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Pedro Rosemblat se metió en las polémicas por la victoria de Argentina sobre Egipto: “Todas estupideces”

Después de la remontada en Atlanta, el conductor desarmó en sus redes las acusaciones por el arbitraje y defendió el pase argentino

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Maria Laura Santillan - Pedro Rosemblat
Pedro Rosemblat defendió la clasificación de Argentina y sostuvo que el gol anulado a Egipto fue invalidado por una falta previa sobre Lisandro Martínez detectada por el VAR (Nicolás Stulberg)

La remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 fue uno de los partidos más tensos del torneo: la Selección llegó al último cuarto de hora perdiendo 2 a 0 y necesitó tres goles en 13 minutos para clasificarse a cuartos de final. Pero el debate no terminó con el pitazo final. Apenas conocido el resultado, las redes sociales se llenaron de teorías sobre arbitrajes favorables, mundiales comprados y conspiraciones contra los africanos. El propio goleador egipcio Mostafa Ziko salió a declarar que el torneo estaba “amañado para Argentina”. Fue en ese clima que Pedro Rosemblat publicó una serie de historias en sus redes sociales para desmontar punto por punto cada una de las acusaciones y defender la clasificación albiceleste, lograda con un 3 a 2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido había sido un torbellino. Argentina llegó al último cuarto de hora perdiendo 0 a 2, con Lionel Messi sin poder convertir —incluyendo un penal errado en la primera mitad— y con la eliminación como amenaza concreta. Los goles de Yasser Ibrahim en el minuto 15 y de Ziko en el 67 pusieron a los faraones a un paso de los cuartos de final. Pero la reacción albiceleste fue tan veloz como el propio desmoronamiento: Cristian “Cuti” Romero descontó en el 79, Messi empató de volea en el 83 —su octavo gol en el torneo, que lo dejó como máximo goleador en solitario— y Enzo Fernández cerró la remontada en el minuto 90+2 con un cabezazo tras un centro medido de Lautaro Martínez.

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Rosemblat también rechazó el reclamo de penal de Egipto y afirmó que Julián Álvarez no cometió infracción sobre Mohamed Salah en la jugada del gol de Enzo Fernández
Rosemblat también rechazó el reclamo de penal de Egipto y afirmó que Julián Álvarez no cometió infracción sobre Mohamed Salah en la jugada del gol de Enzo Fernández

Junto con la euforia por la clasificación, llegó la polémica. El segundo gol de Egipto había sido anulado por el VAR, y esa decisión fue el principal argumento de quienes cuestionaron el resultado. Rosemblat fue directo al punto: “Hay falta contra Lisandro Martínez en el inicio de la jugada que termina con el gol anulado a Egipto. Se llamó al VAR, se vio la falta. Bien anulado". La falta del mediocampista egipcio Marwan Attia sobre Martínez fue el origen de la jugada, y la tecnología disponible en este Mundial —que amplió el uso de revisiones para detectar infracciones en el origen de las jugadas de gol— habilitó la anulación.

El conductor del programa Industria Nacional en el canal de streaming Gelatina, también se refirió a otra de las acciones discutidas: una posible infracción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en el área, en la jugada que derivó en el gol de Enzo Fernández. “Ni el propio Salah pide penal cuando Julián Álvarez le roba la pelota en el área para el contraataque que desemboca en el gol de Enzo Fernández. No fue falta, correcta decisión”, sostuvo el presentador, apuntando a que el propio jugador egipcio, con su reacción en el campo, confirmó que no hubo infracción.

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Rosemblat atribuyó la remontada de Argentina a su ciclo campeón, con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 como antecedentes
Rosemblat atribuyó la remontada de Argentina a su ciclo campeón, con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 como antecedentes

Pero el análisis de Rosemblat no se limitó a los aspectos técnicos del partido. Lo que más espacio ocupó en sus historias fue la respuesta a la ola de teorías conspirativas que se extendió por las redes sociales en varios países de América Latina. “Los medios y las redes de muchos boludos se suman a una campaña de desprestigio contra nuestra Selección”, escribió. Y enumeró los argumentos que circulaban: “Que los jugadores son racistas, que Messi es sionista, que nos ayudan los árbitros y que compramos la FIFA. Todas estupideces para que reproduzcan los que no pueden aceptar que un país como el nuestro sea una potencia en el deporte más popular del mundo”. Tampoco reservó su ironía para los críticos externos y también apuntó a quienes, desde dentro del país, se sumaron al coro de cuestionamientos: “Es una alegría verlos llorar y es una pena que haya argentinos que se suban a estas pavadas”, cerró ese tramo.

Rosemblat también se preguntó si detrás de esa campaña podría haber intereses vinculados a las apuestas deportivas, aunque descartó la hipótesis de inmediato: “Probablemente no, porque ni siquiera hace falta orquestar la expansión de teorías idiotas en esta época, se expanden solas”, escribió.

Para sostener esa afirmación, Rosemblat recurrió al historial reciente del equipo. Argentina llega al Mundial como vigente campeón, con dos títulos consecutivos de Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 como respaldo. “Es un ciclo superlativo que no se sostiene por fallos arbitrales sino por el mejor jugador de la historia acompañado por un equipo exageradamente competitivo y ganador”, argumentó.

Argentina remontó ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ganó 3 a 2 para clasificarse a cuartos de final (REUTERS/Carlos Barria)
Argentina remontó ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ganó 3 a 2 para clasificarse a cuartos de final (REUTERS/Carlos Barria)

Sobre la reacción de los propios egipcios, Pedro fue contundente: “Los egipcios denuncian un robo porque es más tolerable eso que asumir lo que verdaderamente pasó: tenían el partido ganado pero les pesó mucho la presión de enfrentar al campeón del mundo y se les escapó por falta de jerarquía”. La lectura apunta a la segunda mitad del partido, cuando Argentina empujó sin encontrar el arco y Egipto, con el resultado a favor, no supo administrar los últimos minutos.

Para reforzar el argumento, Rosemblat añadió un dato de contexto que, a su entender, deja poco margen para la queja: Egipto había ganado un solo partido en toda su historia mundialista, y según el conductor, la explicación de que ese partido se perdió por un robo arbitral no resiste el menor análisis. “Por favor”, cerró, con una sola frase.

El cierre de sus historias fue la frase que más circuló en redes: “El Mundial no nos distrae del país. Al contrario, el Mundial revela que todavía hay un país capaz de emocionarse junto. Todos contra nosotros. ¡Vamos Argentina!”. Con la clasificación a cuartos de final confirmada, la Selección espera a su próximo rival en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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