Una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero en Manuel Alberti: está delicada y piden cadena de oración

La familia pide una cadena de oración por la niña en redes sociales

“Por favor, les pido, con una mano en mi corazón, que hagamos una cadena de oración por B.. La chocó un patrullero. Dios mío, su mamá necesita de tod@s nosotros. Compartan porque esto se tiene que saber, no puede quedar impune. Mi vida tan pequeñita”.

El posteo en Facebook se multiplica mientras la chiquita de 2 años se encuentra internada muy grave en la sala de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso, luego de haber sido atropellada este domingo por la tarde por un móvil del Comando de Patrullas de Pilar.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió alrededor de las 17 en el cruce de las calles Salta y Anasagasti de la localidad de Manuel Alberti, y que la versión policial da cuenta de que “iban andando y vieron a una nena que estaba sentada en el cordón de la vereda, por eso se corrieron para no pasarle tan cerca”.

“En ese momento, sintieron ruido y ahí se dieron cuenta de que habían embestido a otra nena”, describieron las fuentes del caso. La chiquita que estaba sentada en el cordón de la vereda es la hermana de 5 años de la herida.

“Aparentemente, se les escaparon de la casa, pero todo se investiga”, ampliaron las fuentes consultadas por este medio. Es que una versión dice que la chiquita salió corriendo detrás de su gato mientras sus papás dormían la siesta.

Gustavo y Matías Ruiz, dos de los tíos de la menor herida, indicaron a la agencia Noticias Argentinas este lunes que su sobrina está delicada y que “fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo”.

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, precisaron los familiares de la chiquita.

En este sentido, denunciaron que la mujer policía que manejaba la camioneta “venía distraída con el celular” y dijeron: “El acompañante se supone que también usaba el teléfono. Ocurrió frente al domicilio de mi sobrina”.

Uno de los tíos de la niña, en ese sentido, sostuvo que el accidente ocurrió en circunstancias de un “descuido”. Justamente, el portal Pilar a Diario precisó que la mamá de la nena estaba durmiendo la siesta junto a la niña herida y sus hermanos, pero que se bajó de la cama persiguiendo el gato.

Así, la nena habría llegado hasta la vereda y bajó a la calle. Fue en ese contexto que fue embestida por el patrullero. Los mismos policías que iban en el móvil la trasladaron al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y decidieron operarla.

Este lunes, la nena permanecía internada en terapia intensiva a la espera de una resonancia magnética que les dé una pauta a los médicos del estado de la lesión. La causa la investiga el fiscal de Pilar, Andrés Quintana.

Mientras tanto, familiares y amigos de la niña herida pidieron por redes sociales una cadena de oración por su salud.

Una cadena de oración para la pastora

La imagen que circula en redes sociales

Lorena Pizzi tiene 58 años, es pastora evangélica y está internada en grave estado en la terapia intensiva del Sanatorio Modelo de Caseros: “Tiene un derrame cerebral y las dos piernas y los dos brazos quebrados”, según reza la información oficial de sus amigos, familiares y conocidos, que en las redes sociales pidieron una cadena de oración por su salud.

Pizzi fue víctima de la inseguridad en la ciudad de Luján. Dos motochorros quisieron robarle la cartera cuando ella iba en su moto, perdió el equilibrio, cayó al asfalto y quedó muy malherida. Hay dos detenidos.

En un primer momento, la pastora fue trasladada al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Pero su cuadro era más grave de lo que se pensaba y por eso la derivaron al Sanatorio Modelo de Caseros, donde permanece en estado crítico.

Mientras tanto, el estado de salud de la pastora es grave. Por eso, en las redes sociales se replican los posteos para orar por la salud de la mujer.