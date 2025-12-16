Crimen y Justicia

El video de la captura del peligroso delincuente vinculado con la banda narco "Los Menores"

Luis Daniel Palavecino fue localizado y detenido en una quinta de una localidad cercana a Rosario, donde se celebraba un cumpleaños

Video: así fue la captura del peligroso delincuente vinculado con la banda narco "Los Menores" en Santa Fe

Se conoció el video de uno de los arrestos más resonantes de diciembre. Se trata de las imágenes de la detención en Santa Fe de Luis Daniel Palavecino, de 40 años, uno de los delincuentes de mayor peligrosidad acusado de integrar la banda narco conocida como “Los Menores”, señalada por dedicarse al tráfico de drogas y distintos hechos de violencia en la provincia. Lo atraparon este fin de semana.

Según fuentes policiales, la operación se concretó tras una serie de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. A Palavecino ya lo tenían en la mira desde hacía un tiempo y, en un movimiento estratégico, se decidió no publicar el pedido de recompensa que ya tenía preparado el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para no alertar ni a él ni a su entorno sobre los avances de la investigación y mantener el monitoreo del sospechoso sin riesgos de fuga.

La detención se produjo cuando Palavecino se encontraba en una vivienda tipo quinta, en medio de un festejo de cumpleaños, ubicada en una localidad del departamento San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario.

Los agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) obtuvieron el dato sobre la presencia del imputado en el lugar, lo que motivó el operativo conjunto con personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Primero, se aseguraron que la información sea cierta. Luego, fueron por él.

Palavecino fue capturado en una
Palavecino fue capturado en una quinta de San Lorenzo

“Se contaba con información de que se encontraba en un festejo de cumpleaños, en una vivienda tipo casa de fin de semana. A partir de la confirmación visual, se procedió a interceptarlo y detenerlo de manera inmediata”, contó el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

Al momento de ser sorprendido, Palavecino estaba al lado de un auto blanco, parado en la entrada de la propiedad, conversando con otra persona, sin remera y a escasa distancia del portón, que permanecía semiabierto.

Ante la llegada de dos vehículos no identificados de la fuerza de seguridad, Palavecino entró rápidamente al predio y quedó junto a una pared lateral del patio delantero, como queriendo esconderse. No tenía lugar por donde escapar, si es que esa fue su intención. Al fin y al cabo, no opuso resistencia cuando los agentes descendieron e ingresaron a la quinta.

El operativo se dio el
El operativo se dio el sábado pasado

Todo transcurrió en horas de la tarde del sábado, cuando había otras personas en el lugar, varias de ellas en el sector del fondo, cerca de la piscina. Al capturarlo, los efectivos le solicitaron el nombre completo al acusado, quien, tras ponerse una remera, finalmente fue trasladado en un móvil policial.

Palavecino posee antecedentes por delitos contra la propiedad y episodios violentos. Está señalado como parte activa de “Los Menores”, una organización que, según los datos recopilados en informes judiciales y policiales, opera principalmente en la zona sur de Rosario y sus alrededores, donde mantiene una amplia red vinculada a la distribución de drogas y otros hechos ilícitos.

Los investigadores sostienen que Palavecino desempeñaba funciones logísticas y operativas dentro de la estructura criminal.

El acusado no opuso resistencia
El acusado no opuso resistencia

Por esa causa ya permanecen imputados y detenidos varios integrantes desde hace meses. De hecho, en las últimas semanas, la Justicia local ratificó las prisiones preventivas para siete acusados, entre ellos Lautaro “Laucha” Ghiselli, vinculado a la barra brava de Rosario Central.

La misma suerte corrió para Lucas Ezequiel Medina, Germán Matías Hermosín, Diego Andrea Aguirre, Mirko Nicolás Benítez, Kevin Tomás De Los Santos y Ezequiel Sebastián Dilascio. Todos se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria de Piñero, reconocida por albergar a internos de alto perfil criminal.

En tanto, el líder de “Los Menores”, identificado como Matías Ignacio Gazzani, continúa con pedido de captura activo, junto a otros miembros prófugos.

