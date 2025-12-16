Echaron a la agente que subió videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este martes la exoneración y baja definitiva de la oficial Nicole V., la agente porteña que publicaba contenido inapropiado en sus redes sociales mientras vestía el uniforme reglamentario. Puntualmente, descubrieron que posteaba fotos y videos en los que actuaba como agente hot.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, la resolución entró en vigor hoy. “La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”, dice un fragmento de la resolución emitida por el gobierno porteño. Desde esta semana, Nicole V. no forma parte de la Policía de la Ciudad.

“Se dispuso a partir del día de la fecha, la Baja Definitiva del Oficial Nicole V., conforme el artículo 222 inciso 2) de la Ley Nº 5.688″, añadió el texto oficial.

La joven cuenta con tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza. Según supo este medio, el escándalo estalló a finales de noviembre, cuando el material que subía a sus perfiles sociales fue descubierto mientras estaba de licencia médica. Su aptitud psicofísica ya era analizada por una junta de profesionales.

En ese contexto, dieron con su cuenta de Instagram y de TikTok. En ambas redes, sus usuarios hacían referencia a su cargo en la policía: en la primera se llamaba “Itsoficialnicole” y en la segunda “itsnicolehot”. “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, se lee en sus biografías. También tiene Onlyfans.

Los primeros videos descubiertos fueron los de Instagram. Cuando ella estaba fuera de servicio por motivos de salud, las autoridades tomaron conocimiento de una serie de contenido que se había viralizado, donde Nicole V. aparece junto a otra persona jugando al pool utilizando prendas de la policía sin distintivos identificatorios.

El hecho generó una respuesta inmediata de los superiores, quienes plasmaron en un informe que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

A eso se le sumaron luego los videos de TikTok, donde se la ve jugar con las esposas y haciendo actuaciones provocativas con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que resolvió abrir un sumario administrativo. A raíz de ese proceso quedó radicada la decisión de modificar la situación de revista de la oficial y pasarla a situación de disponibilidad. Es decir, suspenderla.

Fuentes oficiales sostienen que “el caso no compete al ámbito de la libertad de expresión, sino que se vincula directamente con la preservación del orden público y el respeto de los principios rectores de la Seguridad Pública”, conforme a lo dispuesto por la Ley 5688.

La explicación de la agente

Nicole habló con Telefe Noticias. Allí, la joven de 25 años resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Durante la entrevista, explicó que ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó que sufre de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”, afirmó, aunque admitió que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía”.

Luego del escándalo, la joven denunció persecución por parte de la conducción de la fuerza

Acusación contra la conducción de la fuerza

Tras varios días, luego de que estallara el escándalo, la agente denunció persecución por parte de la Policía de la Ciudad y de la propia Justicia porteña.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde además hizo fuertes acusaciones de corrupción en contra de la institución que hasta la semana pasada la tenía en sus filas. “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada, sin cometer delito alguno”, escribió.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, continuó.

“Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes (que) me pedían tener relación a cambio de dinero?“, finalizó.