasado 10 de diciembre, cuando el padrastro de Peralta denunció la desaparición de la joven ante la comisaría 9na de Villa Mercedes, un hecho que fue registrado oficialmente y generó una alerta provincial.

La joven de 21 años, que solía quedarse por períodos en la vivienda de las víctimas, fue finalmente localizada un día después y, según expresaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, “fue hallada en buen estado de salud”, situación por la que se anuló la denuncia original. La comunicación oficial señalaba que quedaba “sin efecto” el pedido de búsqueda de Peralta, una resolución que, mirando en retrospectiva, quedó marcada por la tragedia posterior.

La muerte de Zanni y de su hija “Tati”, ocurrida en su domicilio del barrio San José, sacudió la calma de la comunidad. Ambas fueron halladas sin vida el sábado en su casa, luego de que una vecina alertara sobre la ausencia de movimientos en el hogar durante varios días. Al ingresar la Policía, encontró los cuerpos con numerosas heridas de arma blanca en un escenario rodeado de terrenos baldíos y viviendas humildes cerca del Río Quinto.

Las autoridades, siguiendo las pistas y el relato de quienes conocían a las víctimas, centraron rápidamente la atención en la figura de Peralta y su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25 años. Ambos habían residido esporádicamente en la vivienda de Zanni y fueron detectados horas después, mientras intentaban desplazarse fuera de la provincia. “Fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia”, expresaron fuentes policiales a Infobae.

Vanesa Zanni participaba en el programa Familia Solidaria ofreciendo alojamiento temporal a jóvenes en situación de vulnerabilidad

La detención se produjo en una ruta nacional, en inmediaciones de los parajes pampeanos Quetrequén y Maisonnave. Efectivos lograron interceptar a los sospechosos, quienes serán puestos a disposición de la Justicia de San Luis para su traslado y posterior indagatoria. La Policía incorporó como elemento clave para la investigación que ambos se encontraban indocumentados y presentaban retraso madurativo, datos incluidos en la alerta de búsqueda para facilitar su individualización.

El contexto personal de las víctimas también formó parte de la pesquisa y la reconstrucción de los hechos. Zanni participaba del plan Familia Solidaria, un programa provincial que brinda alojamiento temporal a menores y jóvenes excluidos del hogar por decisión judicial o conflictos familiares. Esta referencia llevó a indagar si la relación entablada con Peralta y su pareja se originó en ese marco. La Policía analiza todavía si el vínculo era únicamente de hospedaje o si existían otras motivaciones vinculantes, en especial después del antecedente del reporte de desaparición levantado días antes del crimen.

En los primeros compases del operativo, la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, tomó las riendas del caso y coordinó la labor con la División Delitos de la policía provincial. La investigación, que en un inicio contempló la posibilidad de que Peralta pudiera figurar como testigo relevante o también como víctima de las circunstancias, derivó hacia su detención tras sumar pruebas directas que la ligan con los hechos.

Las próximas horas serán decisivas para la causa. El traslado de los detenidos y su declaración ante la fiscalía podrían arrojar más luz sobre los momentos previos y las motivaciones del doble crimen. Mientras tanto, la sociedad sanluiseña permanece expectante ante la evolución del proceso judicial y la búsqueda de respuestas alrededor del asesinato de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lucero Zanni.

