Seis años de prisión para uno de los líderes de la banda que ofrecía falsos trabajos para enviar droga a África y Asia

La pareja detrás de la agencia que reclutaba mulas en la Argentina

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de San Martín condenó a seis años de prisión a Juan Daniel Paolino, uno de los líderes de la organización que publicaba en diferentes plataformas ofertas laborales engañosas para captar “mulas” o “correos humanos”, con el fin de traficar cocaína a Etiopía, India, Malasia, Camboya y Tailandia. Cuatro de sus víctimas fueron detenidas en el exterior y cumplen condenas por narcotráfico.

El fallo, al que accedió Infobae y firmado por el juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers, consideró a Paolino coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por el número de personas intervinientes en el marco de una organización y con división de funciones.

La otra acusada en la causa es su pareja, Grace Geraldine Gessy Samaniego, cuya situación será probablemente definida en febrero, debido a problemas de salud mental que le diagnosticaron durante el proceso judicial.

Según explicaron fuentes judiciales a este medio, el trámite se separó porque Samaniego “fue diagnosticada con una incapacidad sobreviniente al juicio”, lo que significa que por una cuestión de salud mental no estaba en condiciones de afrontar un juicio penal en este momento. En ese sentido, el juez ordenó suspender el juicio por tres meses, es decir, que en febrero se va a volver a evaluar su estado para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso o es necesario prorrogar el trámite por un nuevo término.

Paolino, por su parte, trató de usar el mismo argumento para no llegar al juicio, pero su pedido fue desestimado. De hecho, resolvió separar el proceso de ambos para no perjudicar el trámite contra el hombre. Finalmente, “la Fiscalía y la defensa del acusado llegaron a un acuerdo que está por ser revisado por el juez del tribunal”, agregaron las fuentes. “Ese acuerdo significa que el acusado reconoce el hecho imputado, el delito y la pena de prisión que le propuso la Fiscalía”, dijeron.

Los chats en los que se ven los engaños de la pareja

En el caso de la mujer -aclararon- también puede haber un acuerdo para acelerar el proceso.

La resolución detalla el funcionamiento de la organización liderada por la pareja se dedicaba a reclutar personas para actuar como “mulas” o “correos humanos”, con el objetivo de transportar drogas a destinos de Asia y África. Paolino, junto a su cómplice y otros aún no identificados, ideó y financió una estructura que utilizaba ofertas laborales falsas para captar víctimas, quienes terminaban detenidas en el extranjero al intentar ingresar estupefacientes ocultos en sus equipajes.

El expediente detalla que la organización operaba bajo la fachada de empresas ficticias como “Rodríguez Logística”, “Global Finanzas”, “Globe Finance” y otras variantes similares.

Las víctimas eran contactadas a través de plataformas de empleo y redes sociales, y citadas a entrevistas en oficinas alquiladas en la zona norte del conurbano bonaerense, principalmente en Vicente López y Olivos. Allí, Paolino, que usaba diferentes seudónimos, y su socia, identificada en distintas ocasiones con los alias “Liliana Pardi” o “Verónica”, les ofrecían trabajos que consistían en realizar viajes internacionales para supuestos trámites financieros, como el traslado de “títulos” o “bitcoins”.

Uno de los casos que ilustra el modus operandi fue el de Juan Sebastián Vergara, detenido en Tailandia en 2022. Según la resolución, Vergara recibió un mensaje por WhatsApp desde un número brasileño, en el que le ofrecían una entrevista laboral.

Tras acudir a la cita en una oficina de la empresa REGUS, fue atendido por Paolino, quien se presentó como “Alan Rodríguez”, y por su socia, que se hizo pasar por psicóloga. Le explicaron que debía viajar al exterior para realizar un intercambio de moneda virtual y le prometieron una remuneración de tres mil dólares.

Luego de varios encuentros y comunicaciones, Vergara fue enviado a Brasil y, posteriormente, a Tailandia, donde fue detenido el 15 de agosto con 12 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje. Actualmente cumple una condena de seis años de prisión en la cárcel de Phuket.

La sentencia también menciona el caso de Guillermo Enrique Castrillo Quispe, quien fue captado por la organización tras una entrevista en Vicente López. Castrillo Quispe viajó a Etiopía y, siguiendo instrucciones de Paolino y su socia, debía transportar una valija a la India.

El 22 de marzo de 2023, la policía etíope lo detuvo en el aeropuerto de Addis Abeba con 5,8 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. Durante el interrogatorio, Castrillo Quispe relató que la empresa le gestionó pasaporte, visa y pasajes, y que recibiría $400.000 por el trabajo.

Su pareja, M.N.S.L. confirmó en su testimonio la mecánica de captación y reconoció a Paolino como el hombre que se hacía llamar “Javier”.

Otro de los casos analizados es el de Liam David Portillo, quien permanece detenido desde el 18 de abril de 2023 tras intentar despachar una valija con 5,5 kilogramos de estupefacientes. Portillo fue reclutado a través de un aviso en la plataforma OLX y citado a entrevistas en oficinas de la empresa REGUS.

Una de las falsa ofertas de trabajo

La organización le prometió $300.000 y se encargó de gestionar su documentación. Portillo fue detenido en Malasia y deportado a Etiopía, donde enfrenta un proceso penal.

“Nosotros todavía estamos padeciendo las consecuencias de lo que esta gente les hizo a nuestros hijos. A ninguno de ellos lo sentenciaron a menos de 6 años. El culpable tuvo más beneficios que las víctimas. Las familias seguimos luchando para poder traer a nuestros casi 3 años después”, dijo la mamá de Portillo.

“No habrán tomado en cuenta cada noche lejos, cada lágrima, cada noche de terror para ellos y para nosotros sin poder ayudarlos. Sabemos que todo el tiempo que estuvo detenido le juega a favor a ese delincuente y que seguramente esté en las calles antes de que nuestros hijos regresen”, añadió.

La sentencia también aborda el caso de Juan Alberto Elorza, quien fue contactado por la empresa “Global Financias” a través de Facebook e Instagram. Elorza fue citado a una cafetería en Vicente López, donde Paolino y su socia le ofrecieron un trabajo como chofer internacional.

Tras recibir instrucciones y firmar un contrato de confidencialidad, Elorza viajó a Brasil y luego a Camboya, donde fue detenido el 26 de octubre de 2022 en el aeropuerto de Guarulhos con 2.1 kilogramos de cocaína líquida en su equipaje. Actualmente cumple una condena de 4 años y 10 meses de prisión.

En ese sentido, el fallo judicial también da cuenta de otros intentos frustrados de captación, como los de N.E.M. C.F.G., A.A.R., quienes no llegaron a completar los itinerarios por diversas razones. En todos los casos, la investigación demostró que Paolino y su socia utilizaban identidades falsas y coordinaban los movimientos de las víctimas mediante comunicaciones telefónicas y mensajería instantánea.

La materialidad de los hechos quedó acreditada a partir de un extenso cuerpo probatorio, que incluyó registros migratorios, listados de comunicaciones telefónicas, informes de empresas de telefonía, testimonios de las víctimas y sus familiares, documentación bancaria, contratos laborales, registros fílmicos de aeropuertos y allanamientos en domicilios vinculados a la organización. Entre los elementos secuestrados figuran dinero en efectivo y teléfonos celulares, cuyo decomiso fue ordenado por el tribunal.

El acuerdo de juicio abreviado, celebrado en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, fue homologado por el tribunal tras constatar que el imputado comprendía sus alcances y efectos y que su consentimiento fue prestado libremente.

Liam Portillo, de 26 años, permanece encerrado en la cárcel de Kaliti

En la audiencia, Paolino ratificó el contenido del acuerdo y manifestó comprender sus consecuencias. La Fiscalía, en tanto, prestó conformidad al acuerdo, considerándolo “válido, oportuno y ajustado a derecho”.

El juez Rodríguez Eggers fundamentó la graduación de la pena en la gravedad del delito, la afectación a la salud pública y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Como atenuante, valoró la admisión de los hechos por parte del acusado y las circunstancias personales reflejadas en el informe socioambiental.

El tribunal dispuso además el decomiso del dinero en efectivo y los teléfonos celulares secuestrados en el domicilio del imputado, ubicado en Ramos Mejía.