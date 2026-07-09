La brutal patada en la cara del arquero de Athletico Paranaense a un juvenil de Boca Juniors: “Totalmente fuera de contexto”

Boca Juniors llegó con expectativa al duelo con Athletico Paranaense, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en el primer amistoso con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, aunque la imagen del partido quedó marcada por la patada del arquero Santos en la cara de Leonel Flores, que derivó en la expulsión del guardameta brasileño a los 16 minutos del segundo tiempo.

La acción fue directa y sin atenuantes: Santos le propinó un golpe en el rostro al delantero de 18 años de Boca Juniors, quien venía ganando terreno en la consideración del cuerpo técnico. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó y lo mandó a los vestuarios, con lo que el Furacão quedó con diez jugadores. “Totalmente fuera de contexto”, llegaron a relatar en la transmisión de ESPN, en Disney +.

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Flores, nacido en Beccar, Provincia de Buenos Aires, en 2007, llegó a las inferiores del Xeneize a los 7 años y se reveló en 2023 como figura de la Séptima División campeona. Desde 2025 es titular en la Reserva dirigida por Mariano Herrón, temporada en la que anotó cuatro goles en un solo partido ante Aldosivi. Arruabarrena lo incluyó desde el arranque en el once inicial del partido ante los brasileños.

La brutal patada

El único gol del encuentro lo había marcado Lautaro Blanco a los 27 minutos del primer tiempo, con un zurdazo desde fuera del área que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco. La jugada nació en un córner: Ayrton Costa no llegó a conectar el balón, que le quedó a Santiago Ascacíbar, quien lo entregó hacia atrás para que el lateral izquierdo acomodara y disparara al ángulo. Fue el primer gol del segundo ciclo de Arruabarrena al frente del equipo.

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El partido, denominado Desafío de Invierno se disputó con once cambios permitidos por bando en tres ventanas. A los 12 minutos del segundo tiempo, el DT realizó dos sustituciones: Williams Alarcón y Marco Pellegrino reemplazaron a Tomás Belmonte y a Costa. Minutos después llegó la expulsión de Santos y, en el tramo final, Ángel Romero golpeó el palo con un tiro libre.

Boca llegó a este amistoso sin Leandro Paredes, convocado a la selección argentina para el Mundial, y con las bajas de Tomás Aranda —sin descanso desde el torneo previo— y de Adam Bareiro, todavía en recuperación de una lesión muscular doble en el aductor y el recto anterior izquierdo. La única incorporación al plantel fue el lateral Leandro Lozano, quien hizo su debut en el club.

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El Xeneize viene de jugar el sábado sus primeros amistosos, a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en el predio de Casa Amarilla. En el primer turno, Ángel Romero anotó el gol del empate 1-1, mientras que en el segundo encuentro Miguel Merentiel selló el triunfo 1-0. En esos ensayos no participó Exequiel Zeballos, quien espera definir su futuro contractual.

El equipo retoma la actividad oficial el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego aguardan el cruce con O’Higgins por la fase de repechaje de la Copa Sudamericana y el inicio del Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra.

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