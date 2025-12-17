Crimen y Justicia

Intentaron ingresar drogas a una comisaría ocultas dentro de una bolsa con papas y otros alimentos

Los policías se percataron de un corte anormal en una de las papas y, al abrirla, hallaron dosis de cocaína y marihuana

Guardar
La Comisaría Segunda de la
La Comisaría Segunda de la localidad chaqueña de Villa Angela donde encontraron cocaína y marihuana ocultos dentro de una papa que era para un detenido (Google Maps)

Un operativo de control alimentario en la Comisaría Segunda de Villa Ángela, Chaco, permitió detectar un intento de introducir droga entre los alimentos destinados a un detenido en la unidad policial.

El hecho se produjo durante un control de rutina aplicado a los productos que familiares o allegados entregan para los internos alojados en la dependencia chaqueña.

Según informó el portal del Diario Época, el procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela revisó una bolsa con verduras y tubérculos en los controles habituales previos al ingreso a la zona de detención. Durante la revisión, uno de los efectivos notó que una papa presentaba un corte anormal, lo que motivó una inspección más detallada.

Al abrirla, los policías encontraron seis envoltorios en su interior. Dos de los ellos contenían una sustancia blanquecina, mientras que los cuatro restantes guardaban un material vegetal color verde amarronado, lo que generó sospechas de inmediato.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de personal especializado de la División Drogas Interior Villa Ángela. Los técnicos realizaron pruebas de campo sobre los envoltorios, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína en los paquetes con sustancia blanca, con un peso total de 0,09 gramos. Los envoltorios con material verde dieron resultado positivo para marihuana, con un peso de 3,09 gramos.

De inmediato, se puso a disposición de la Justicia Federal el resultado del procedimiento. El magistrado interviniente dictó el secuestro de la sustancia y ordenó el inicio de actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737, que contempla penas por tráfico y tenencia ilegítima de estupefacientes.

El hecho se encuentra ahora en etapa de instrucción, a la espera de mayores peritajes sobre los envoltorios y la indagatoria a las personas que fueron responsables de traer los alimentos al establecimiento penitenciario.

El pesaje de las sustancias
El pesaje de las sustancias encontradas dentro de la papa (Diario Época)

Intentaron ingresar droga oculta en panes en un penal de Córdoba

Hace unos meses, un operativo en el Establecimiento Penitenciario N° 9, de Córdoba, permitió a las autoridades incautar droga oculta en su interior de unos panes criollos.

Según el comunicado difundido por el Servicio Penitenciario de Córdoba, los trabajos se concretaron tras notar características irregulares en los alimentos ingresados para uno de los internos.

“Durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta”, publicó el Servicio Penitenciario en X.

Las autoridades detallaron que la intervención formó parte de los controles regulares implementados para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas.

Parte de los “criollitos” con marihuana que intentaron ingresar en el Establecimiento Penitenciaria N°9 de Córdoba (La Voz)

La verificación minuciosa permitió confirmar que los seis criollos observados ocultaban en sus migas un total de seis envoltorios de nylon por unidad. En cada pan, el personal penitenciario halló pequeños paquetes de marihuana cuidadosamente disimulados.

La droga fue inmediatamente decomisada, conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, y quedó bajo el resguardo preventivo en espera de nuevas instrucciones judiciales.

Y tras el secuestro de la marihuana, el hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), organismo responsable de investigar delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes en la provincia. La causa será analizada por equipos especializados para determinar el origen del envío y la identidad del destinatario dentro del penal.

Temas Relacionados

intentoingresodrogaspapadetenidocomisariaChaco

Últimas Noticias

Se conocieron los detalles de la autopsia del adolescente apuñalado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

La víctima fue abordada por un grupo de jóvenes cuando salió a comprar alcohol. La hipótesis principal apunta a un hecho premeditado por una disputa entre barrios

Se conocieron los detalles de

Condenaron a dos presos de un penal de Mendoza por torturar y asesinar a su compañero de celda

Los acusados fueron juzgados en un juicio abreviado, luego de que aceptaran su responsabilidad penal en el crimen

Condenaron a dos presos de

Está acusado por tres homicidios en Rosario y podría enfrentar una pena de más de 40 años de prisión

El acusado es el hermano de Axel Rodríguez, quien está acusado de organizar el crimen del playero y el colectivero, ocurridos en marzo de 2024 en medio de una disputa con el Gobierno provincial

Está acusado por tres homicidios

Embistieron un retén de Gendarmería en Misiones y fueron capturados con 5 mil atados de cigarrillos extranjeros

Todo sucedió sobre la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías a la localidad de Aristóbulo del Valle

Embistieron un retén de Gendarmería

“Matalo, matalo”: motochorros robaron y amenazaron a un joven cuando volvía del gimnasio en Mar del Plata

Los delincuentes lo interceptaron en plena vía pública. Se llevaron el bolso en el que llevaba la ropa que usó en su entrenamiento

“Matalo, matalo”: motochorros robaron y
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Costa Rica,

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó un segundo proceso que buscaba su destitución del cargo

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro

Taiwán informó que el nuevo portaaviones del régimen chino realizó maniobras militares cerca de la isla

El Jurado Nacional de Perú confirmó la participación de 36 candidatos en las elecciones presidenciales de 2026

EEUU instó al CNE de Honduras a realizar su trabajo con “libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados electorales