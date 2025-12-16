Crimen y Justicia

Video: así fue el choque de los dos patrulleros durante una persecución en La Matanza

Ocurrió cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo. Detuvieron a un sospechoso

Guardar
El video de los dos patrulleros que chocaron durante una persecución en La Matanza

El video, que se conoció este miércoles, corrobora lo que se presumía tras ver haber visto las fotos del siniestro 24 horas antes. No había sido un choque común y corriente.

Los dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía Bonaerense impactaron con suma violencia, incluso uno de ellos volcó y el otro colisionó contra un coche que estaba estacionado sobre la vereda, por la que, por suerte, no pasaba ningún vecino.

Ocurrió en la localidad de González Catán durante una persecución por un robo porque la que hubo un detenido.

Los cuatro policías resultaron heridos tras el siniestro, pero ninguno de gravedad. Es más, uno de ellos salió por sus propios medios del móvil por la parte frontal, donde debía estar el parabrisas.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo

El choque ocurrió este martes alrededor de las 17:20, cuando los agentes perseguían a una moto sospechada de haber participado en un robo en esa zona del partido de La Matanza.

Fue en ese contexto que, al llegar a la intersección de Armonía y Monseñor López May, se produjo la colisión que dejó a los cuatro suboficiales lesionados y derivó en su traslado al Hospital Simplemente Evita de González Catán.


En plena persecución policial en González Catán, dos patrulleros chocaron y cuatro efectivos fueron hospitalizados

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo

Según pudo averiguar Infobae, los policías fueron identificados como los sargentos S.J.A. y R.G.D., y los oficiales E.G.N. y A.L.C.. Y las fuentes del caso dijeron que ninguno revistió heridas de gravedad.

Una nena fue atropellada por un patrullero

No fue el único incidente vial con un patrullero bonaerense. Una nena de 2 años permanece internada en el Hospital Federico Falcón de Del Viso tras haber sido atropellada por un móvil en la localidad de Manuel Alberti.

El incidente, ocurrido el domingo por la tarde, involucró a un móvil del Comando de Patrullas de Pilar. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 en la intersección de las calles Salta y Anasagasti.

La versión oficial sostiene que los agentes circulaban por la zona cuando observaron a una niña sentada en el cordón de la vereda, por lo que intentaron alejarse para no pasarle cerca. Fue entonces cuando escucharon un ruido y advirtieron que habían atropellado a otra menor, la hermana de la nena de 5 años que se encontraba en la vereda.

La investigación, a cargo del fiscal de Pilar, Andrés Quintana, busca esclarecer qué sucedió. Una de las hipótesis es que la niña salió corriendo detrás de su gato mientras sus padres dormían la siesta.

Los propios policías trasladaron de inmediato a la niña al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y decidieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia.

“Evoluciona bien y sin respirador”, dijo Gustavo, uno de los tíos de la menor, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. Y agregó: “Está un poquito mejor, sigue en terapia intensiva, gracias a Dios”.

