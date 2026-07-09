Iglesia católica salvadoreña convoca a la novena caminata por San Óscar Romero entre San Salvador y Ciudad Barrios

Peregrinación a Ciudad Barrios por San Óscar Romero suma nuevas formas de unirse sin completar toda la ruta (Foto cortesía Camino de Monseñor Romero)

La Iglesia católica salvadoreña y la Fundación Monseñor Romero convocaron este miércoles a la novena caminata en honor al natalicio de San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La peregrinación se realizará el 1 y 2 de agosto entre San Salvador y Ciudad Barrios, con oraciones por los migrantes, el medio ambiente, la dignidad humana y la paz.

La actividad partirá a las 5:00 desde la Catedral Metropolitana, después de una misa de envío, y concluirá al día siguiente en la ciudad natal del santo salvadoreño, en San Miguel. La inscripción costará USD 2 y ese fondo se destinará a la logística de transporte y alimentación.

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El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa junto al cardenal Rosa Chávez, el sacerdote Santos Belisario, una congregada y un representante de la Cruz Roja Salvadoreña. La convocatoria también incluye a las familias y parroquias que deseen sumarse de forma parcial, por tramos o durante toda la peregrinación.

¿Cómo se podrá participar de la peregrinación?

La caminata “San Óscar Romero vive y camina con su pueblo” tendrá 13 kilómetros a pie entre Moncagua y Chapeltique (Foto cortesía Camino de Monseñor Romero)

El padre Santos Belisario Hernández, miembro del equipo coordinador, explicó que la invitación está abierta a distintas formas de participación: “Invitar a las familias a que puedan acompañarnos yo diría de tres formas, una de poder hacer varios kilómetros, nosotros siempre informamos cuántos kilómetros vamos a caminar. Una familia podría decir: yo voy a caminar desde la catedral de San Salvador hasta Soyapango, por ejemplo. Por eso la peregrinación le llamamos que es como un río, porque pueda ser que el caudal del río disminuye y después vuelve a crecer”.

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La caminata lleva por nombre “San Óscar Romero vive y camina con su pueblo”. Sus tres intenciones están inspiradas en la encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, y se centran en la oración por los migrantes, el cuidado del medio ambiente, la dignidad de las personas y la búsqueda de la paz.

El recorrido entre San Salvador y Ciudad Barrios

Tras la salida desde la catedral, los peregrinos llegarán a Ilopango, donde abordarán transporte hacia El Triunfo, en Usulután, para almorzar. Luego avanzarán hasta Moncagua y desde ese punto caminarán 13 kilómetros hasta Chapeltique, en San Miguel, donde pasarán la noche.

El domingo 2 de agosto retomarán la marcha desde Chapeltique a las 7:00 con destino a Ciudad Barrios. La jornada terminará con una misa a las 14:00 en la cuna de Romero, donde se espera la presencia de la Conferencia Episcopal.

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Inscripción, kits y transporte

La peregrinación saldrá de la catedral el 1 de agosto, terminará al día siguiente en la cuna de Romero y permitirá sumarse por tramos, por jornada o durante todo el recorrido (Foto cortesía Camino de Monseñor Romero)

La inscripción comenzará el 13 de julio en la Fundación Romero y en la parroquia San Francisco, en San Salvador. En la fundación el registro estará disponible de lunes a sábado, de 8:30 a 17:00, y en la parroquia de lunes a viernes, de 8:30 a 12:00.

Quienes necesiten más información podrán comunicarse al 7352-0511 o consultar la página de Facebook Camino de Monseñor Romero. Los inscritos recibirán un carné para colocar sus datos personales.

Hernández informó además que habrá tres opciones de kit del peregrino. El primero costará USD 7 e incluirá un gymbag, una pañoleta, 10 postales, una capa y un farol; el segundo tendrá un valor de USD 11 y añadirá una camiseta; el tercero costará USD 16 e incorporará, además de esos artículos, una gorra o sombrero.

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También se ofrecerán paquetes con transporte: inscripción más transporte por USD 14; inscripción, transporte y kit uno por USD 21; inscripción, transporte y kit dos por USD 25; e inscripción, transporte y kit tres por USD 30. La camiseta de esta edición tendrá un costo de USD 7.

Las caminatas hacia la cuna del “profeta”, como se le menciona en la actividad, comenzaron hace nueve años antes de la conmemoración del natalicio de San Óscar Romero, el 15 de agosto. La conferencia fue transmitida en vivo por el portal oficial de Camino de Monseñor Romero, desde donde también se recordó que durante el recorrido se reflexiona sobre temas espirituales y sociales inspirados en las vivencias del santo salvadoreño.

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