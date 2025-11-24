Crimen y Justicia

Habló la agente porteña suspendida por subir videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

La descubrieron mientras estaba de licencia médica. Ella alegó que fue una manera de encontrar otra salida laboral

Guardar
Suspendieron a una Policía de la Ciudad por subir videos hot con el uniforme a sus redes sociales

Se llama Nicole, pero se la conoce como la oficial de la Policía de la Ciudad que fue suspendida por la difusión de videos hot en la red social TikTok donde utilizaba el uniforme de la Fuerza. Según la mujer, esa exposición en redes sociales “fue una manera de encontrar una salida laboral”.

Nicole habló con Telefe Noticias. Allí, la joven de 25 años resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Durante la entrevista, explicó que ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó que sufre de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.

Nicole, este lunes en la
Nicole, este lunes en la entrevista (Captura Telefe)

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”, afirmó, aunque admitió que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía”.

Mientras tanto, el escándalo escaló a la Justicia Federal, donde el abogado Rodrigo Tripolone solicitó investigar el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual, debido a que la policía sería la figura central de una red de cuentas que monetizan contenido junto a otras mujeres.

Nicole se defendió de estas acusaciones, al sostener que trabaja “de manera particular” y no hay “un proxeneta, no hay una red de trata detrás”.

El caso saltó a la luz tras el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario. Eso llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión.

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad con las esposas

La agente tiene tres años y tres meses de servicio y quedó fuera de actividad bajo proceso interno luego de que las autoridades descubrieran el contenido. El problema no fueron las imágenes, sino que usaba el uniforme.

Las imágenes, compartidas en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, muestran situaciones variadas: la agente aparece manipulando electrodomésticos, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas en estado de semi-desnudez.

Según supo Infobae, el material fue descubierto mientras la oficial permanecía con licencia médica y su capacidad psicofísica era analizada por una junta profesional.

En sus cuentas de redes sociales, la policía publicaba contenido donde aludía de forma directa a su rol en la fuerza. Una de las biografías incluía la frase: “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, dato que fue incorporado por las autoridades en el expediente.

La policía jugando con un preservativo en uno de sus videos

Los primeros registros que motivaron el procedimiento se viralizaron en Instagram, donde Nicole aparece participando en un juego de pool con una persona. Ella vestida con uniforme policial y la otra mujer en ropa interior sobre la mesa.

Posteriormente, en TikTok, se encontraron actuaciones donde la oficial manipula esposas y realiza gestos provocativos vestida con el uniforme reglamentario.

La investigación, encabezada inicialmente por el área de Asuntos Internos y luego transferida a la Oficina de Transparencia y Control Externo, evalúa el “impacto negativo en la imagen institucional” y el “uso indebido de elementos policiales” consignados en los informes internos.

Fuentes de la fuerza señalaron que el sumario aún sigue su curso y que la oficial fue desplazada de sus funciones hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

La mujer posando con un
La mujer posando con un lavarropas

El accionar de la policía está enmarcado en las normativas de la Ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas restricciones aplican a la exhibición pública de prendas, equipo y símbolos oficiales. Los artículos 105 y 106 de la ley establecen el régimen de servicios y la necesidad de cumplir con aptos psicofísicos, así como los criterios para la continuidad en el cargo durante licencias o situaciones irregulares.

Desde la fuerza informaron a Infobae que el análisis se concentra en determinar si la publicación del material constituye agravantes dentro del reglamento institucional, al tiempo que descartaron vinculación con el ejercicio de la libertad de expresión. El eje oficial se relaciona con la preservación del orden y los principios de actuación policial.

La evaluación administrativa resolverá la situación laboral de Nicole y su posible destitución o reintegro, contingente a los resultados del proceso disciplinario en curso.

Temas Relacionados

Últimas noticiasredes socialesPolicía de la CiudadTikTokOnlyFansInstagram

Últimas Noticias

Violenta entradera en Mar del Plata: le apuntaron en la cabeza a un nene y le dispararon a su hermano adolescente

Según el relato de las víctimas, entre cinco y seis delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio Dos de Abril en horas de la madrugada del domingo

Violenta entradera en Mar del

Entraron a los tiros a una panadería de Miramar para robar: el dato que delató a uno de los ladrones

Dos de los tres sospechosos acusados del asalto y de haberle pegado al panadero fueron detenidos

Entraron a los tiros a

“Le dieron un tiro a Papito”: balearon a un nene de 7 años en una pelea vecinal en Tigre y el chico perdió un riñón

Hay una detenida y cuatro prófugos, uno de ellos acusado de haber disparado. La trama narco detrás del caso que denunciaron los vecinos

“Le dieron un tiro a

“Había matado a los 15″: cayó uno de los adolescentes de 17 años acusado del robo en la casa de Valeria Mazza

Estaba prófugo desde septiembre pasado, pero no era la primera vez que se escapaba de un centro de menores, ya que tiene al menos nueve antecedentes. Quedan cuatro prófugos por el intento de asalto en la propiedad de la modelo

“Había matado a los 15″:

“Sacaron la nafta, ¿viste?”: así fue el desguace piraña a un auto robado en Villa Diamante

Vecinos de Villa Caraza, en Lanús, filmaron el momento en que seis adultos y dos niños desmantelaron el coche

“Sacaron la nafta, ¿viste?”: así
DEPORTES
Ruggeri criticó a los jugadores

Ruggeri criticó a los jugadores de Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central: “Yo no lo hubiese permitido”

El estremecedor grito de Nacho Arce tras sufrir una fractura en un choque contra Bruera en Riestra-Barracas: salió entre lágrimas

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

En un verdadero partidazo y con un gol sobre la hora, Racing eliminó 3-2 a River en los octavos del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

TELESHOW
Marina Bellati le contó a

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel acusó al dictador Nicolás

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional