Horror en San Luis: mataron a una mujer y a su hija adolescente y buscan a una joven que se alojaba en la casa de las víctimas

Los cuerpos de Vanesa Zanni y Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, fueron hallados en la vivienda ubicada en un barrio de Villa Mercedes. Ambas fueron apuñaladas

Vanesa Zanni y su hija
Vanesa Zanni y su hija adolescente

El hallazgo de dos mujeres asesinadas a puñaladas en una vivienda de Villa Mercedes generó conmoción en la provincia de San Luis. Las víctimas, identificadas como Vanesa Zanni y su hija de 13 años, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, fueron encontradas sin vida el sábado por la mañana en su domicilio del barrio San José.

De acuerdo con lo consignado por El Diario de la República, la principal hipótesis de la investigación apunta a una joven de 21 años, quien residía ocasionalmente en la vivienda de las víctimas.

La búsqueda de esta mujer, que habría estado previamente bajo resguardo tras una solicitud de paradero efectuada por su padrastro y tiene algún grado de discapacidad, representa una de las líneas centrales de la investigación.

La fiscal Gisela Milstein, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 5, coordina las tareas junto a la División Delitos de la Policía provincial.

El escenario del crimen se ubica en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, una zona caracterizada por la presencia de terrenos baldíos y viviendas precarias cercanas al Río Quinto, detalló VillaMercedes.info.

El procedimiento policial se inició tras el aviso de una vecina que no veía movimientos en la casa desde hacía varios días y alertó al 911. Al ingresar, los efectivos hallaron los cuerpos de Vanesa Zanni y su hija con evidentes signos de haber sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Según fuentes citadas por ambos medios, Zanni había formado parte del programa Familia Solidaria, por el que brindaba alojamiento temporal a menores y jóvenes excluidos de sus hogares por decisión judicial o situaciones familiares.

La presencia en el domicilio de una joven, señalada como persona buscada por la policía, amplió el abanico de hipótesis, desde su posible rol como sospechosa hasta la consideración de que pueda tratarse de una testigo relevante o incluso de otra víctima.

En las últimas horas, los detectives incorporaron una nueva línea de investigación. La Policía de San Luis difundió un pedido de paradero y demora para Peralta y su pareja, indicaron fuentes del caso a Infobae. Se trata de Axel Emiliano Crisito, de 25 años.

El requerimiento fue solicitado por el jefe de la fuerza Pablo Vieytes. Ambos jóvenes buscados residen en la ciudad y, según las descripciones, se encontrarían indocumentados y presentan retraso madurativo, dato incorporado en la alerta para facilitar su identificación.

La trágica noticia tuvo un fuerte impacto en el barrio, ya que Zanni era reconocida por su labor solidaria y su compromiso con la comunidad. Tanto El Diario de la República como VillaMercedes.info remarcaron la conmoción entre vecinos y allegados.

Hasta el momento, la investigación abre distintas líneas y la policía trabaja en la localización de la joven para determinar su vinculación con el hecho.

El procedimiento continúa a cargo de la fiscal Milstein, que solicitó preservar la escena y realizar todas las pericias forenses correspondientes. El caso se encuentra bajo secreto de sumario mientras la policía sigue recabando indicios en torno al doble homicidio.

Conmoción

El Ministerio de Educación de San Luis publicó en sus redes sociales un sentido mensaje dirigido a la adolescente asesinada, en el que lamentó su “irreparable pérdida”.

Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, conocida como “Tati”, era alumna de la Escuela Técnica N°19 Bernardino Rivadavia. “Acompañamos a sus familiares en ese doloroso momento y despedimos con afecto”, cierra el mensaje de la cartera de Educación.

En Facebook, el posteo recibió varios comentarios en los que usuarios pidieron justicia por las víctimas y dieron sus condolencias.

“Qué tristeza tan grande. Que Dios les dé mucha fuerza a la familia para seguir adelante y que brille para las dos la luz que no tiene fin AMÉN”, reza una de las publicaciones.

En otro mensaje, una persona que conocía a la menor escribió: “Que en paz descanses Tati, la escuela se siente triste por tu partida, mi niña”.

