Dos patrulleros chocaron durante una persecución en La Matanza y cuatro policías fueron hospitalizados

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo

Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur, una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido durante una persecución policial en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17:20 horas, cuando los agentes perseguían a una moto sospechada de participar en un ilícito en la zona.

Fue en ese contexto que, al llegar a la intersección de Achupalla y Apipé, se produjo la colisión que dejó a los cuatro agentes lesionados y derivó en una colisión que motivó su traslado inmediato al Hospital Simplemente Evita-González Catán para recibir la atención médica necesaria.

En plena persecución policial en González Catán, dos patrulleros chocaron y cuatro efectivos fueron hospitalizados

Según pudo averiguar Infobae, los efectivos involucrados son el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C.. Todos ellos recibieron atención médica especializada tras el impacto y ninguno está grave.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando los agentes perseguían a una moto involucrada en un robo

Una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero en Manuel Alberti

La comunidad de Manuel Alberti se encuentra conmocionada tras el grave accidente que sufrió una niña de dos años, quien permanece internada en estado crítico en la sala de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso. El incidente, ocurrido el domingo por la tarde, involucró a un patrullero del Comando de Patrullas de Pilar y generó una ola de pedidos de oración y reclamos de justicia en redes sociales, mientras la familia aguarda los resultados de una resonancia magnética que permitirá a los médicos evaluar la magnitud de la lesión cerebral.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 horas en la intersección de las calles Salta y Anasagasti. La versión policial sostiene que los agentes circulaban por la zona cuando observaron a una niña sentada en el cordón de la vereda, por lo que intentaron alejarse para no pasarle cerca.

La familia pide una cadena de oración por la niña en redes sociales

Fue entonces cuando escucharon un ruido y advirtieron que habían atropellado a otra menor, la hermana de cinco años de la víctima, quien se encontraba en la vereda. Las fuentes consultadas por Infobae señalaron: “En ese momento, sintieron ruido y ahí se dieron cuenta de que habían embestido a otra nena”.

La investigación, a cargo del fiscal de Pilar, Andrés Quintana, busca esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Una de las hipótesis es que la niña salió corriendo detrás de su gato mientras sus padres dormían la siesta.

El portal Pilar a Diario precisó que la madre de la menor estaba descansando junto a sus hijos cuando la niña se levantó y, al perseguir al animal, llegó hasta la vereda y descendió a la calle, donde fue embestida por el patrullero.

Los propios policías trasladaron de inmediato a la niña al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y decidieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia.

Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la menor, declararon a la agencia Noticias Argentinas que la niña “fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo”. Añadieron: “Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”.

Los familiares denunciaron que la conductora del patrullero, una mujer policía, “venía distraída con el celular”, y que el acompañante también habría estado usando el teléfono. Según los tíos, el accidente ocurrió frente al domicilio de la niña y fue producto de un “descuido”.

Mientras la causa avanza en la justicia, familiares y allegados de la menor intensificaron los pedidos de oración a través de redes sociales. Uno de los mensajes más compartidos en Facebook expresa: “Por favor, les pido, con una mano en mi corazón, que hagamos una cadena de oración por B.. La chocó un patrullero. Dios mío, su mamá necesita de tod@s nosotros. Compartan porque esto se tiene que saber, no puede quedar impune. Mi vida tan pequeñita”.