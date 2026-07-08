“Tus 15 años siempre serán recordados”: el emotivo video del papá de Agostina Vega y la fiesta que no pudieron celebrar

"Tus 15 años siempre serán recordados”, comienza el video que compartió Gabriel Vega

“Tus 15 años siempre serán recordados”, comienza diciendo el video que compartió el papá de Agostina Vega en el día en el que su hija debería haber tenido su ansiada fiesta de cumpleaños. Este miércoles, los familiares paternos de la joven llevarán a cabo una misa para recordar a la joven que fue asesinada en Córdoba en el mes de mayo.

El video realizado por Gabriel Vega tiene una duración de 4 minutos y 25 segundos y está compuesto por fotos y videos de Agostina junto a sus seres queridos. La canción que acompaña el material, “No crezcas más”, busca reflejar la rapidez con la que transcurrieron los años de la adolescente.

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“En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”, fue la frase elegida por Gabriel para cerrar el video.

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, los familiares paternos de Agostina organizarán una misa este miércoles en su memoria.

La familia paterna realizará una misa en memoria de la joven

La semana pasada, a más de un mes del femicidio de Agostina, su papá publicó una carta abierta en la que recordó a su hija, pidió justicia y se refirió al avance de la causa judicial, que tiene a cuatro detenidos. En el texto, Gabriel señaló que siempre colaboró con los investigadores y remarcó que su único interés es que “la verdad prevalezca”. Asimismo, respaldó la labor de sus abogados y pidió que el proceso se enfoque en los hechos y en el respeto a la dignidad de la víctima, evitando especulaciones y descalificaciones.

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Gabriel Vega insistió en que su hija fue asesinada bajo el cuidado de su madre, en una vivienda distinta a la suya, y que la persona imputada por el femicidio permanece detenida. Además, solicitó no utilizar situaciones personales para alimentar disputas públicas, ya que eso solo genera más dolor a la familia y desvirtúa la memoria de Agostina.

Gabriel Vega pidió justicia por su hija y aclaró que Agostina fue asesinada bajo el cuidado de su madre

En la carta, el papá subrayó: “Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija”. Finalmente, reclamó que se permita a la Justicia trabajar con independencia y sin presiones, confiando en que todos los elementos serán analizados con rigor y objetividad.

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En la causa hay cuatro personas detenidas. Por un lado, Claudio Barrelier, ex pareja de la mamá de la adolescente, se encuentra imputado por el femicidio de Agostina. Además, Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, y Soledad Andreani, ex pareja del femicida, se encuentran imputados por el delito de encubrimiento agravado. A fines de junio, Marianela Palmero, pareja del acusado, fue detenida.

Barrelier y Fassetta fueron trasladados al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”

Días atrás, Barrelier y Fassetta fueron trasladados al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad. Por otra parte, la situación procesal de Palmero aún permanece pendiente.

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