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Tras más de ocho años y una decena de títulos, Franco Armani se va de River Plate: en qué gigante de Sudamérica suena

El Pulpo tiene encaminado su arribo a un importante equipo del continente

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franco armani river vs Unión
Franco Armani se marcha de River Plate

La exitosa historia entre Franco Armani y River Plate llegó a su fin. Tras ocho años y medio en el equipo de Núñez, en los que disputó 366 partidos oficiales, consiguió diez títulos y se convirtió en una figura emblemática para la institución, el arquero de 39 años interrumpirá su contrato y se marchará a Atlético Nacional, donde forjó parte de su carrera y también se consolidó como ídolo.

La noticia del retorno del Pulpo al club colombiano fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases César Merlo, quien detalló que ambas partes ya acordaron la rescisión anticipada del contrato que vencía a fin de año. El arquero priorizó la oportunidad de finalizar su carrera en el conjunto de Medellín, donde también es referente y sumó 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

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El ciclo de Armani en el Millonario tuvo su punto más alto con la conquista de la Copa Libertadores de 2018, sumando además numerosas actuaciones determinantes y récords, como los 158 partidos con la valla invicta. Durante el último semestre, perdió la titularidad a manos de Santiago Beltrán y acumuló pocas apariciones a causa de lesiones y la consolidación del arquero juvenil.

El arquero de 39 años tiene encaminado su regreso a Atlético Nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)
El arquero de 39 años tiene encaminado su regreso a Atlético Nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)

Entendiendo su situación, el propio club respetó la voluntad del jugador de cerrar su carrera bajo los tres palos y no en el banco de suplentes. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, consideró que el futbolista se había ganado el derecho de elegir su futuro luego de todo lo aportado a la institución.

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Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado”, había expresado el dirigente en declaraciones recientes. En esa línea, en River nadie puso trabas a la salida. Por el contrario, se acompañó la decisión y se facilitó el traspaso para que el guardameta pudiera concretar su deseo.

Con la camiseta del Millonario, Armani consiguió diez títulos (REUTERS/Agustin Marcarian)
Con la camiseta del Millonario, Armani consiguió diez títulos (REUTERS/Agustin Marcarian)

De esta manera, Armani cumplirá una promesa que le había hecho a los fanáticos de Atlético Nacional: que se iba a retirar como futbolista profesional con la camiseta verdolaga. Así se los había dicho cuando se despidió el 5 de enero de 2028 entre lágrimas. Ocho años después está listo para realizar lo que había anticipado. No sería el único regreso: según la prensa colombiana, el defensor Stefan Medina también estaría en negociaciones para volver al club de Medellín.

Al margen de ello, Armani deja una huella en la historia de River y del fútbol argentino. En el club de Núñez, además de la Copa Libertadores de 2018, el arquero conquistó la Recopa Sudamericana 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, la Copa Argentina 2019, los campeonatos de Liga Profesional de Fútbol 2021 y 2023, el Trofeo de Campeones 2021 y la Supercopa Internacional 2023.

River Plate - Urawa Red Diamonds - Mundial de Clubes 2025
Armani fue el capitán del equipo durante el Mundial de Clubes (AP Photo/Lindsey Wasson)

Su trayectoria comenzó en las divisiones inferiores de Aprendices Casildenses, en Santa Fe, y continuó en Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste, donde debutó como profesional. Luego de un paso por Deportivo Merlo, fue transferido a Atlético Nacional en 2010.

En River, Armani alcanzó el récord personal de 965 minutos sin recibir goles en la Primera División argentina y se consolidó como uno de los arqueros más destacados de la era moderna del club.

Armani concluyó su exitosa etapa en River (REUTERS/Agustin Marcarian)
Armani concluyó su exitosa etapa en River (REUTERS/Agustin Marcarian)

Su nivel lo llevó a la selección argentina, donde formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de la reciente Copa América 2024. Además, defendió el arco nacional en el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2019, acumulando 20 partidos con la albiceleste.

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