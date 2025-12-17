Intentaron ingresar drogas a una comisaría ocultas dentro de una bolsa con papas y otros alimentos

La Comisaría Segunda de la localidad chaqueña de Villa Angela donde encontraron cocaína y marihuana ocultos dentro de una papa que era para un detenido (Google Maps)

Un operativo de control alimentario en la Comisaría Segunda de Villa Ángela, Chaco, permitió detectar un intento de introducir droga entre los alimentos destinados a un detenido en la unidad policial.

El hecho se produjo durante un control de rutina aplicado a los productos que familiares o allegados entregan para los internos alojados en la dependencia chaqueña.

Según informó el portal del Diario Época, el procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela revisó una bolsa con verduras y tubérculos en los controles habituales previos al ingreso a la zona de detención. Durante la revisión, uno de los efectivos notó que una papa presentaba un corte anormal, lo que motivó una inspección más detallada.

Al abrirla, los policías encontraron seis envoltorios en su interior. Dos de los ellos contenían una sustancia blanquecina, mientras que los cuatro restantes guardaban un material vegetal color verde amarronado, lo que generó sospechas de inmediato.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de personal especializado de la División Drogas Interior Villa Ángela. Los técnicos realizaron pruebas de campo sobre los envoltorios, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína en los paquetes con sustancia blanca, con un peso total de 0,09 gramos. Los envoltorios con material verde dieron resultado positivo para marihuana, con un peso de 3,09 gramos.

De inmediato, se puso a disposición de la Justicia Federal el resultado del procedimiento. El magistrado interviniente dictó el secuestro de la sustancia y ordenó el inicio de actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737, que contempla penas por tráfico y tenencia ilegítima de estupefacientes.

El hecho se encuentra ahora en etapa de instrucción, a la espera de mayores peritajes sobre los envoltorios y la indagatoria a las personas que fueron responsables de traer los alimentos al establecimiento penitenciario.

El pesaje de las sustancias encontradas dentro de la papa (Diario Época)

Intentaron ingresar droga oculta en panes en un penal de Córdoba

Hace unos meses, un operativo en el Establecimiento Penitenciario N° 9, de Córdoba, permitió a las autoridades incautar droga oculta en su interior de unos panes criollos.

Según el comunicado difundido por el Servicio Penitenciario de Córdoba, los trabajos se concretaron tras notar características irregulares en los alimentos ingresados para uno de los internos.

“Durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta”, publicó el Servicio Penitenciario en X.

Las autoridades detallaron que la intervención formó parte de los controles regulares implementados para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas.

Parte de los “criollitos” con marihuana que intentaron ingresar en el Establecimiento Penitenciaria N°9 de Córdoba (La Voz)

La verificación minuciosa permitió confirmar que los seis criollos observados ocultaban en sus migas un total de seis envoltorios de nylon por unidad. En cada pan, el personal penitenciario halló pequeños paquetes de marihuana cuidadosamente disimulados.

La droga fue inmediatamente decomisada, conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, y quedó bajo el resguardo preventivo en espera de nuevas instrucciones judiciales.

Y tras el secuestro de la marihuana, el hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), organismo responsable de investigar delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes en la provincia. La causa será analizada por equipos especializados para determinar el origen del envío y la identidad del destinatario dentro del penal.