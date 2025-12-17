Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

Otros dos detenidos por el crimen de un joven en Llavallol

En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo a dos nuevos sospechosos acusados de participar en el crimen de Lautaro Iván Gómez, un joven de 19 años que fue asesinado cuando intentaron robarle el auto en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 26 de octubre pasado, unos minutos antes de las 20, a metros del cruce de las calles Juana Azurduy y Antonio Sastre.

Según el parte policial al que tuvo acceso Infobae, la víctima fue interceptada allí por al menos tres ladrones armados que simularon ser policías en medio de un procedimiento, descendieron de una Chevrolet Tracker oscura y se acercaron al auto donde estaba Gómez, un Volkswagen Gol rojo. Uno de ellos vestía una campera y una gorra, ambas con la inscripción DDI.

Una cámara de seguridad de la zona registró lo ocurrido. Las imágenes muestran que los sospechosos se bajaron de la camioneta y se dirigieron a la puerta de una casa, que presuntamente era su objetivo inicial para robar.

Se desconoce el motivo por el cual no ingresaron, o si modificaron el plan criminal sobre la marcha. Lo cierto es que de inmediato retrocedieron y, al ver el vehículo de la víctima detenido y en marcha unos metros más adelante, decidieron aproximarse. Otra posibilidad más remota es que, quizás, el supuesto allanamiento fue una forma de acercarse a Gómez.

El joven de 19 años, al notar la situación, aceleró para huir y en ese momento los atacantes dispararon dos veces. Luego, dos de ellos corrieron hasta el auto de la víctima, momento en que la grabación pierde la imagen.

Gómez quedó gravemente herido por un disparo en la cabeza y fue asistido por una amiga y por su pareja, quien detalló que escuchó las detonaciones desde su domicilio cercano y enseguida salió a ver qué había sucedido. El chico fue trasladado rápidamente al Hospital Norberto Piacentini de Llavallol, aunque falleció horas después.

Por su parte, los delincuentes se apoderaron de su VW Gol y se dieron a la fuga en ambos vehículos.

Uno de los detenidos en las últimas horas por la DDI de Lomas de Zamora

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora. Por medio del análisis de las cámaras, los detectives identificaron la Chevrolet Tracker utilizada por los agresores y advirtieron que tenía patente duplicada.

El sistema lector de patentes de Lomas de Zamora y Almirante Brown detectó el paso tanto del VW Gol robado como de la camioneta Chevrolet, lo que permitió a la Policía seguir sus movimientos.

Así, personal policial interceptó la Tracker en Villa Centenario y detuvo allí a Alexis Damián Venencio, de 27 años; a Ariel Cristina González Oviedo, de 48; a Hernando Alberto Colavel, de 40; y a Camila Jazmín Díaz, de 22. En ese operativo, además, se secuestró un cargador de calibre 9 mm. Al día de hoy, todos siguen detenidos con prisión preventiva.

Las tareas de la DDI de Lomas de Zamora continuaron y el 29 de octubre fue aprehendido un quinto sospechoso, Hugo Ricardo Latti (56), acusado de tenencia ilegal de arma de fuego. Durante el allanamiento se incautaron una pistola Bersa con numeración suprimida, dos escopetas, una cartuchera, celulares, cargadores y municiones.

En las últimas horas, se sumaron dos nuevos detenidos tras seis allanamientos. Uno de ellos es Emanuel Luna, de 29 años, y el otro fue identificado como Braian Ramón Rodas, de 26, alias “Cabeza de Perro”. Este último es señalado como uno de los atacantes que abrió fuego contra el auto de Gómez.

Ya son siete los arrestados en el marco de la investigación

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron las prendas utilizadas durante el ataque, entre ellas una campera con la inscripción DDI, dos pistolas (una calibre 22 y otra 32), 105 municiones, 62 dosis de cocaína, dos cargadores, documentación y teléfonos celulares.

Luna quedó detenido por tenencia ilegal de arma de uso civil, mientras que Rodas enfrenta cargos por robo automotor, homicidio criminis causa, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.