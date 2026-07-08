La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria para la falsa médica de Chaco y habló de un “desprecio por la vida humana”

Ojeda permanecerá detenida en la División de Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco

La Justicia de Chaco rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Lidia Mabel Ojeda, la “falsa médica” acusada de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual.

La resolución fue dictada por la jueza de la Cámara Primera en lo Criminal Mariana Inés Benítez, quien rechazó la apelación presentada por los abogados César Andrés López y Felipe Fontanetto y confirmó el auto de prisión preventiva dispuesto por el fiscal Marcelo Soto el 27 de mayo pasado.

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En los fundamentos, la magistrada sostuvo que Ojeda “desplegó una conducta engañosa al ejercer ilegalmente la medicina sin poseer la titulación académica ni los conocimientos científicos necesarios” y que, para consumar esa maniobra, “se valió de la matrícula profesional perteneciente a un médico legítimamente colegiado en la provincia de Corrientes”.

También remarcó que la imputada habría realizado guardias médicas en 79 oportunidades y atendido a 1.232 pacientes durante el tiempo que se desempeñó en el Hospital de Quitilipi. Al analizar la imputación por homicidio con dolo eventual, sostuvo que, al carecer de los conocimientos necesarios para ejercer la medicina, “el resultado final no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa e inexorable de un desprecio absoluto por la vida humana”.

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En la resolución de casi 30 páginas, la jueza, además, consideró que la investigación “se encuentra en una etapa crucial de producción de prueba” y que la libertad de la imputada “representa un peligro real e inminente de frustración del proceso”, ya que la pesquisa se amplió hacia otras personas presuntamente involucradas y todavía restan producir medidas de prueba.

Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, uno de los centros donde trabajaba Ojeda como falsa médica

Durante la audiencia celebrada el 1° de julio pasado, la defensa había solicitado en primer término la falta de mérito respecto de la imputación por homicidio con dolo eventual. De manera subsidiaria, pidió el cese de la prisión preventiva y, en caso de ser rechazado, una morigeración de la medida mediante el otorgamiento de prisión domiciliaria. Entre los argumentos expuso que Ojeda tiene arraigo, hijos, nietos, domicilio fijo y que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

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En esa misma audiencia, Ojeda hizo uso de la palabra para referirse por primera vez a la muerte de Lorenzo Blanco, uno de los casos por los que está imputada. Según pudo saber Infobae, la mujer aseguró que el paciente llegó al hospital con un cuadro de cefalea y dolores musculares, sin manifestar síntomas compatibles con un infarto, y sostuvo que el paracetamol que le suministró fue a pedido del propio hombre para aliviar el dolor de cabeza.

Así detuvieron a Lidia Mabel Ojeda. La mujer había dejado Chaco y se refugió en la casa de su pareja, en el barrio porteño de Constitución

Consultada por Infobae, la defensa de Ojeda señaló que el rechazo del recurso era el escenario más probable. Además, indicó que todavía no fue fijada una fecha para que la acusada preste declaración y confirmó que apeló las prisiones preventivas dictadas en las otras dos causas que enfrenta la mujer, una por el homicidio con dolo eventual de Germán Luque y otra por lesiones gravísimas. Según explicó, esas audiencias serían fijadas una vez finalizada la feria judicial.

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Así las cosas, Ojeda permanecerá alojada en la División Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde recibe visitas de sus hijos y nietos desde que quedó detenida a fines de abril.

En paralelo, la investigación continúa avanzando: en los últimos días, el fiscal Soto imputó a dos ex directores del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi por contratar a Ojeda. Se trata de Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña. En el caso de Acuña, además, la Justicia declaró nula la declaración testimonial que había prestado anteriormente al considerar que debía ser oído como imputado.

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