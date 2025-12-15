Cayó en Rosario un peligroso delincuente vinculado con la banda narco Los Menores

Dos efectivos del CIOPE custodian al detenido (Rosario3)

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, concretó este sábado la detención de Luis Daniel Palavecino, de 40 años, acusado de integrar la estructura de Los Menores, una de las bandas narcocriminales más investigadas en la región.

La captura ocurrió en una localidad cercana a Rosario, epicentro de la actividad de la organización y de múltiples hechos de violencia vinculados al narcotráfico.

Pese a que su nombre estaba listo para incluirse en el listado de “Los más buscados”, su captura se produjo antes de que emitieran una recompensa a nivel nacional. Según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la decisión respondió a la necesidad de no obstaculizar las tareas de vigilancia y seguimiento, permitiendo avanzar sin alertar a potenciales cómplices sobre los movimientos de la investigación.

La operación responde a una estrategia de inteligencia criminal desarrollada para atacar los eslabones medios y altos de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, de las cuales Los Menores figura entre las más activas y violentas.

Palavecino está señalado como parte activa de la banda, organización que, según los informes policiales y judiciales, abarca una importante red territorial con base operativa en la zona sur de Rosario y localidades aledañas.

Según informó el portal Rosario3, este peligroso delincuente registra antecedentes por delitos contra la propiedad y episodios de violencia, elementos considerados agravantes en la causa actual.

Los investigadores sostienen que el detenido desempeñaba funciones logísticas y operativas dentro de la estructura criminal, vinculado directamente a tareas de distribución de drogas y posible articulación con otros hechos ilícitos. Su prontuario será evaluado junto al resto de las pruebas recabadas durante el procedimiento, en el marco del expediente por asociación ilícita y tráfico de drogas abierto por la fiscalía especializada.

La estructura de Los Menores no solo se encuentra bajo investigación; varios de sus miembros permanecen imputados y detenidos desde hace meses. El principal cabecilla, Matías Ignacio Gazzani, continúa prófugo y por él pesa un pedido de captura activo, al igual que por otros presuntos integrantes.

El caso también involucra a otros acusados cuyo procesamiento fue recientemente revisado por la Justicia. Hace aproximadamente 10 días, el juez Gustavo Salvador –integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Penal– ratificó las imputaciones y las prisiones preventivas de siete presuntos miembros de la banda. Entre ellos figura Lautaro “Laucha” Ghiselli, conocido por liderar la barra brava de Rosario Central.

De un total de procesados por asociación ilícita, siete habían presentado recursos de apelación: Lautaro Ghiselli, Lucas Ezequiel Medina, Germán Matías Hermosín, Diego Andrea Aguirre, Mirko Nicolás Benítez, Kevin Tomás De Los Santos y Ezequiel Sebastián Dilascio. Todos estos individuos permanecen alojados en la Unidad Penitenciaria de Piñero, institución reconocida por albergar a internos de alto perfil criminal.

Una de las líneas investigativas que sigue la Justicia santafesina apunta a la vinculación entre la banda Los Menores y la barra brava de Rosario Central. El juez Salvador, al confirmar las prisiones preventivas, subrayó la gravedad de estas conexiones.

La investigación indica que la convergencia entre criminalidad organizada y grupos radicalizados de hinchas otorga a las bandas recursos logísticos, capacidad de intimidación y presencia territorial, conformando un patrón de violencia que afecta tanto la seguridad pública como la vida institucional de los clubes deportivos.