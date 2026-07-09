Carlos Vives se reencontró con Marcelo Tinelli y recordó su fanatismo por Videomatch: “Lo veía pirateado, nos volvía locos”

Así fue el encuentro entre Marcelo Tinelli y Carlos Vives

Este miércoles, Marcelo Tinelli y Carlos Vives vivieron un momento especial al reencontrarse en vivo en Infobae Mundial. Allí, el artista recordó su primera visita a Videomatch y manifestó su fanatismo por el ciclo del histórico conductor.

“Es como volver a la época de Videomatch, que arrancamos en 1990 y terminamos en el 2004. Después pasamos a Canal 9. Para mi, él es una de las figuras que siempre pasó por el programa estuvo en ritmo de la noche, uno de los tipos más admiramos y queridos. Para mí de los más idolatrados por Argentina, hizo mucho de su carrera en el país. Él venía a nuestro programa y era espectacular, cada vez que venía era una fiesta. Para mí es un lujazo recibirlo en el estudio. Fuerte el aplauso para Carlos Vives”, comenzó diciendo Tinelli al presentar al músico.

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Tras ser ovacionado por los presentes, Vives sonrió y expresó: “Marce, yo tengo que quererlos mucho, estoy en duelo con la Selección. Me acuerdo de todo eso que te acordabas tú. Marce, qué felicidad verte. Cómo jodimos con la ‘Gota Fría’”.

Luego de que Marcelo destacara el amor de Carlos por Argentina, Vives manifestó: “Sí, soy sudamericano, yo nací en el Caribe pero me fui muy joven a vivir a Bogotá, una ciudad andina, 2600 metros. Me acuerdo de las películas argentinas en blanco y negro. Yo me di cuenta que veía Videomatch pirateado, habían puesto una antena y era de contrabando. Y nos llega Videomatch y nos volvimos locos. Y era como una inspiración muy grande".

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Marcelo Tinelli y Carlos Vives se reencontraron en vivo en Infobae Mundial y repasaron su vínculo desde la época de Videomatch

Fue entonces cuando el conductor reaccionó y comentó: “Yo no sabía cómo hacías para verme, porque no tenía los derechos en Colombia. Eso fue del ’93 al ’95. Vos al futbol le dedicas mucho”.

Como si no fuera clara la unión entre Carlos y el pueblo argentino, el cantante le dijo al conductor: “Te voy a mostrar cómo es el uniforme del equipo de la ciudad donde yo nací. El unión Magdalena. Rayas azules y rojas, pantalón blanca, medias grises y nos llamábamos el ciclón. Porque somos de una zona del caribe. El fundador del equipo tenía relación con San Lorenzo”.

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Adentrándose en la eliminación de Colombia del Mundial 2026, Marcelo le consultó: “¿Cómo viste el partido de ayer?“. Fiel a su estilo, Vives no ocultó su frustración: ”Gritando barbaridades, el tano pasman es un pendejo al lado mío cuando veo un partido así. Es una pasión. Lo sufro hasta ahí, no me gusta cuando se vuelve una cosa de pelea. Cuando jugamos uno sabe de qué trata esta vaina y por qué nos une. Pero el Mundial siempre te deja algo, ¿quiénes me quedan? ¿Qué me quedan de mi continente? Argentina. Siempre hay alguien que nos puede representar".

Carlos Vives recordó que veía Videomatch en Colombia entre 1993 y 1995 y dijo que el programa fue una inspiración para él

Con el correr de la charla, el cantante abrió el baúl de los recuerdos y contó cómo fue influido por la cultura argentina en su juventud: “Los maestros, mis filósofos, mis poetas me llegaron con el rock argentino. Mi abuelo Paisa que fue a ver a Gardel a ver si lo podía ver en el aeropuerto y se murió ahí. El mío fue Charly, Pedro y David. Después supe que estuvieron por Bogotá a finales de los 70′. Descubrir el rock argentino fue distinto, era música que llegaba en nuestro idioma y un nivel poético y de escritura superior. Había mucho rock y se vivía de muchas formas, por ejemplo covers. De repente empezamos a contar nuestra historia y el rock argentino nos trajo eso, un rock en nuestro idioma. Qué tal el nivel de escritura de Luis Alberto Spinetta".

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Marcelo también le preguntó a Carlos por sus hijos y por sus intereses. “Tengo 4 hijos, el más grande tiene 30. Pedro tiene 15 y Elena 17. He tratado de ser buen papá, no nos dan manual para ser bueno, pero se aprende. Es de lo que más disfruto y trato de estar pendiente en la vida. A Lucía le gusta la música Indie y es bien rebelde. Ella tiene 28 y vive en Nueva York. Carlos, el más grande es más campesino, vive en una finca. Elena se va este año a estudiar cine a California. Y Pedro todavía está en la casa, es súper fan de Milo J, le encanta la música. Aprendo mucho de ellos del mundo de hoy”, confesó Vives.

Por último, Carlos lanzó un comentario hacia Susana Giménez. Fiel a su estilo, y con su particular humor, el artista subrayó: “Yo ya no voy donde Susana. Siempre me pone a cantar la Gota Fría, y yo le digo: “Susana, eso fue hace 35 años”. He grabado 15 discos y este se llama El Último. Estoy molestando (risas). No me pregunten por Shakira, no más (risas)“.

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